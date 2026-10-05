Compañeros de fórmula: quiénes son Geraldo Alckmin y Alfredo Gaspar, los candidatos a vice de Lula y Flavio Bolsonaro

BRASILIA.– Uno fue rival de Lula da Silva en las urnas y terminó sentado a su lado en el Palacio del Planalto. El otro llegó a la política después de una carrera como fiscal y especialista en seguridad y terminó convertido en compañero de fórmula del hijo de Jair Bolsonaro. Geraldo Alckmin y Alfredo Gaspar son, respectivamente, las dos piezas complementarias de las fórmulas que disputarán la presidencia en el balotaje del 25 de octubre.

A los 73 años, Alckmin aporta a Lula una larga experiencia política y el puente con sectores moderados que alguna vez estuvieron en la vereda de enfrente. Gaspar, de 56, llega junto a Flavio Bolsonaro con una trayectoria marcada por el combate al crimen, su paso por el gobierno de Alagoas y su posterior incorporación al núcleo bolsonarista.

Alckmin llegó a la vicepresidencia de Lula después de haberlo enfrentado en las urnas, mientras que Gaspar hizo el recorrido político contrario, al pasar de un espacio aliado al lulismo en Alagoas al núcleo del bolsonarismo.

De rival de Lula a su vicepresidente

Médico especializado en anestesiología, Alckmin comenzó su carrera política en 1972, cuando fue elegido concejal de su ciudad natal, Pindamonhangaba, en el interior de San Pablo. Luego fue alcalde, diputado estatal y diputado federal, y participó de la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la Constitución de 1988. Ese año fue además uno de los fundadores del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Su carrera quedó estrechamente vinculada a San Pablo. Fue vicegobernador de Mario Covas y asumió la gobernación en 2001, tras la muerte de Covas. Fue elegido gobernador al año siguiente y volvió a ocupar el cargo entre 2011 y 2018. Durante décadas, su nombre estuvo asociado al PSDB, una de las principales fuerzas de centroderecha del país y tradicional adversaria del Partido de los Trabajadores (PT).

Esa rivalidad tuvo uno de sus momentos más visibles en 2006, cuando Alckmin fue candidato presidencial del PSDB y llegó a la segunda vuelta contra Lula. Doce años después volvió a competir por la Presidencia y terminó en el cuarto lugar.

Alckmin, de 73 años, fue gobernador de São Paulo y ocupa la vicepresidencia de Brasil desde enero de 2023 [e]LUCIO TAVORA - XinHua

La relación cambió después de más de tres décadas de enfrentamiento político. En 2021, Alckmin dejó el PSDB y al año siguiente se afilió al Partido Socialista Brasileño (PSB). En 2022 se convirtió en compañero de fórmula de Lula, una alianza que durante buena parte de sus carreras habría resultado difícil de imaginar. La fórmula ganó las elecciones y Alckmin asumió como vicepresidente en enero de 2023.

Además de la vicepresidencia, Lula le confió el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios. Alckmin también coordinó el equipo de transición después de la elección de 2022. En 2026 volvió a ser elegido por el PSB como candidato a vicepresidente en la fórmula con Lula.

Su presencia en la boleta vuelve a darle a Lula el respaldo de un dirigente con una extensa experiencia ejecutiva y una trayectoria que nació fuera de la izquierda.

Del Ministerio Público al bolsonarismo

La trayectoria de Alfredo Gaspar comenzó lejos de Brasilia. Nacido en Maceió, en Alagoas, construyó durante más de dos décadas su carrera en el Ministerio Público del estado. Fue promotor de Justicia y llegó a ser procurador general de Justicia. Su trabajo estuvo especialmente ligado a la lucha contra el crimen organizado y le dio notoriedad como referente de seguridad pública.

Su primer desembarco en la política fue, paradójicamente, de la mano del grupo de los Calheiros, aliados del gobierno de Lula en Alagoas. Durante la gestión del entonces gobernador Renan Filho, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), Gaspar fue secretario de Seguridad Pública entre 2015 y 2016. Más tarde volvió al Ministerio Público y ocupó nuevamente cargos de conducción.

En 2020 dejó definitivamente la carrera judicial para disputar la alcaldía de Maceió por el MDB. Llegó al segundo turno, pero fue derrotado por João Henrique Holanda Caldas. Dos años después rompió con el grupo de los Calheiros, se acercó al bolsonarismo y fue elegido diputado federal por Alagoas. En marzo de 2026 dejó el União Brasil y se incorporó al Partido Liberal (PL), la fuerza de los Bolsonaro.

Alfredo Gaspar, de 56 años, construyó su carrera política a partir de su experiencia como fiscal y especialista en seguridad pública EVARISTO SA - AFP

Su pasado como fiscal y su experiencia en seguridad terminaron convirtiéndose en su principal carta política. En el Congreso profundizó su actuación en ese terreno y ganó exposición nacional como relator de la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) sobre el fraude al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). En su informe final atribuyó responsabilidades al gobierno de Lula y propuso el indiciamiento de Fabio Luis Lula da Silva, conocido como Lulinha, aunque el parecer fue rechazado por la mayoría de la comisión.

La elección de Gaspar como compañero de fórmula de Flavio Bolsonaro respondió precisamente a ese perfil. El candidato del PL buscaba un nombre que reforzara su discurso sobre seguridad pública y que, además, aportara presencia en el Nordeste. La elección se produjo después de que la campaña evaluara otros nombres, entre ellos dirigentes del propio partido y figuras vinculadas al entorno de Jair Bolsonaro.

Gaspar también aporta una particularidad a la fórmula: su trayectoria política comenzó en el campo que hoy enfrenta electoralmente. Pasó de ser funcionario de un gobierno vinculado a los Calheiros, aliados de Lula en Alagoas, a convertirse en diputado del PL y uno de los nombres del bolsonarismo en el estado.

Agencias AP, AFP y Reuters