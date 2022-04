Descubrió a su doctora mirando un tutorial de YouTube para saber cómo operarla

Una joven que estaba en un hospital para ser intervenida quirúrgicamente para la extracción de un quiste, se sorprendió al ver que la médica que la iba a operar estaba mirando tutoriales de YouTube para refrescar la memoria sobre el modo de proceder en el quirófano.

La muchacha grabó este singular momento de la previa de su intervención y subió su video a TikTok, donde se viralizó. Allí, las opiniones se dividieron en favor y en contra de la médica. Ante el revuelo que se armó con las imágenes, la misma tiktoker debió aclarar que estaba todo bien con la doctora y que ella sólo había subido la grabación a modo de broma.

“No, la médica viendo un video de YouTube sobre cómo curar mi quiste”, escribió la tiktoker Isabelle en el video que subió a su cuenta. Allí, la cámara de un teléfono celular, aparentemente de un amigo de la paciente, registraba a lo lejos a una médica sentada frente a la pantalla de una computadora.

Cuando la imagen hizo zoom, se vio con precisión que lo que la profesional veía era un video de YouTube donde un médico aparentemente explicaba un procedimiento quirúrgico. Luego de enfocar eso, la cámara -que manejaba un amigo de Isabelle- abandonó a la facultativa y se dirigió hacia la paciente, que se encontraba recostada en una cama del hospital.

La joven Isabelle, al percibir lo que estaba pasando, miró hacia la persona que la grababa y puso en su rostro una expresión de total incredulidad. Para terminar de redondear lo que pensaba en ese momento, la tiktoker escribió en el comentario de su posteo: “Obtuvo su título en la Universidad de YouTube”.

El video, que fue publicado a comienzos de este mes, alcanzó inmediatamente el status de viral. Tanto es así, que fue reproducido cerca de 8 millones de veces, y recibió 1.200.000 me gusta por parte de los usuarios, que tampoco se abstuvieron de emitir su opinión sobre el caso.

Así, mientras que algunos se sumaban al sentimiento de incredulidad de la paciente/tiktoker, con frases como “eso quiere decir que me puedo diagnosticar por videos de YouTube”, o “eso pasa cuando todos estudian medicina por Zoom”, otros defendieron y justiciaron la actitud de la médica.

Entre los mensajes que mantenían esta última actitud, podía leerse a un estudiante de medicina, que aseguró: “Los médicos revisan las cosas todo el tiempo. Hay mucha información disponible para refrescar los conocimientos”. Otra, en este caso una médica, con similar postura, señaló: “He traído al mundo cientos, sino miles de bebés, y la semana pasada la pasé viendo técnicas de cesárea ¡Siempre hay espacio para mejorar!”, mientras que otra usuaria, esta vez enfermera, aseveró: “Los médicos hacen esto todo el tiempo. Te aseguro que vas a preferir estos médicos sobre los que creen que lo sabe todo, pero no”.

Como el video de Isabelle tuvo infinidad de comentarios como los últimos, en los que salieron muchas personas a defender a la médica, Isabelle tuvo que aclarar en la misma publicación que su grabación era solamente una broma. “¡Chicos, no quise ofender a ningún médico! Solo pensé que toda la situación era realmente divertida”, escribió la tiktoker.

Más adelante, y aparentemente harta de los comentarios que continuaban reclamándole por su actitud ante la profesional de la medicina, la muchacha volvió a escribir: “Lo digo por última vez: agradezco a todos los médicos y enfermeras y entiendo que no son enciclopedias andantes. ¡Este TikTok solo fue una broma! Me alegra mucho que ella haya refrescado su memoria y me haya ayudado en todo momento. Mi amigo y yo solo nos reíamos de que eso sucediera frente a nosotros”.

En el siguiente video, posteado por Isabelle al día siguiente, se la ve a la joven recostada boca a bajo en una camilla, pero moviendo los pies y la cabeza en actitud de felicidad. Aparentemente, la intervención ya pasó, la joven se encuentra en buen estado de salud y el tutorial de YouTube habría sido definitivamente eficaz para refrescar la memoria de la médica tratante.