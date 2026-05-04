Putin pasa cada vez más tiempo aislado y escondido en un búnker por miedo a ser asesinado, según reveló el Financial Times

MOSCÚ.– Rusia intensificó los protocolos de seguridad del presidente Vladimir Putin ante el temor a un asesinato, mientras el mandatario del Kremlin se aísla cada vez más y se dedica por completo a la guerra en Ucrania, según reveló en exclusiva Financial Times.

El medio británico informó que el Servicio Federal de Protección de Rusia, el organismo encargado de la seguridad de los altos funcionarios del gobierno, ha reforzado en los últimos meses las medidas de protección del mandatario, que pasa cada vez más tiempo en búnkeres subterráneos supervisando de cerca los esfuerzos bélicos de su país en detrimento de los asuntos civiles, según fuentes cercanas a Putin y un miembro de los servicios de inteligencia europeos.

Putin escucha al jefe de la República de Mordovia, Artyom Zdunov, en el Kremlin, en Moscú, Rusia, el 4 de mayo de 2026 Mikhail Metzel - Pool Sputnik Kremlin

Desde la pandemia, el aislamiento del mandatario ruso ha ido en aumento, según el medio británico. Sin embargo, a partir de marzo la reclusión de Putin se incrementó notablemente dada la preocupación del Kremlin de un posible golpe de Estado o un intento de asesinato del presidente –particularmente con drones–, según la fuente de la inteligencia europea.

“El impacto de la Operación Telaraña con drones de Ucrania todavía se recuerda”, declaró a Financial Times una persona cercana al líder del Kremlin, haciendo referencia a un ataque del año pasado en el que drones ucranianos lograron golpear aeródromos rusos ubicados más allá del Círculo Polar Ártico.

Putin escucha al jefe de la República de Mordovia, Artyom Zdunov, en el Kremlin, en Moscú, Rusia, el 4 de mayo de 2026 Mikhail Metzel - Pool Sputnik Kremlin

Las preocupaciones de Putin se habrían agravado además a partir de la captura por parte de Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro, en enero, según una de las fuentes cercanas al presidente ruso.

Según las fuentes que hablaron con el medio británico, Putin y su familia habrían dejado de visitar sus residencias en las regiones de Moscú y Valdai, al noroeste del país.

Al mismo tiempo, el presidente ruso estaría pasando mucho más tiempo en búnkeres, incluido uno en la zona de Krasnodar, al sur de Rusia, y habría aumentado los controles para quienes se reúnen con él en persona. Al parecer, los medios estatales hacen circular imágenes pregrabadas del mandatario para evitar hacer sonar las alarmas de la opinión pública.

Putin recibe al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, durante su reunión en San Petersburgo, Rusia, el 27 de abril de 2026 DMITRY LOVETSKY - POOL

Todo el personal más cercano a Putin, como cocineros, fotógrafos y guardaespaldas, tienen ahora prohibido usar el transporte público así como teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo con acceso a internet en presencia del presidente. También se han puesto en funcionamiento sistemas de vigilancia en cada uno de sus domicilios, según Financial Times.

Algunas de las fuentes cercanas al mandatario que hablaron con el medio británico aseguraron que los recientes cortes de internet experimentados en Moscú están relacionados al menos parcialmente con los protocolos de seguridad de Putin y su protección contra posibles ataques con drones.

Putin mantiene una reunión sobre la situación del mercado mundial de petróleo y gas en Moscú, Rusia, el 9 de marzo de 2026 GAVRIIL GRIGOROV - POOL

Agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia realizan constantemente controles exhaustivos alrededor del presidente –asistidos con unidades caninas– y se ubican a lo largo del río Moscova que atraviesa la capital rusa listos para responder en caso de un atentado contra el mandatario, dijo la fuente de la inteligencia europea a Financial Times.

El gobierno ruso no respondió a una solicitud de comentarios del medio británico.

Las medidas no se limitan a Putin

Según la fuente de la inteligencia europea, representantes de los diferentes servicios de seguridad del país se han responsabilizado mutuamente por las deficiencias en la protección de los altos mandos militares rusos a partir del asesinato del teniente general Fanil Sarvarov, el más reciente de una serie de ataques similares vinculados a Ucrania.

El medio británico dice que Alexander Bortnikov, jefe del Servicio Federal de Seguridad, culpó por las fallas al Ministerio de Defensa, el cual, no obstante, carece de una unidad dedicada especialmente a la protección de altos funcionarios. Por su parte, Viktor Zolotov, jefe de la Guardia Nacional rusa y antiguo guardaespaldas del presidente, negó su responsabilidad alegando falta de recursos.

