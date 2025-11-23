Concluyó la cumbre en Sudáfrica con defensas al multilateralismo y notable ausencia de Estados Unidos

JOHANNESBURGO.– Los dirigentes del G-20 cerraron este domingo en Sudáfrica su cumbre anual defendiendo el multilateralismo ante un mundo afectado por las políticas unilaterales de Estados Unidos, las guerras y las rivalidades geopolíticas.

“Vivimos no una transición, sino una ruptura”, reconoció el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la última jornada de una cumbre de dos días.

“Demasiados países se están replegando en bloques geopolíticos o en campos de batalla del proteccionismo”, dijo.

La cumbre del Grupo de los 20 en Sudáfrica concluyó con la notable ausencia de Estados Unidos, el próximo país en liderar el bloque, luego que el gobierno del presidente Donald Trump boicoteara los dos días de conversaciones que involucraban a líderes de las economías más ricas y principales economías en desarrollo del mundo.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ofrece una conferencia de prensa en el segundo día de la Cumbre de Líderes del G20 en el Centro de Exposiciones Nasrec, en Johannesburgo BORJA PUIG DE LA BELLACASA� - LA MONCLOA�

El G-20 agrupa a 19 países, a los que se suma la Unión Europea y la Unión Africana. En total, sus participantes representan un 85% del PBI mundial y unos dos tercios de la población.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, declaró clausurada la cumbre en Johannesburgo golpeando un mazo de madera sobre un bloque como lo haría un juez, en una tradición del G-20.

El mazo normalmente se entrega al líder del próximo país que ostentará la presidencia rotativa, pero ningún funcionario estadounidense estuvo presente para recibirlo.

La economía más grande del mundo boicoteó una cumbre destinada a reunir a naciones ricas y en desarrollo debido a las afirmaciones de Trump de que Sudáfrica persigue violentamente a su minoría blanca afrikáner.

En una decisión de último minuto, la Casa Blanca dijo que tenía la intención de que un funcionario de su embajada en Sudáfrica asistiera a la entrega del mazo.

Pero Sudáfrica se negó, diciendo que era un insulto que Ramaphosa lo entregara a un funcionario de embajada de menor rango.

Al final, ninguna delegación estadounidense fue acreditada para la cumbre, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudáfrica.

Sudáfrica anunció que la entrega ocurrirá más tarde, posiblemente en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Trump ha dicho que Estados Unidos organizará la cumbre del próximo año en su club de golf en Doral, Florida.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, habla durante una conferencia en un hotel de Johannesburgo el 23 de noviembre de 2025, tras la conclusión de la Cumbre de Líderes del G20 GIANLUIGI GUERCIA� - AFP�

“Este mazo de esta cumbre del G-20 clausura formalmente el encuentro y ahora pasa al próximo presidente del G20, que es Estados Unidos, donde nos volveremos a ver el próximo año”, dijo Ramaphosa al cerrar la cumbre, sin hacer referencia en su discurso a la ausencia estadounidense.

Ruptura con la tradición

La primera cumbre del G-20 en África también rompió con la tradición el sábado al emitir una declaración de líderes el día de apertura de las conversaciones, cuando las declaraciones generalmente se emiten al final de la cumbre.

La declaración fue significativa ya que se produjo frente a la oposición de Estados Unidos, que durante meses ha sido crítico de una agenda sudafricana para el grupo que se centró en gran medida en el cambio climático y la desigualdad de riqueza global, enfoques que el gobierno de Trump despreció.

El canciller alemán Friedrich Merz (centro) visita la empresa de software SAP al margen de la cumbre del G20 Michael Kappeler� - dpa�

La Argentina informó que también se opuso a la declaración después que su presidente Javier Milei, aliado de Trump, también se ausentara de la cumbre.

Otras naciones del G-20, incluidas China, Rusia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Japón y Canadá, respaldaron la declaración, que pedía más atención global a cuestiones que afectan específicamente a los países pobres, como la necesidad de ayuda financiera para sus esfuerzos de recuperación después de desastres climáticos, encontrar formas de aliviar sus niveles de deuda y apoyar su transición a fuentes de energía verde.

“Sudáfrica ha utilizado esta presidencia para colocar las prioridades de África y el Sur Global firmemente en el corazón de la agenda del G20″, resaltó Ramaphosa.

El G-20 está “luchando”

Sudáfrica defendió su declaración del G-20 como una victoria para la cumbre y para la cooperación internacional frente a la política exterior de “Estados Unidos primero” del gobierno de Trump.

Sin embargo, las declaraciones del G-20 son acuerdos generales que no son vinculantes, y su impacto a largo plazo ha sido cuestionado.

Además, aunque la declaración incluyó muchas de las prioridades de Sudáfrica, algunas propuestas concretas no llegaron al documento final.

No se mencionó un nuevo panel internacional sobre desigualdad de riqueza, similar al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático designado por Naciones Unidas, que Sudáfrica y otros habían solicitado.

El G-20 se formó en 1999 en respuesta a la crisis financiera asiática y está compuesto por 19 economías ricas y en desarrollo, la Unión Europea y la Unión Africana, pero algunos han cuestionado su efectividad para ayudar a resolver las crisis globales más prominentes, como la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones en Oriente Medio.

La declaración de 122 puntos de Johannesburgo hizo sólo una referencia a Ucrania en un llamado general para el fin de los conflictos globales y la cumbre parecía no haber hecho diferencia en la guerra de casi cuatro años, incluso cuando mandatarios o delegaciones de alto nivel de todas las principales naciones europeas, la UE y Rusia se sentaron en la misma sala para la reunión del G-20.

El canciller alemán Friedrich Merz participa en una reunión bilateral tras la cumbre del G20 junto a Li Qiang, primer ministro de China Michael Kappeler� - dpa�

“Reunirse por primera vez en el continente africano marca un hito importante”, indicó el presidente francés Emmanuel Macron, pero agregó que el bloque estaba “luchando por tener un estándar común en las crisis geopolíticas”.

Una cumbre simbólica para los países más pobres

Aun así, algunos elogiaron la cumbre como un momento simbólico significativo para el G-20.

“Esta es la primera reunión de líderes mundiales en la historia donde la emergencia de la desigualdad se puso en el centro de la agenda”, señaló Max Lawson de Oxfam, la organización internacional sin fines de lucro que trabaja para aliviar la pobreza global.

“La importancia de abordar las prioridades de desarrollo desde la perspectiva africana no puede ser subestimada”, expresó el presidente de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, cuyo país del sur de África de tres millones de habitantes fue uno de más de 20 naciones más pequeñas invitadas como invitados a asistir a la cumbre junto con los miembros del G20.

Agencias AP y AFP