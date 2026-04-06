Las comicios presidenciales en Perú se llevan a cabo este domingo 12 de abril y es importante saber cómo votar para las elecciones de Perú 2026 desde la Argentina, y participar así de la definición del próximo mandatario.

Los lugares de votación en CABA para las elecciones presidenciales en Perú Edith Cantizano (Redaccion)

De la contienda electoral participan más de 30 fórmulas, con su candidatos a presidente y primer y segundo vicepresidente.

Cómo votar para las elecciones de Perú 2026 desde la Argentina

Los peruanos que residen en la Argentina podrán acercarse a votar para las elecciones presidenciales de 2026, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Pueden votar en el exterior los ciudadanos peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI.

Si se cumple con este requisito, se podrá ejercer el derecho al voto en el país que figure como domicilio en el DNI, a través de la oficina consular correspondiente, sin importar la distancia.

Es preciso tener en cuenta lo siguiente:

Si el DNI registra una dirección en Perú, se deberá votar en Perú.

Si el DNI registra una dirección en un país distinto al que reside, se deberá votar en el país que figure en el DNI.

No es posible votar con pasaporte .

. Las mesas de votación abren de 7 a 17 horas, y el horario se rige por la hora local de cada país.

El consulado de Perú, en su sitio oficial, ofrece la posibilidad de consultar el lugar de votación, ingresando el número de DNI. El sistema proporcionar información sobre el local de votación y si la persona es autoridad de mesa en los comicios.

Qué se elige en las elecciones de Perú 2026

En las elecciones presidenciales de 2026 se presentan más de 30 fórmulas, por lo que estos comicios están catalogados como uno de los que acumulan mayor número de candidatos en la historia reciente de América Latina.

Cada espacio político presenta en su fórmula a los postulantes para presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente.

El ganador asumirá la conducción del Poder Ejecutivo el próximo 28 de julio.

Los peruanos irán a las urnas el próximo 12 de abril Martin Mejia - AP

Por qué se espera que haya un balotaje en Perú 2026

En vista de las preferencias del electorado, se estima que se llevará a cabo un balotaje, o segunda vuelta, el domingo 7 de junio, dado que ninguno de los postulantes superaría el 50% de los votos.

Perú transita un período de crisis marcado por la inseguridad y los casos de corrupción, por lo que la ciudadanía se mantiene escéptica de las promesas de campaña de los candidatos y, de acuerdo a los sondeos, la suma del voto en blanco, nulo e indeciso acumula más del 35%.