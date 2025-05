Cómo Vladimir Putin convirtió a Brasil durante años en una fábrica de espías de élite

En una imagen sin fecha proporcionada a The New York Times, se ven seis espías rusos, en el sentido de las agujas del reloj desde la esquina superior izquierda: Yekaterina Leonidovna Danilova, Vladimir Aleksandrovich Danilov, Olga Igorevna Tyutereva, Aleksandr Andreyevich Utekhin, Irina Alekseyevna Antonova y Roman Olegovich Koval. Durante años, según una investigación del New York Times, Rusia utilizó Brasil como plataforma de lanzamiento para sus oficiales de inteligencia de élite, conocidos como "ilegales". (via The New York Times)

HANDOUT - HANDOUT