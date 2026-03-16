El “milagro” de Polonia: del racionamiento a una de las economías más dinámicas de Europa

POZNAN, Polonia.– Hace una generación, Polonia racionaba el azúcar y la harina, y sus ciudadanos cobraban una décima parte del salario de los alemanes occidentales. Hoy, su economía superó a Suiza y se convirtió en la vigésima más grande del mundo, con una producción anual superior a un billón de dólares.

Se trata de un salto histórico desde las ruinas poscomunistas de 1989-90 hasta convertirse en el campeón del crecimiento europeo actual, que según los economistas ofrece lecciones sobre cómo llevar la prosperidad a la gente común, y que la administración Trump considera que debería ser reconocido con la presencia de Polonia en la cumbre del Grupo de los 20, que reúne a las principales economías del mundo, a finales de este año.

El crecimiento económico transformó ciudades como Poznan, donde universidades, empresas tecnológicas e inversiones extranjeras impulsan nuevos sectores productivos Pietro De Cristofaro� - AP�

La transformación se refleja en personas como Joanna Kowalska, una ingeniera de Poznan, una ciudad de medio millón de habitantes a medio camino entre Berlín y Varsovia. Regresó a casa después de cinco años en Estados Unidos.

“A menudo me preguntan si me estoy perdiendo algo al regresar a Polonia, y, para ser honesta, siento que es al revés”, dijo Kowalska. “Estamos por delante de Estados Unidos en muchos aspectos”, sentenció.

Kowalska trabaja en el Centro de Supercomputación y Redes de Poznan, que está desarrollando la primera fábrica de inteligencia artificial de Polonia y la está integrando con una computadora cuántica, una de las 10 del continente financiadas por un programa de la Unión Europea (UE).

Tras graduarse en la Universidad Tecnológica de Poznan, Kowalska trabajó para Microsoft en Estados Unidos en un trabajo que consideraba “un sueño hecho realidad”.

Pero echaba de menos tener un “sentido de misión”, dijo.

“Sobre todo en lo que respecta a la inteligencia artificial, la tecnología empezó a desarrollarse muy rápidamente en Polonia”, añadió Kowalska. “Así que era muy tentador volver”.

Sólido marco institucional y educación

La invitación a la cumbre del G20 es principalmente simbólica. Ningún país invitado fue ascendido a miembro de pleno derecho desde la primera reunión del G20 a nivel de ministros de finanzas en 1999, y eso requeriría una decisión consensuada de todos los miembros. Además, los países originales fueron elegidos no solo por su PIB, sino también por su “importancia sistémica” en la economía global.

Pero este gesto refleja una realidad estadística: en 35 años –un poco menos de la vida laboral de una persona– el producto interior bruto per cápita de Polonia aumentó a 55.340 dólares en 2025, lo que representa el 85 % del promedio de la UE. Esto supone un incremento respecto a los 6730 dólares de 1990, que representaban el 38 % del promedio de la UE, y ahora equivale aproximadamente a los 52.039 dólares de Japón, según cifras del Fondo Monetario Internacional expresadas en dólares actuales y ajustadas al menor coste de vida en Polonia.

La economía de Polonia ha crecido una media del 3,8% anual desde su adhesión a la UE en 2004, superando con creces la media europea del 1,8%.

Polonia PBI World Bank - World Bank

No fue un solo factor lo que ayudó a Polonia a salir de la trampa de la pobreza, afirma Marcin Piątkowski, de la Universidad Kozminski de Varsovia y autor de un libro sobre el auge económico del país.

Según explicó, uno de los factores más importantes fue la rápida creación de un sólido marco institucional para las empresas. Esto incluía tribunales independientes, un organismo antimonopolio para garantizar la competencia leal y una regulación rigurosa para evitar que los bancos con problemas estrangularan el crédito.

Como resultado, la economía no fue secuestrada por prácticas corruptas y oligarcas, como sucedió en otras partes del mundo postcomunista.

Polonia también se benefició de miles de millones de euros en ayudas de la UE, tanto antes como después de unirse al bloque en 2004 y obtener acceso a su enorme mercado único.

Polonia recibió miles de millones de dólares de la UE WOJTEK RADWANSKI - AFP

Ante todo, existía un amplio consenso, en todo el espectro político, de que el objetivo a largo plazo de Polonia era unirse a la UE.

“Los polacos sabían adónde iban”, dijo Piątkowski. “Polonia adoptó las instituciones y las reglas del juego, e incluso algunas normas culturales que Occidente tardó 500 años en desarrollar”.

