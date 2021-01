La noticia llega desde California, el estado más golpeado de EE.UU. Fuente: AFP

LOS ÁNGELES (AP).- En medio del colapso sanitario e incluso funerario que vive el estado de California, el primero de EE.UU. en registrar más de 3 millones de casos positivos de coronavirus, las autoridades médicas encendieron la alarma al exigir que se saque de circulación un lote de vacunas después de que algunas personas tuvieran que recibir atención médica por reacciones alérgicas graves.

Desde el Departamento de Salud Pública de California confirmaron que cerca de diez personas en una clínica en San Diego que recibieron la vacuna de Moderna requirieron atención médica durante un lapso de 24 horas, de acuerdo con lo publicado por la cadena CNN. Por ello los especialistas exigieron el rastreo y apartamiento de este lote en particular.

Erica Pan, epidemióloga del estado, pidió a los proveedores que dejen de utilizar el lote 41L20A de la vacuna de Moderna hasta que se complete una investigación por parte de las autoridades, de la compañía, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

No se registraron efectos adversos en ningún otro hospital de California. Treinta mil dosis del lote fueron retiradas del suministro.

"Como precaución, y reconociendo también el suministro extremadamente limitado de vacunas, recomendamos a los proveedores que utilicen otro inventario de vacunas disponible", señaló Pan en un comunicado y comentó que más de 330.000 dosis del lote llegaron a California entre el 5 y el 12 de enero y fueron distribuidas a 287 proveedores.

Si bien no hubo información oficial sobre los damnificados, sí se publicaron versiones que señalan a seis trabajadores de salud de San Diego, que tuvieron reacciones alérgicas tras inocularse el 14 de enero. El sitio en el que recibieron las dosis fue cerrado de manera temporal y ahora está utilizando otras vacunas.

La respuesta de la empresa

Moderna señaló en un comunicado que "no está al tanto de eventos adversos comparables de otros centros de vacunación que pudieron haber administrado vacunas del mismo lote". Asimismo indicó que está "cooperando plenamente en la investigación de estos eventos adversos informados".

Por su parte los CDC indicaron que las vacunas contra el Covid-19 pueden causar efectos secundarios por unos días como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, hinchazón o cansancio, "los cuales son signos normales de que el cuerpo está desarrollando una protección".

Sin embargo, las reacciones graves son sumamente raras. Pan dijo que, en una vacuna similar a la de Moderna, el índice de anafilaxia (en la que una reacción del sistema inmunológico puede bloquear la respiración y causar un descenso en la presión arterial), la reacción que se señala como la que afectó a estos pacientes, fue de aproximadamente uno en 100.000. Los síntomas de la anafilaxia pueden incluir además latidos cardíacos rápidos, mareos y desmayos.

Según el protocolo, los centros sanitarios entienden como reacción alérgica grave si la persona necesita ser tratada con epinefrina o debe ir al hospital.

Rechazo

Consultado al respecto, el doctor Paul Offit, miembro del comité asesor de vacunas de la FDA, se mostró contrario a alarmar a la población por lo sucedido y destacó que la decisión de retener las dosis de la vacuna causa otros riesgos.

"Habrá personas que no recibirán esta vacuna o no recibirán su segunda dosis de la vacuna, lo que los pone en riesgo en una situación en la que tenemos un virus que se está propagando rápidamente en el país", dijo y añadió: "Probablemente habrá otras aproximadamente 100.000 personas que mueran en los próximos meses, y entre esas personas podrían estar las que no recibirán esta vacuna debido a, entre comillas, 'mucha precaución'".

Además resaltó que las reacciones alérgicas pueden ser monitoreadas y tratadas.

"Lo que pasa con la anafilaxia es que, aunque da miedo verla, se identifica fácilmente, se identifica rápidamente y se trata fácilmente con epinefrina. No veo cómo sacar esto del mercado representa cautela. Creo que todo lo que hace es poner a la gente en riesgo innecesariamente".

