Con su plan de paz, Trump le dio un inusual triunfo a Netanyahu y sumergió a Hamas en un dilema

JERUSALÉN.- Antes de su reunión del lunes, la pregunta era si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionaría lo suficiente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que pusiera fin a la guerra en Gaza.

Finalmente, Netanyahu obtuvo casi todo lo que esperaba de la propuesta de Trump: la exigencia de que Hamas liberara a los rehenes inmediatamente y depusiera las armas, sin lo cual Israel tendría carta blanca para seguir atacando Gaza.

En cuanto a las tropas israelíes, podrían permanecer en el perímetro de Gaza en el futuro previsible. El apoyo a la aspiración a un Estado palestino fue tan limitado que la propuesta prácticamente sugería que simplemente seguirían soñando. Y la Autoridad Palestina no desempeñaría ningún papel en Gaza en un futuro próximo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca Hu Yousong� - XinHua�

Fue un inusual momento de triunfo que demostró que Netanyahu aún podía conseguir gran parte, si no todo, de lo que quería a pesar del creciente aislamiento internacional de Israel. La semana pasada, varios países europeos reconocieron un Estado palestino a pesar de las objeciones israelíes, mientras que una retirada diplomática dejó a Netanyahu dirigiéndose a una sala prácticamente vacía en las Naciones Unidas.

El lunes por la tarde, junto a Trump, Netanyahu elogió el plan respaldado por Estados Unidos, alegando que cumplía sus propias condiciones para poner fin a la guerra con Hamas. Y los gobiernos árabes y musulmanes, incluida la Autoridad Palestina, parecían dispuestos a alinearse.

En cuanto a Hamas, no tendría ninguna influencia en la futura gobernanza de la Franja de Gaza, dejando claro lo que se había dejado vago en intentos anteriores de poner fin al conflicto.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sostiene un mapa durante su discurso en el 80mo período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el viernes 26 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU Stefan Jeremiah - FR171756 AP

Aun así, el grupo y sus líderes han sido tan diezmados por la guerra, y se enfrenta a tanta presión aparente de los países musulmanes, incluyendo a sus aliados en Qatar y Turquía, que su aquiescencia no es imposible de imaginar.

Los líderes de Hamas ahora deben decidir si aceptan el plan de Trump, negocian sus términos o lo rechazan de plano. Todas las opciones conllevan graves riesgos para el grupo armado palestino, que ha logrado sobrevivir dos años de ataque israelí luchando contra una tenaz insurgencia.

El dilema de Hamas

Hamas tendría dificultades para aceptar un acuerdo que equivaldría a renunciar a su control sobre Gaza, pero ignorar un camino claro para poner fin al conflicto podría aumentar la ira de los palestinos, que han vivido casi dos años de pesadilla de matanza y devastación. Algunos gazatíes acusan a Hamas de librar una guerra por su propia supervivencia política a costa de ellos.

Ibrahim Madhoun, analista palestino cercano a Hamas, afirmó que el plan de Trump se basaba en la exclusión de la organización terrorista, lo que dificultaba su aceptación por parte del grupo. Funcionarios de Hamas habían señalado previamente que elementos clave, como la entrega de armas, serían una línea roja.

Un niño palestino sostiene un coche de juguete que recuperó de los escombros de una casa gravemente dañada por un ataque israelí, en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 28 de septiembre de 2025 EYAD BABA� - AFP�

Hamas aún podría aceptar la propuesta —o al menos aceptarla como base para las negociaciones— para poner fin a la guerra, afirmó. Sin embargo, muchos de los otros 20 puntos del plan eran totalmente confusos, lo que significa que su resolución requeriría largas conversaciones, añadió.

“Cada cláusula es un campo minado tal que requiere su propio acuerdo”, declaró Madhoun.

Tras conocer los términos de la propuesta, Mahmoud Abu Matar, un joven de 27 años refugiado en el centro de Gaza, afirmó que la gran mayoría de los palestinos que viven allí probablemente apoyarían el acuerdo para poner fin de inmediato a la violencia.

“No queremos más guerra ni derramamiento de sangre”, declaró. “La pelota está ahora en la cancha de Hamas”.

Algunos de los actores más importantes de la visión de Trump-Netanyahu para Gaza no hicieron declaraciones en la Casa Blanca el lunes. Entre ellos se encontraban países árabes y musulmanes que se han ofrecido a proporcionar tropas o financiación para una fuerza de paz que garantice la seguridad en Gaza, como Egipto, Arabia Saudita, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos.