A pesar de su carácter opresivo, el comunismo contribuyó a derribar antiguas barreras sociales y a abrir la educación superior a obreros de fábricas y trabajadores agrícolas que antes no tenían ninguna oportunidad. El auge de la educación superior tras la caída del comunismo ha hecho que la mitad de los jóvenes tengan ahora un título universitario.

“Los jóvenes polacos, por ejemplo, tienen mejor formación que los jóvenes alemanes”, dijo Piatkowski, “pero ganan la mitad que los alemanes”. Esa es “una combinación imbatible” para atraer inversores, añadió.

Emprender hacia el éxito

Solaris, empresa fundada en 1996 en Poznan por Krzysztof Olszewski, es uno de los principales fabricantes de autobuses eléctricos de Europa, con una cuota de mercado de alrededor del 15%. Su historia refleja una característica distintiva del éxito polaco: el espíritu emprendedor, es decir, la voluntad de asumir riesgos y crear algo nuevo.

Formado como ingeniero bajo el gobierno comunista, Olszewski abrió un taller mecánico donde utilizaba repuestos de Alemania Occidental para reparar coches polacos. Si bien la mayoría de las empresas fueron nacionalizadas, las autoridades permitieron que pequeños talleres privados como el suyo siguieran funcionando, según Katarzyna Szarzec, economista de la Universidad de Economía y Negocios de Poznan. “Eran reductos de emprendimiento privado”, afirmó.

En 1996, Olszewski abrió una filial de la empresa alemana de autobuses Neoplan y comenzó a producir para el mercado polaco.

Los trabajadores ensamblan autobuses eléctricos en la fábrica de autobuses Solaris en Poznan, Polonia Pietro De Cristofaro� - AP�

“La entrada de Polonia en la UE en 2004 nos dio credibilidad y acceso a un vasto mercado europeo abierto, con la libre circulación de bienes, servicios y personas”, dijo Mateusz Figaszewski, responsable de relaciones institucionales.

Luego llegó la arriesgada decisión de comenzar a producir autobuses eléctricos en 2011, en un momento en que pocos en Europa experimentaban con esta tecnología. Figaszewski afirmó que las grandes empresas occidentales tenían más que perder si la transición a los vehículos eléctricos no funcionaba. “Se convirtió en una oportunidad para alcanzar el liderazgo tecnológico por delante del mercado”, dijo.

El envejecimiento de la población, el gran desafío

Polonia aún enfrenta desafíos. Debido a la baja tasa de natalidad y al envejecimiento de la población, habrá menos trabajadores para mantener a los jubilados. Los salarios promedio son inferiores al promedio de la UE. Si bien las pequeñas y medianas empresas prosperan, pocas se han convertido en marcas globales.

El alcalde de Poznan, Jacek Jaśkowiak, considera que la innovación nacional representa una tercera ola en el desarrollo económico postsocialista de Polonia. En la primera ola, a principios de la década de 1990, países extranjeros abrieron fábricas en Polonia, aprovechando la mano de obra cualificada de la población local.

Según explicó, a principios del nuevo milenio, las empresas occidentales introdujeron sectores más avanzados, como las finanzas, la informática y la ingeniería.

La llegada de inversiones extranjeras transformó el paisaje industrial polaco desde los años noventa, con fábricas y centros tecnológicos instalados en todo el país WOJTEK RADWANSKI� - AFP�

“Ahora es el momento de iniciar actividades tan sofisticadas aquí”, dice Jaśkowiak, y añade que una de sus principales prioridades es invertir en universidades.

“Aún queda mucho por hacer en materia de innovación y progreso tecnológico”, añadió Szarzec, el economista de Poznan. “Pero seguimos ascendiendo en la escala del valor añadido. Ya no somos solo un proveedor de piezas de repuesto".

Los estudiantes de Szarzec afirman que es necesario hacer más para reducir las desigualdades entre zonas urbanas y rurales, facilitar el acceso a la vivienda asequible y apoyar a los jóvenes que forman familias. Sostienen que los polacos deben reconocer que los inmigrantes, como los millones de ucranianos que huyeron de la invasión rusa en 2022, contribuyen al desarrollo económico de una población que envejece.

“Polonia tiene una economía tan dinámica, con tantas oportunidades de desarrollo, que por supuesto que me quedo”, dijo Kazimierz Falak, de 27 años, uno de los estudiantes de posgrado de Szarzec. “Polonia es prometedora”, afirmó.