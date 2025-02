Con su negociación con Trump, Putin logra una gran victoria (y no en el campo de batalla)

MOSCÚ.- Para el presidente Vladimir Putin, una llamada telefónica marcó un punto de inflexión tan importante como cualquier batalla en su guerra de tres años en Ucrania.

En una larga llamada el miércoles, el presidente norteamericano Donald Trump le envió un mensaje a Putin que resumió gran parte de cómo el líder ruso ve el mundo de hoy: que Rusia y Estados Unidos son dos grandes naciones que deberían negociar directamente el destino de Ucrania y pasar a abordar asuntos globales aún más importantes.

Fue la señal más clara hasta ahora de que Putin, a pesar de los desastrosos fracasos de Rusia al comienzo de su invasión a Ucrania a principios de 2022, aún podría salir de la guerra con un mapa rediseñado de Europa y una expansión de la influencia de Rusia en ella.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en Kiev el 10 de febrero de 2025 TETIANA DZHAFAROVA - AFP

La llamada se produjo el mismo día en que el secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, declaró que Estados Unidos no apoyaría el deseo de Ucrania de ser miembro de la OTAN. También se produjo cuando el Senado confirmó a Tulsi Gabbard, considerada ampliamente como simpatizante de Putin, como la próxima directora de inteligencia nacional.

En conjunto, estos acontecimientos marcaron el resultado de la campaña de varios meses de Putin, en la que elogió a Trump, aparentemente con la creencia de que el presidente estadounidense tiene el poder de lograr una victoria rusa en Ucrania.

“Putin está jugando un juego muy inteligente”, dijo Tatiana Stanovaya, investigadora principal del Centro Carnegie Rusia Eurasia en Berlín. “Está invirtiendo el 100 por ciento en el esfuerzo de seducir a Trump”.

En Moscú, la noticia de la tan esperada llamada marcó el comienzo de una ola de regocijo apenas contenido. Los comentaristas afirmaron que el esfuerzo de tres años liderado por Estados Unidos para aislar a Rusia había terminado rotundamente. Celebraron la entusiasta publicación en las redes sociales de Trump después de la llamada sobre “la Gran Historia de Nuestras Naciones” y señalaron que el presidente estadounidense había hablado con Putin antes de llamar al presidente Volodimir Zelensky de Ucrania.

Un legislador ruso dijo que la llamada de Putin con Trump “rompió el bloqueo de Occidente”. Otro dijo que los europeos seguramente estaban leyendo el mensaje de Trump al respecto “con horror y no podían creer lo que veían”. Un tercero dijo que era un “día de buenas noticias”.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (segundo desde la izquierda), habla con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte (centro), y el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur (tercero desde la derecha), durante una reunión del grupo de contacto de defensa de Ucrania en la sede de la OTAN en Bruselas, el miércoles 12 de febrero de 2025 Omar Havana - AP

En una señal de la explosión de optimismo, el principal índice bursátil de Rusia subió un 5 por ciento el jueves por la mañana hasta su punto más alto desde el verano pasado, y su maltrecha moneda, el rublo, ganó frente al dólar hasta su nivel más alto desde septiembre.

Los empresarios rusos esperan que un acuerdo de paz con Trump pueda llevar a que se eliminen las sanciones contra su país. El Kremlin dijo que, más allá de Ucrania, Trump y Putin tocaron temas como las “relaciones bilaterales ruso-estadounidenses en la esfera económica”.

Quejas y reservas

No todos estaban contentos. Algunos rusos que apoyan la guerra se quejaron en las redes sociales de que un acuerdo con Estados Unidos podría vender a los soldados en el campo de batalla. Un blog pro-guerra con más de un millón de seguidores, Two Majors, citó a un combatiente que dijo que la discusión sobre la llamada del miércoles “me desmoraliza y me irrita”.

Stanovaya y muchos otros comentaristas señalaron que las posibilidades de Putin de conseguir todo lo que quiere estaban lejos de estar aseguradas. En particular, mientras Trump parece centrado en poner fin a los combates en Ucrania, Putin quiere un acuerdo más amplio con Estados Unidos que haga retroceder a la OTAN y permita a Rusia recuperar una esfera de influencia en Europa.

“Donald Trump habló a favor de un rápido fin de las hostilidades”, dijo el Kremlin en su resumen de la llamada, insinuando esa divergencia. “Vladimir Putin, por su parte, mencionó la necesidad de eliminar las causas profundas del conflicto”.

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se dan la mano al inicio de una reunión bilateral el 16 de julio de 2018, en el palacio presidencial de Helsinki, Finlandia Pablo Martinez Monsivais - AP

La llamada plantea una negociación compleja cuyos contornos -y participantes- aún no están claros. Zelensky intentará defender el apoyo estadounidense en una reunión con el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance en Munich el viernes.

Es probable que Putin mantenga la presión militar sobre Ucrania mientras apela a las ambiciones de Trump como pacificador. Los analistas dicen que lo que más le importa a Putin no es cuánto territorio captura en Ucrania, sino un acuerdo más amplio que mantenga a Ucrania fuera de la OTAN, limite el tamaño de su ejército y reduzca la presencia de la alianza occidental en Europa central y oriental.

Los analistas dudan de que Putin acepte detener los combates antes de recibir garantías de que se cumplirán al menos algunas de esas demandas más amplias.

Ilya Grashchenkov, un analista de política rusa con sede en Moscú, dijo que la llamada con Trump hizo que la reiterada apuesta de Putin por la guerra en Ucrania “pareciera una apuesta exitosa en un casino”.

Rusia absorbió enormes pérdidas en Ucrania, apostando a que, con el tiempo, “el paradigma global cambiaría” y Occidente se cansaría de apoyar al país, dijo Grashchenkov en una entrevista telefónica. “Este cambio ha ocurrido, y ahora no está claro cómo se desarrollará esta apuesta en el futuro”.

Por Anton Troianovski

The New York Times