Palestinos luchan por conseguir alimentos donados en un comedor comunitario en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el sábado 27 de septiembre de 2025 Jehad Alshrafi� - AP�

Esos países habían establecido condiciones claras para su participación tras la guerra, incluyendo la retirada total de Israel de Gaza y el compromiso de establecer una vía hacia un Estado palestino. También estipularon que la Autoridad Palestina debía invitarlos a Gaza, para que fueran vistos como partidarios del representante legítimo del pueblo palestino y no como otra potencia ocupante.

El plan esbozado por Trump y Netanyahu no cumplía ninguna de esas condiciones. Israel no solo mantendría una zona de seguridad dentro de las fronteras de Gaza, sino que la fuerza multinacional de mantenimiento de la paz también tomaría posesión de territorio directamente del ejército israelí. La Autoridad Palestina, por su parte, quedaría excluida del panorama hasta que se reformara tan completamente que Netanyahu se burló de la perspectiva, calificándola de una “transformación milagrosa” improbable.

¿Un Estado palestino?

En cuanto a un Estado palestino, la propuesta solo decía que, a medida que se reconstruye Gaza, “las condiciones podrían finalmente estar dadas para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino”, si el programa de reformas de la Autoridad Palestina “se ejecuta fielmente”. Sin embargo, no se dijo nada sobre quién determinaría esto ni cómo.

Aunque la propuesta le parecía favorable a Netanyahu, implicaba concesiones que podría resultar políticamente costosas. Las referencias a la creación de un Estado palestino algún día, el apoyo a la permanencia de los palestinos en Gaza y el rechazo rotundo a la anexión israelí de Gaza “destrozan por completo los sueños de la extrema derecha”, escribió el martes Nadav Eyal, columnista de Yedioth Ahronoth, un periódico israelí centrista.

De hecho, este mismo martes Netanyahu descartó que la posibilidad de un Estado palestino esté sobre la mesa. “Rotundamente no, no está escrito en el acuerdo”, dijo.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, habla durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 25 de septiembre de 2025 TIMOTHY A. CLARY� - AFP�

Los ministros de Asuntos Exteriores de ocho países árabes o de mayoría musulmana aceptaron con reservas la propuesta de Trump y Netanyahu en una declaración conjunta a primera hora del martes, afirmando su disposición a cooperar con ella. Sin embargo, dejaron claro que seguían insistiendo en una “retirada israelí total” y en el establecimiento de “una paz justa basada en la solución de dos Estados, bajo la cual Gaza se integre plenamente con Cisjordania en un Estado palestino”.

Para Nimrod Novik, veterano negociador de paz israelí y enviado del ex primer ministro Shimon Peres, ese “sí, pero” no le sorprendió.

“Podríamos estar ante unas negociaciones muy prolongadas durante las cuales la guerra continúa, los rehenes corren peligro, mueren palestinos y la pelota —en cuanto a la necesidad de discutir con Trump— está en el campo árabe”, dijo.

Más sorprendente aún, los ministros árabes no dijeron nada sobre la Autoridad Palestina.

Aunque no tenía previsto ningún papel en Gaza, la Autoridad Palestina acogió con satisfacción los “esfuerzos sinceros y decididos” de Trump para poner fin a la guerra y afirmó su “confianza en su capacidad para encontrar un camino hacia la paz”. Añadió que deseaba “un Estado palestino moderno, democrático y no militarizado”.

Ronen Ohel, hermano del rehén israelí Alon Ohel, habla en el podio durante una protesta antigubernamental organizada por las familias de los demás rehenes israelíes capturados en la Franja de Gaza desde octubre de 2023 JACK GUEZ� - AFP�

La Autoridad Palestina también afirmó su compromiso de cambiar los libros de texto que, según sus críticos, demonizan a Israel y de abolir el pago de estipendios a los prisioneros palestinos y sus familias. Añadió que solicitaría el escrutinio internacional de dichos cambios.

Esa respuesta demostró cuánto ha cambiado desde 2020, cuando Trump presentó un plan de paz para el conflicto israelí-palestino en general, igualmente sesgado hacia las preferencias de Israel. En aquel entonces, en un año electoral estadounidense, la Autoridad Palestina rechazó de plano la propuesta de Trump, quien luego perdió en noviembre.

Hoy, Trump permite que la Autoridad Palestina se aferre a la esperanza de un futuro propio. Hamas, no.