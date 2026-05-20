Rodrigo Paz anuncia cambios en su gabinete en medio de la crisis en Bolivia

LA PAZ.– Tras más de dos semanas de intensas protestas en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz anunció este miércoles una reorganización de su gabinete, en un cambio de estrategia a fin de desactivar el conflicto. La decisión del mandatario se produce en medio de una fuerte crisis que impactó de lleno en la ciudad de La Paz, donde se registraron fuertes bloqueos, cortes de rutas y choques entre distintas facciones.

“Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha”, afirmó el presidente boliviano en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, si bien aclaró que no dialogará con “vándalos” pero que “las puertas estarán abiertas” a “quienes respetan la democracia”.

Paz, con apenas seis meses en el poder, enfrenta la presión social, principalmente de indígenas, campesinos y mineros, que mantienen bloqueos en medio de la peor crisis económica en cuatro décadas.

Manifestantes de distintos sectores marchan contra el gobierno en La Paz AIZAR RALDES - AFP

Este mismo miércoles centenares de campesinos, indígenas y transportistas marchaban en las calles de la capital política de Bolivia. Ondeando banderas indígenas, los campesinos aimaras y los transportistas avanzaban en las calles de La Paz, sin chocar con la policía que resguardaba los accesos a la plaza de armas, donde está el Palacio de Gobierno.

“Este gobierno tiene que irse. Si no quiere que corra sangre, a las buenas que se vaya”, dijo a la AFP Romer Cahuaza, transportista del sur de La Paz que reclamaba un mejor abastecimiento de combustibles.

Al intervenir por videoconferencia en una sesión de la OEA, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, denunció a grupos en las protestas que buscan debilitar al gobierno y alterar el “orden democrático y constitucional”.

Mineros protestan en La Paz (Archivo) Juan Karita - AP

“Se han registrado acciones promovidas por grupos organizados que exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política, orientándose a generar condiciones de desestabilización institucional, debilitamiento del gobierno (...) y alteración del orden democrático”, dijo el canciller.

El gobierno de Paz asegura que las protestas son orquestadas por el exmandatario socialista Evo Morales, prófugo de la Justicia por un caso de presunta trata de una menor.

“Existen preocupantes indicios sobre la articulación de ciertos actores con estructuras que operan al margen de la legalidad y que pretenden instrumentalizar el conflicto social mediante mecanismos de presión incompatibles” con la democracia, agregó Aramayo.

“No vamos a negociar y dialogar con quienes están pidiendo la renuncia del presidente” porque “es una afrenta a la democracia”, dijo más tarde en conferencia de prensa.

Agencia AFP