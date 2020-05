Las protestas en Sacramento, California, fueron impulsadas por Freedom Angels, un grupo de militantes conocido por su rechazo a las vacunas Fuente: AFP

Domitila Dellacha Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de mayo de 2020 • 10:19

NUEVA YORK.- La maratón la corren los científicos en el mundo. El objetivo: alcanzar una vacuna que sirva para acabar con el voraz avance del coronavirus . Mientras ciudadanos y gobiernos ruegan su alcance, líderes de movimientos antivacunas aprovechan el contexto para impulsar la resistencia a la inoculación .

En un escenario cargado de incertidumbre y atravesado por una crisis sin precedente, estos movimientos aprovechan la ansiedad generalizada. En las últimas semanas, las protestas que rechazan el cierre de estados y la cuarentena en distintos punto del país han tenido a grupos antivacunas como organizadores a la par de milicias armadas.

El grupo Freedom Angels Foundation , conocidos activistas en el estado de California por su rechazo a las vacunas obligatorias, estuvo detrás de la convocatoria de la protesta en Sacramento de los últimos días , y también lo está de una que tendrá lugar hoy. Además, estuvieron en la ejecución de protestas en Nueva York, Colorado y Texas.

Su mensaje -según detallan en sus sitio web- esgrime argumentos a favor de la libertad individual y resisten el control de autoridades gubernamentales. "Plan-demia", "Nuestros derechos son esenciales", y demás carteles fueron vistos en las manos de las decenas de manifestantes que se repartieron en Estados Unidos en contra de las medidas sanitarias que buscan proteger a la sociedad del coronavirus .

Pese a que las vacunas son uno de los mejores avances de la medicina moderna y que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) previenen la muerte de entre 2 y 3 millones de personas al año , hombres y mujeres continúan por diseminar información falsa contra datos científicos.

Contra "la tiranía médica"

En busca de un impacto más quirúrgico, líderes de movimientos antivacunas han lanzado campañas con sus ideas por distintas plataformas. La herramienta clave: el miedo . E l uso de la retórica para instalar planteos como que las vacunas pueden generar autismo en los chicos, ahora es implementada para sostener que cuarentenas obligatorias son evidencia de que los gobiernos controlan las libertades individuales de atención médica en la sociedad.

Stephanie Lind y Alana Newman, dos madres "unidas contra la tiranía médica", organizaron el último fin de semana la cumbre virtual "Libertad para la Salud". El evento que reunió a más de dos docenas de líderes que rechazan el uso de vacunas incluyó una amplia variedad de temas, entre ellos, el coronavirus.

Un cartel en contra del uso de vacunas, en la marcha organizada por Freedom Angels, en Sacramento Fuente: AFP

Lind dijo haberse inspirado para impulsar el evento con el objetivo de canalizar la atención en la "verdadera crisis de salud que atraviesa la nación: una generación entera de chicos enfermos crónicos y con enfermedades neurológicas". Newman, por su parte, dijo que lo organización surgió como respuesta a los dichos del empresario Bill Gates, quien ha remarcado que no habrán encuentros sociales hasta que todos hayan recibido la vacuna contra el virus respiratorio. "No confiamos en Bill Gates cuando se trata de nuestra salud; tampoco confiamos en su compañero de cama Anthony Fauci" , dijo, y subrayó: "Pueden tener una plataforma, pero no tener el poder de controlar nuestras vidas".

Andrew Wakefield, el médico británico cuya licencia fue revocada después de querer instalar la fraudulenta teoría de que inoculación puede generar autismo, participó del evento como uno de los oradores estelares.

En Estados Unidos, el coronavirus ya ha alcanzado a más de 1.2 millones de personas y, además, se cobra la vida de unas 3 mil cada 24 horas . El total de personas fallecidas ya asciende a más de 72 mil, y las estimaciones ahora hablan de que se podría llegar a superar la barrera de los 100 mil muertos. Sin embargo, Wakefield consideró al virus respiratorio algo "no peor" que una influenza estacional.

"Lo que vemos es la destrucción de la economía y una violación sin precedente de las libertades sanitarias, todo basado en una falacia", sostuvo Wakefield, y añadió: "Creo que hemos llegado a un punto en esta situación en la que el público es lo suficientemente escéptico, y que reaccionarán ante cualquier medida de los políticos".

Andrew Wakefield, médico británico cuya licencia fue revocada tras querer instalar que las vacunas puedan generar autismo en los chicos, en una conferencia virtual Fuente: AFP

Los dichos del hombre fueron transmitidas en la conferencia virtual y el acceso ahora está limitado sólo a fragmentos en YouTube. Con una pantalla partida, Wakefield aprovechó su momento para promocionar su última película, un film que también agita ideas contra el uso de vacunas .

Entre la lista de oradores que también participaron del evento online estuvo Robert F. Kennedy Jr., hijo del senador asesinado Robert "Bobby" Kennedy. El abogado ambientalista desde hace años se ha convertido en un líder del movimiento antivacunas .

El temor de los científicos

El empuje de este tipo de iniciativas preocupa a los defensores de la la ciencia y las vacunas, quienes ya luchan con los temores diarios que ha traído el avance del coronavirus al mundo.

"He visto como líderes del movimiento antivacunas asustan a padres por años. Y ahora, en este contexto, cuando los padres ya están más asustados que nunca, sacan provecho de esto", dijo Erica DeWald, directora de la organización sin fines de lucro Vacuná a tu Familia a medios locales.

En diálogo con LA NACION , el doctor especializado en infectología de la Universidad de Columbia Jeffrey Shaman, dijo: "Parten de la idea de protección individualista, de que nadie puede decirles cómo ni cuándo cuidar de su salud ni su economía". Y añadió: "Mi mirada es que no generarán un impacto a gran escala; sobre todo si se observa que al flexibilizar las restricciones los estados podrían llegar a sufrir un rebrote".

Por su parte, el doctor Rupali J. Limaye, quien estudia el comportamiento de vacunas en la universidad de John Hopkins, dijo al New York Times: "Una de las cosas que encontramos es que la similitud entre la retórica de los antivacunos y quienes demandan haga una reapertura del país". "Lo que oímos mucho es la 'autogestión individual', esta idea de que deberían tener el control para tomar decisiones, que pueden decidir qué ciencia es correcta e incorrecta, y que saben qué es lo mejor para sus hijos", remarcó el especialista.

Según una encuesta de la consultora estadounidense Morning Consult, un 76 por ciento de la población en Estados Unidos afirma querer recibir la vacuna contra el Covid-19 una vez que esté disponible, pero sólo un 30 por ciento de ellos quieren estar dentro de los primeros en recibirla.

Pese a las teorías conspirativas de los antivacunas, la inmunización seguirá siendo la herramienta clave para la prevención y erradicación de enfermedades en el mundo. Según datos de la OMS, el uso de vacunas "es una de las intervenciones de salud pública más costoeficaces y exitosas; si se mejora la cobertura vacunal mundial, se podrán evitar otras 1.5 millones de muertes".