Cómo votar en la Argentina en las elecciones de Perú del domingo 12 de abril
Los ciudadanos peruanos que residen en nuestro país pueden sufragar en los comicios presidenciales; cómo consultar el lugar de votación
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Este domingo los peruanos eligen a su próximo mandatario. Y los ciudadanos de ese país deben saber cómo votar en la Argentina en las elecciones de Perú del domingo 12 de abril.
El Consulado de Perú en la Argentina difunde toda la información pertinente para estas votaciones en las que se presentan más de 30 fórmulas, con sus candidatos a presidente y primer y segundo vicepresidente.
Cómo votar en la Argentina en las elecciones de Perú del domingo 12 de abril
El consulado de Perú, en su sitio oficial, ofrece la posibilidad de consultar el lugar de votación ingresando el número de DNI. El sistema proporcionar información sobre el local de votación y si la persona es autoridad de mesa en los comicios.
El sistema proporciona un casillero específico para incluir los datos personales.
Indicar el número de DNI en el casillero que lo solicita.
El sistema informará el lugar donde se debe sufragar e indicará si el solicitante es miembro de mesa durante los comicios presidenciales.
Quiénes pueden votar desde el exterior
Los peruanos que residen en la Argentina podrán acercarse a votar para las elecciones presidenciales de 2026, siempre que se cumplan determinadas condiciones.
Pueden votar en el exterior los ciudadanos peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI.
Si se cumple con este requisito, se podrá ejercer el derecho al voto en el país que figure como domicilio en el DNI, a través de la oficina consular correspondiente, sin importar la distancia.
Es preciso tener en cuenta lo siguiente:
- Si el DNI registra una dirección en Perú, se deberá votar en Perú.
- Si el DNI registra una dirección en un país distinto al que reside, se deberá votar en el país que figure en el DNI.
- No es posible votar con pasaporte.
- Las mesas de votación abren de 7 a 17 horas, y el horario se rige por la hora local de cada país.
Qué se elige en las elecciones de Perú 2026
En las elecciones presidenciales de 2026 se presentan más de 30 fórmulas, por lo que estos comicios están catalogados como uno de los que acumulan mayor número de candidatos en la historia reciente de América Latina.
Cada espacio político presenta en su fórmula a los postulantes para presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente.
Además se eligen senadores, diputados y miembros del Parlamento Andino.
El ganador asumirá la conducción del Poder Ejecutivo el próximo 28 de julio.
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