Putin participa por videoconferencia en una ceremonia para inaugurar nuevas infraestructuras de transporte, en las afueras de Moscú, Rusia, el 31 de marzo de 2026 Alexander Kazakov - Pool Sputnik Kremlin

En este caso, el propio Putin habría calmado las aguas encargando al Servicio Exterior de Seguridad que garantizara la seguridad de diez generales de alto rango bajo la protección de Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor. Hasta ese momento, Gerasimov era el único oficial que gozaba de protección personal.

El refuerzo de las medidas de protección habría coincidido además con el gradual abandono de los asuntos internos de la política nacional rusa por parte de Putin, centrando toda su atención en la geopolítica internacional –en particular el conflicto en Ucrania–, según dos fuentes del entorno del mandatario citadas por el medio británico.

Putin conversa con el director del Servicio Federal de Tropas de la Guardia Nacional, Viktor Zolotov, en el Palacio Estatal del Kremlin, en Moscú, Rusia, el 27 de marzo de 2026 SERGEI BOBYLYOV - POOL

Putin mantendría encuentros diarios con altos mandos militares en los que se abordan incluso detalles menores de las operaciones –como la toma de pequeñas localidades ucranianas– , mientras que los funcionarios no vinculados al conflicto apenas logran una audiencia cada varias semanas o meses.

Una fuente cercana al mandatario indicó al medio británico que aproximadamente el 70% de su tiempo se destina a la guerra, y el 30% restante a cuestiones como reuniones con líderes extranjeros o la gestión económica.

El analista político moscovita Andrei Kolesnikov describió al presidente ruso, en declaraciones recogidas por Financial Times, como alguien que se niega a ver o escuchar la realidad, que se apoya exclusivamente en los servicios de seguridad –hoy dominantes en todos los ámbitos de la vida– y que espera que la sociedad asuma esta situación como la nueva normalidad.

La preocupación por la opinión pública

El medio británico señala además que este alejamiento de Putin de la vida pública ha generado una creciente frustración en la sociedad rusa, cada vez más agotada por la guerra y por la acumulación de problemas internos. De acuerdo con encuestadoras tanto estatales como independientes citadas por el medio, los índices de aprobación del mandatario se encuentran en su punto más bajo desde 2022, cuando el anuncio de una movilización parcial provocó la huida de cientos de miles de jóvenes del país.

El medio británico también destacó que las redes sociales rusas registran un creciente malestar ciudadano, con videos virales que critican la censura en internet, la presión fiscal sobre pequeñas empresas y episodios como un sacrificio de ganado en Siberia.

Putin posando para fotos con un integrante del Movimiento Nacional de Cadetes del Ejército Joven, en la Plaza Roja, en Moscú, Rusia, el 4 de noviembre de 2023 GAVRIIL GRIGOROV - POOL

Entre las voces más resonantes, Financial Times mencionó a Victoria Bonya, una influencer residente en Mónaco cuyo video de 18 minutos dirigido directamente a Putin –en el que afirmó que “la gente le tiene miedo”– superó el millón y medio de reacciones positivas.

Según consignó Financial Times, el 27 de abril Putin realizó su segunda aparición pública del año, visitando una escuela de gimnasia rítmica en San Petersburgo, su ciudad natal. Las imágenes difundidas por el Kremlin lo muestran interactuando con un grupo de niñas y besando a una de ellas en la frente, en lo que el diario describió como parte de una estrategia habitual del Kremlin para proyectar cercanía con la ciudadanía.

Putin posa para una foto con el campeón mundial de boxeo 2025 Vsevolod Shumkov en el Kremlin, en Moscú, Rusia, el 22 de abril de 2026 Gavriil Grigorov - Pool Sputnik Kremlin

“Una señal de que a Putin le preocupa la pérdida de popularidad es que ha vuelto a besar públicamente a niños”, dijo al medio británico la analista política Farida Rustamova, haciendo referencia a casos similares, como cuando Putin besó a un niño en 2006, en un aparente intento de proyectar una imagen más cercana al pueblo.

Los escasos viajes y reuniones de Putin en lo que va del año, subraya Financial Times, contrastan con los al menos 17 compromisos registrados en 2025, otra presunta señal de un mayor hermetismo en materia de seguridad y una menor atención a los asuntos domésticos.

“La brecha entre lo que Putin está dispuesto a abordar y lo que se espera de él está aumentando”, dijo a Financial Times Tatiana Stanovaya, investigadora principal del Centro Carnegie para Rusia y Eurasia, añadiendo que es poco probable que esto cambie pronto.