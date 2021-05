Coronavirus: cómo el pase de movilidad está cambiando la vida cotidiana en Chile

SANTIAGO, Chile.- Un código QR con los datos personales y el detalle del tipo de vacuna, más la fecha de inoculación contra el coronavirus, es el archivo más popular y polémico de las últimas horas en Chile. Un permiso que abre la posibilidad de acceder a una serie de beneficios de movilidad, en medio de las restricciones por la pandemia, y que la población abrazó con entusiasmo hasta convertirlo en un trofeo que hoy se presume en redes sociales.

“Funciona bien y es fácil sacarlo. Tener la posibilidad de movilizarse los fines de semana sin problemas lo vale todo y puede motivar a más gente a que se vacune”, contó Ignacio Aspillaga, un profesional chileno dedicado al corretaje de seguros y que valoró la iniciativa.

“Yo lo veo más como una carnada para vacunas, pero no creo que influya mucho en la movilización. En las ciudades chilenas cada vez más gente circulando y los controles ya se han flexibilizado bastante”, añadió Ernesto Castro, un psicólogo que vive en Santiago.

Aplicación de control en Chile MARTIN BERNETTI - AFP

Denominado como pase de movilidad, el pasado domingo el presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció la implementación de este documento creado para aumentar las libertades de desplazamiento de las más de 7,8 millones de personas que ya recibieron ambas dosis de la vacuna contra el Covid-19, y que significan más del 51% de la población objetiva para inoculación mayor de 18 años.

“Este pase de movilidad será digital, dinámico y dará mayores niveles de libertad y movilidad a las personas que vivan en comunas en fase 1 o 2 del plan ‘Paso a paso’ dentro de sus comunas y también permitirá viajes entre regiones para personas que vivan en comunas en fase 2”, explicó al respecto el Jefe de Estado.

Las autoridades, además, detallaron que el pase permitirá informar que la persona que lo porta no se encuentre con indicación de aislamiento obligatorio por la autoridad sanitaria (por contacto estrecho, caso probable o confirmado) y que el certificado tiene validez sólo dentro del país. También se comunicó que el permiso no modifica aspectos como los aforos para reuniones sociales y la prohibición de participar en ellas en cuarentena y transición -durante los fines de semana y festivos-, ni mucho menos para obviar el cumplimiento del toque de queda.

La implementación del documento generó entusiasmo en la población chilena, lo que se tradujo en las más de 5 millones de personas que ingresaron al sitio a la página web del Ministerio de Salud buscando este pase.

“Estas cifras dan cuenta del interés que tienen las personas por obtener este pase y poder tener este comprobante”, manifestó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien especificó que ayer jueves se registraron 1.700.000 visitas buscando el pase.

La iniciativa, asimismo, fue valorada por sectores agobiados por la crisis económica derivado de la pandemia, como el gastronómico y el turístico, quienes también pidieron más libertades para las personas que porten el documento.

“A nosotros nos parece una muy buena iniciativa. Nos parece también que tiene que ser integradora, va significar una mayor movilidad de las personas, pero esto hay que compatibilizarlo con la situación económica. Hay comercios que llevan 14 meses cerrados con cero ingresos”, dijo Eduardo Salazar, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt.

Críticas

Su creación, sin embargo, generó críticas inmediatas por parte de diversas entidades médicas y la herramienta se situó en el centro de la polémica, sobre todo considerando el contexto sanitario que atraviesa Chile, donde pese a la exitosa vacunación los casos no han disminuido. De hecho, en el informe del jueves del Ministerio de Salud, el país sumó 8117nuevos contagios en las últimas 24 horas (con un total de 1.352.723 casos) y 185 muertos, lo que elevó a 28.809 decesos por Covid-19 durante toda la pandemia.

“Reiteramos que junto a los expertos que asesoran al Colegio Médico de Chile, no respaldamos la medida de un ‘carnet de movilidad’, considerando el elevado número de casos activos y porque entrega un mensaje contradictorio a la ciudadanía. Llamamos al Gobierno de Chile a reconsiderar su implementación”, exigió la entidad gremial que agrupa a los doctores chilenos, y en un llamado al que también adhirieron nueve sociedades médicas chilenas.

Vacunación en Santiago de Chile Esteban Felix - AP

El gobierno, sin embargo, defendió el uso del permiso con fuerza. “Nosotros estamos en una situación muy diferente. Tenemos más de 10 millones de vacunados con una dosis, más de 7,8 millones de vacunados con dos dosis, entonces por qué no le vamos a poder dar una cierta libertad a la gente para que salga, ¿o ustedes están en contra de la libertad?”, dijo el ministro de Salud, Enrique Paris.

“¿Están a favor de que la gente siga encerrada en sus casas y que los abuelitos y los adultos mayores no puedan salir ni siquiera a caminar y que los niños no pueda salir a jugar o que los deportistas no puedan salir a trotar? ¿Eso es lo que quieren? Ese no es el país que nosotros queremos. Nosotros queremos un país donde la libertad esté unida a la responsabilidad y jamás hemos dicho que hay que abandonar las medidas sanitarias”, agregó el funcionario de gobierno.

El director de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, dijo que la medida “puede tener un impacto muy positivo”.

“Es razonable desde el punto de vista del análisis epidemiológico de las personas que están protegidas, y debería también tomar en cuenta algunos aspectos importantes como la implementación ética, el acceso equitativo a las vacunas y a los pases que se entregarían”, explicó el médico peruano.

¿Quiénes pueden acceder al pase?

Pueden obtener al pase de movilidad todos los mayores de 18 años “que tengan cumplidos 14 días desde la inoculación de la segunda dosis de las vacunas Pfizer/Biontech, Sinovac y AstraZeneca; y 14 días desde la inoculación de la única dosis de la vacuna CanSino”. En ese punto las autoridades precisaron que los menores de 18 años -cuya inoculación aún no ha sido autorizada en el país- “podrán acceder a las libertades entregadas por el pase, siempre que estén acompañados por madre, padre o tutor”.