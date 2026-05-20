Confirmado para junio: el Aeropuerto de Miami inaugura una nueva terminal con trato preferencial y servicios de lujo

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés) tendrá una nueva terminal privada desde el 30 de junio para pasajeros comerciales con acceso preferencial y servicios de lujo. El espacio funcionará en la antigua sede de Pan American Airways (Pan Am). Las tarifas irán desde US$1295 por persona hasta US$4950 por una suite privada para grupos de hasta cuatro viajeros.

Qué servicios tendrá PS MIA, la terminal privada del Aeropuerto de Miami

La empresa PS, encargada del desarrollo de la terminal privada PS MIA en el Aeropuerto Internacional de Miami, explicó en su sitio web que el espacio funcionará como una alternativa al tránsito habitual dentro de las áreas públicas del aeropuerto.

La remodelación conservará rasgos originales de la arquitectura brutalista del edificio histórico

El complejo funcionará con cuatro programas denominados The Salon, Private Suite, PS Direct y All Access, cada uno con distintos niveles de privacidad y servicios personalizados.

La firma afirmó que The Salon incluirá controles “semiprivados” de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), procesos migratorios diferenciados y transporte directo hacia la aeronave. Además, ofrecerá cócteles y comidas en un entorno compartido.

Por otra parte, las Private Suite estarán destinadas a pasajeros que busquen exclusividad total. Según describió PS, el servicio incluirá “TSA y Aduanas privadas”, chofer particular en BMW hasta el avión, comidas preparadas por chefs, tratamientos de spa y espacios adaptados para niños y mascotas.

El programa PS Direct estará orientado a pasajeros con poco equipaje. La compañía indicó que permitirá un traslado “desde la puerta de la cabina hasta el destino final” mediante transporte privado.

Además, ofrecerá membresías especiales como All Access, que incluirán tarifas reducidas, reservas prioritarias, estacionamiento valet y acceso a servicios adicionales.

Las suites individuales apuntarán a quienes prioricen intimidad total y atención personalizada Foto PS

El edificio histórico de Pan Am en Miami será sede de PS MIA

La nueva instalación funcionará en el edificio histórico de Pan Am ubicado en 4900 NW 36th Street, Miami. De acuerdo con un comunicado de MIA en 2025, el inmueble fue declarado sitio histórico del condado Miami-Dade en 2014.

El aeropuerto detalló que la restauración de PS busca preservar “la icónica arquitectura brutalista de mediados del siglo XX” de la estructura original.

El proyecto incorpora paneles dorados, antiguos logos de Pan Am y elementos decorativos inspirados en la cultura de Miami y Palm Beach.

The Salon combinará revisiones diferenciadas, gastronomía premium y conexión directa con la aeronave Foto PS

La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, sostuvo durante el inicio de las obras que el proyecto marcaría “una nueva era de viajes de lujo” dentro del aeropuerto y destacó la recuperación de “un monumento histórico que dio forma a la historia de la aviación”.

La directora ejecutiva de PS, Amina Porter, afirmó que Miami representa “una ubicación intuitiva” para la expansión de la compañía por tratarse del aeropuerto estadounidense con más conexiones hacia América Latina y el Caribe.

A su vez, señaló que la empresa busca ofrecer el nivel de “servicio superior y conveniencia” por el que la compañía ya es reconocida en otras ciudades de Estados Unidos.

PS comenzó a operar en Los Ángeles en 2017, inauguró una sede en Atlanta en 2023 y prevé abrir una nueva instalación en Dallas durante junio de 2026.

El servicio incluirá chofer en BMW, comidas de autor, spa y áreas adaptadas para familias y mascotas Foto PS

Cuánto cuesta acceder a PS MIA, la terminal privada del Aeropuerto de Miami

El sitio especializado One Mile at a Time comentó los valores previstos para acceder a los distintos servicios de PS MIA: