Es oficial: cuándo son las elecciones 2026 en España, tras el anuncio de Pedro Sánchez

Este lunes 5 de octubre el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez anunció la fecha de la votación general de manera oficial, por lo que es relevante saber cuándo son las elecciones 2026 en España.

Pedro Sanchez adelantó las elecciones generales para el 29 de noviembre LUDOVIC MARIN - AFP

La nueva fecha para los comicios se adelantó, en gran parte, por la continua crisis habitacional que viven los residentes en el país y por la negativa del Congreso a los decretos del gobierno socialista para afrontar la crisis de vivienda.

Cuándo son las elecciones 2026 en España

El anuncio institucional del mandatario indica que habrá elecciones anticipadas el próximo domingo 29 de noviembre, dado que las votaciones tienen que celebrarse 54 días después de la publicación del decreto, según consta en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Antes del anuncio, las elecciones generales estaban pautadas para 2027, pero la presión social de los acampes en la Puerta del Sol y la resolución del último viernes en la que quedó sin efecto el decreto del oficialismo, incidieron directamente en el cambio de fecha electoral.

Aunque resta la publicación en el Boletín Oficial español, la medida implica que entra en vigencia el Real Decreto, esto abarca la disolución de las Cortes Generales (las cámaras de Diputados y de Senadores) y el funcionamiento de las denominadas Diputaciones Permanentes de cada cámara para evitar que haya un vacío institucional, hasta la constitución de los nuevos cuerpos legislativos.

Cómo se posiciona cada espacio político para las próximas elecciones en España

Tal como publicó LA NACION, el socialismo quedaría lejos de formar gobierno porque su intención de voto ha caído desde los reiterados casos de corrupción que involucraron a Sánchez y su entorno, coinciden las encuestas.

La izquierda, un aliado habitual del PSOE, también perdió terreno en los sondeos y todavía no tiene candidato.

Los españoles irán a las urnas el 29 de noviembre Sergio PÈrez - EFE

Un sondeo publicado este lunes por el diario El Mundo indica que el PP (Partido Popular) sería el partido más votado, pero no alcanzaría la mayoría, sino que necesitaría los votos de Vox, la ultraderecha, para formar gobierno.

Cuál es el contexto que rodea el adelanto de las elecciones

Actualmente en España cientos de jóvenes realizan acampes en la Puerta del Sol, en reclamo por medidas como el congelamiento de precios de alquileres y la suspensión de los desalojos, que se estuvieron ejecutando en los últimos días, y entre los que se destacó el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años y con movilidad reducida, que fue desalojada en septiembre de la vivienda del barrio madrileño de Retiro en la que vivió durante más de setenta años, después de una larga batalla judicial con la empresa propietaria.