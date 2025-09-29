Así es el plan de 20 puntos que presentó Trump junto a Netanyahu para poner fin a la guerra en Gaza

WASHINGTON.- La Casa Blanca presentó este lunes un extenso plan de 20 puntos para llamar a un inmediato alto al fuego en Gaza y, a su vez, sentar las bases para el futuro del territorio.

Las condiciones incluyen varias propuestas que llevan mucho tiempo siendo rechazadas tanto por Israel como por Hamas.

El presidente Donald Trump habla al retirarse de una conferencia de prensa con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, el lunes 29 de septiembre de 2025, en Washington Evan Vucci� - AP�

Pero esta vez, la iniciativa fue aceptada por Benjamin Netanyahu, que durante la conferencia de prensa que brindó junto a su par estadounidense dijo: “Acepto el plan”. Resta esperar la respuesta palestina.

El texto completo

Plan integral del presidente Donald J. Trump para poner fin al conflicto en Gaza

Gaza será una zona desradicalizada y libre de terrorismo que no represente una amenaza para sus vecinos.

Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará de inmediato. Las fuerzas israelíes se retirarán hasta la línea acordada para preparar la liberación de rehenes. Durante ese tiempo, todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería, serán suspendidas, y las líneas de combate permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa y escalonada.

Dentro de las 72 horas posteriores a la aceptación pública de este acuerdo por parte de Israel, todos los rehenes, vivos y fallecidos, serán devueltos.

Una vez liberados todos los rehenes, Israel liberará a 250 prisioneros con cadena perpetua más 1700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluidas todas las mujeres y niños detenidos en ese contexto. Por cada rehén israelí fallecido cuya devolución se concrete, Israel entregará los restos de 15 gazatíes muertos.

Una vez devueltos todos los rehenes, a los miembros de Hamas que se comprometan a la coexistencia pacífica y a entregar sus armas se les concederá amnistía. A los miembros de Hamás que deseen salir de Gaza se les garantizará un paso seguro hacia países receptores.

Tras la aceptación de este acuerdo, se enviará de inmediato ayuda completa a la Franja de Gaza. Como mínimo, las cantidades de ayuda serán consistentes con lo estipulado en el acuerdo del 19 de enero de 2025 sobre asistencia humanitaria, que incluye la rehabilitación de infraestructuras (agua, electricidad, saneamiento), hospitales y panaderías, y la entrada del equipamiento necesario para remover escombros y abrir caminos.

La distribución y entrada de ayuda en Gaza se realizará sin interferencias de las dos partes, a través de las Naciones Unidas y sus agencias, la Media Luna Roja y otras instituciones internacionales no vinculadas a ninguna de las partes. La apertura del cruce de Rafah en ambos sentidos estará sujeta al mismo mecanismo implementado en el acuerdo del 19 de enero de 2025.

Gaza será gobernada bajo una administración transitoria temporal compuesta por un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de proveer los servicios públicos y municipales cotidianos. Este comité estará integrado por palestinos calificados y expertos internacionales, con supervisión de un nuevo organismo internacional transitorio, la "Junta de la Paz", presidida por Donald J. Trump, junto con otros jefes de Estado a anunciar, incluido el ex primer ministro Tony Blair. Este organismo fijará el marco y gestionará los fondos para la reconstrucción de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas, según lo previsto en varias propuestas —incluyendo el plan de paz de Trump de 2020 y la propuesta saudí-francesa—, y pueda retomar el control de Gaza de manera segura y efectiva. Se adoptarán los mejores estándares internacionales para crear un gobierno moderno y eficiente que sirva al pueblo de Gaza y atraiga inversiones.

Un plan económico de Trump para reconstruir y revitalizar Gaza será diseñado por un panel de expertos que han participado en el desarrollo de modernas "ciudades milagro" en Medio Oriente. Varias propuestas de inversión y planes de desarrollo ya elaborados por grupos internacionales bienintencionados serán consideradas, con el objetivo de integrar seguridad y gobernanza para facilitar estas inversiones, generar empleo, oportunidades y esperanza para el futuro de Gaza.

Se establecerá una zona económica especial con tarifas preferenciales y acuerdos de acceso negociados con países participantes.

Nadie será obligado a abandonar Gaza, y quienes deseen irse serán libres de hacerlo y de regresar. Se alentará a la población a permanecer y se les ofrecerá la oportunidad de construir una Gaza mejor.

con tarifas preferenciales y acuerdos de acceso negociados con países participantes. Nadie será obligado a abandonar Gaza , y quienes deseen irse serán libres de hacerlo y de regresar. Se alentará a la población a permanecer y se les ofrecerá la oportunidad de construir una Gaza mejor.

Hamas y otras facciones acuerdan no tener ningún rol en el gobierno de Gaza, ni directa ni indirectamente. Toda la infraestructura militar, terrorista y ofensiva —incluidos túneles y fábricas de armas— será destruida y no se reconstruirá. Habrá un proceso de desmilitarización de Gaza supervisado por observadores independientes, que incluirá la inutilización permanente de las armas mediante un proceso acordado de desarme, apoyado por un programa internacional de recompra y reintegración, todo ello verificado por observadores independientes. La nueva Gaza estará plenamente comprometida a construir una economía próspera y a la coexistencia pacífica con sus vecinos.

Socios regionales brindarán garantías para asegurar que Hamas y las demás facciones cumplan con sus obligaciones y que la nueva Gaza no represente una amenaza ni para sus vecinos ni para su pueblo.

para asegurar que Hamas y las demás facciones cumplan con sus obligaciones y que la nueva Gaza no represente una amenaza ni para sus vecinos ni para su pueblo. Estados Unidos trabajará con socios árabes e internacionales para desarrollar una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) que se desplegará de inmediato en Gaza. La ISF entrenará y apoyará a las fuerzas policiales palestinas verificadas en Gaza, en consulta con Jordania y Egipto, países con amplia experiencia en este campo. Esta fuerza será la solución de seguridad interna a largo plazo. La ISF trabajará con Israel y Egipto para ayudar a asegurar las áreas fronterizas, junto con las fuerzas policiales palestinas entrenadas. Será crucial evitar el ingreso de armas a Gaza y facilitar el flujo seguro y rápido de bienes para su reconstrucción. Se acordará un mecanismo de coordinación entre las partes.

Se establecerá un proceso de diálogo interreligioso basado en los valores de tolerancia y coexistencia pacífica para intentar cambiar mentalidades y narrativas de palestinos e israelíes, destacando los beneficios de la paz.

Mientras avance la reconstrucción de Gaza y se lleve a cabo con fidelidad el programa de reformas de la Autoridad Palestina, podrían darse finalmente las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y el Estado palestino, que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino.

basado en los valores de tolerancia y coexistencia pacífica para intentar cambiar mentalidades y narrativas de palestinos e israelíes, destacando los beneficios de la paz. Mientras avance la reconstrucción de Gaza y se lleve a cabo con fidelidad el programa de reformas de la Autoridad Palestina, podrían darse finalmente las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y el Estado palestino , que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino.

, que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político de coexistencia pacífica y próspera.

Agencias ANSA y Reuters