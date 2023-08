escuchar

PUNTA DEL ESTE.- El departamento de Maldonado empezó una búsqueda implacable por una joven de 17 años, que salió de su casa el martes por la tarde y no regresó. La jefatura de policía solicitó la colaboración de la población local para localizarla, luego de que este miércoles por la mañana hayan encontrado la mochila de la joven enterrada en la playa.

Valentina Cancela Sarmoria, de 17 años, fue vista por última vez a las 15.30 del martes en la parada siete de la Playa Brava de Punta del Este, cuando iba a juntarse con su exnovio en la playa, con quien tenía una relación turbulenta: lo había denunciado en junio por violencia de género y tenía una orden de restricción, según dijeron familiares al medio uruguayo Subrayado.

La joven llevaba puesta una campera oscura y tenía una mochila azul que fue hallada este miércoles por la policía local.

El jefe de Policía de Maldonado, Erode Ruiz, en diálogo con la prensa, detalló que la mochila se encontraba enterrada: “Hubo que hacer un pozo y taparlo, estaba enterrada a menos 20 centímetros y había movimiento de arena en el lugar”, declaró.

En tanto, se supo que la adolescente se había encontrado con su exnovio e ingresó con él a la playa, según registraron las cámaras del Ministerio del Interior.

El exnovio fue detenido y efectivos hicieron una inspección en su casa. Ruiz se limitó a decir en rueda de prensa que “no podemos ni hablar con él porque es menor”. Sin embargo, el joven declaró que junto a Valentina charlando por un par de horas en el lugar y entonces él se retiró solo de la playa.

La fiscalía y la jueza especializada se encargarán de mantener la comunicación con el joven.

Ruiz aseguró que las cámaras del Ministerio de Interior tienen registrados “todos los movimientos de la noche” y que estaban reconstruyendo los hechos. Además, agregó que la búsqueda se lleva a cabo “50% en tierra y 50% en mar”, ya que, en caso de homicidio, el cuerpo pudo haber sido arrastrado al agua.

“Si (el hallazgo) es en el agua necesitamos seis días como mínimo, a no ser que llueva mucho y que la marea la traiga a la costa, pero no va a aparecer acá, puede aparecer en José Ignacio y fuera en las costas de Rocha”, agregó.

La policía llegó a la parada 5 de la Brava, donde encontraron la mochila de la joven desaparecida. Foto enviada por vecinos de la zona

Operativo paralelo

La policía de Maldonado desplegó un intenso operativo de búsqueda por tierra, aire y mar para hallar a la joven. Al lugar arribaron perros especializados y drones de la Guardia Republicana para avanzar con la búsqueda de la joven. También se encuentra patrullando un helicóptero de la Policía, que por el momento no ha logrado encontrar nada “por las acacias” que están en la costa.

Por ahora, se estableció un perímetro en la zona y aguardan la llegada de la policía científica. La Policía solicita que quien tenga información sobre el paradero de la joven lo haga saber a través del servicio de emergencias o en la dependencia policial más cercana.

En paralelo, sus compañeros del liceo 5 de Punta del Este armaron una búsqueda aparte: compartieron imágenes de ella a través de sus redes sociales y se comunican a través de un foro que busca a personas desconocidas, actualizando cualquier información con respecto al caso.

Los mensajes de sus compañeros de liceo en las redes sociales

“Hola gente, vengo acá devuelta para pedir por favor que no difundan información a menos que no estén seguros que sea cierta. Me llegó mucha información que nada tiene que ver y nadie sabe de dónde la sacaron. El paradero de Valentina sigue siendo oficialmente desconocido, ya que ha escuchado a varias personas decir que encontraron su cuerpo. Tengan un mínimo de empatía con la familia y amigos cercanos, estamos pasandola muy mal”, publicó una compañera suya en Instagram.

Con información de El País Uruguay

LA NACION

Temas Uruguay