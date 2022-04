Compró un mueble usado, lo que encontró en su interior lo dejó sin palabras pero no dudó en hacer lo correcto

A lo largo y ancho de todo el mundo, indudablemente hay muchas personas que corren con suerte y así lo demostró un hombre de Bitterfield, Alemania. Se trata de Thomas Heller, quien compró un armario de cocina a través de una plataforma de Internet y se llevó una grata sorpresa al descubrir algo su interior.

Era un día como cualquier otro. Thomas se encontraba en la página eBay, sitio destinado a la subasta y venta de productos, con el objetivo de comprar nuevos muebles y renovar diversos ambientes de su hogar. Fue ahí que visualizó un antiguo mueble que se vendía a un precio prometedor. Si bien en un primer momento la estética no lo impactó, lo compró por la módica suma de 240 euros y bajo el propósito de restaurarlo por completo.

En la izquierda, Thomas Heller; en la derecha, el anuncio de eBay NewFlash

Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, la historia dio un giro de 180° cuando le llegó su pedido y procedió a descubrir su interior. Sorpresa, curiosidad y nervios fueron las emociones que tuvo el hombre de 50 años cuando lo abrió. ¿El motivo? Encontró diversos billetes que estaban escondidos y que alcanzaban la suma de 150.000 euros.

Con una evidente sorpresa que se reflejó en su rostro, Heller habló con el medio MDR y dio más detalles al respecto. “Un sobre estaba abierto y vi muchos billetes de 100”, reveló.

Si bien hay personas que se quedan con el dinero que encuentran, este no fue el caso del alemán, quien mostró su honestidad a través de un notable gesto. Con el paso firme, y sin arrepentimientos, el comprador se acercó rápidamente a la policía para entregar todo el efectivo. “Abrieron el segundo armario cerrado con llave frente a mis ojos. Había billetes más grandes en los sobres. De doscientos, quinientos”, enumeró.

Por su parte, los agentes dieron el aviso a la Corte del distrito y comenzaron con la investigación para hallar a los dueños originales del mueble. La vocera policial, Astrid Kuchta, precisó: “La cocina provino de la liquidación de una casa por parte de una pareja de ancianos en Halle”.

En la izquierda; el mueble donde se halló el dinero; En la derecha, el sobre con el efectivo NewFlash

Luego de unos días de investigación, encontraron a la dueña original de la cajonera. Se trata de una mujer de 91 años, quien se instaló en un asilo tras la muerte de su esposo. Asimismo, fue precisamente el nieto de ambos el que se encargó de hacer la venta. “Le dijo a los medios locales que no tenía idea del dinero escondido dentro”, contó Astrid.

Cabe mencionar que, según la legislación en Alemania, quedarse con dinero encontrado por más de 10 euros se considera como un tipo de malversación de fondos. En caso de que se compruebe, la persona enfrentará hasta tres años de cárcel. Sin embargo, el gran gesto de Heller fue recompensado y, a través de una cláusula, le permitieron quedarse con el 3% del dinero, que sería un total de 4.500 euros.

Hasta el momento, el hombre no detalló sobre en qué utilizaría el dinero, pero lo que sí demostró es que siguió fiel a sus principios y no se quedó con algo que no era su propiedad.