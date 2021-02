Coronavirus: ¿cómo le fue a Suecia con las escuelas abiertas?

A mediados de marzo de 2020, muchos países, incluida la Argentina, decidieron suspender las clases presenciales por precaución como respuesta al implacable avance del coronavirus. Por el contrario, Suecia escogió un camino diferente y mantuvo las escuelas abiertas durante casi todo el año.

¿Cómo le fue a este país con su estrategia? La revista médica The New England Journal of Medicine presentó recientemente un estudio que analiza datos de Suecia sobre internaciones por Covid-19 en niños de 1 a 16 años y sus profesores.

Según los resultados del estudio, el coronavirus ha tenido una baja incidencia de casos graves entre los niños en edad escolar durante la pandemia.

Los investigadores siguieron a todos los niños que ingresaron en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2020 (el año escolar terminó alrededor del 10 de junio) con Covid-19 verificado por laboratorio o clínicamente verificado, incluidos los pacientes que ingresaron por síndrome inflamatorio multisistémico, según el Registro Sueco de Calidad de Reumatología Pediátrica.

El número de muertes por cualquier causa entre los 1.951.905 niños en Suecia que tenían entre 1 y 16 años de edad fue 65 durante el período anterior al Covid-19 (entre noviembre de 2019 a febrero de 2020) y 69 durante los primeros cuatro meses de exposición al virus (marzo a junio de 2020). De marzo a junio de 2020, un total de 15 niños con Covid-19 (incluidos aquellos con MIS-C) ingresaron en una UCI (0,77 por cada 100.000 niños en este grupo de edad), cuatro de los cuales tenían entre 1 y 6 años años de edad (0,54 por cada 100.000) y 11 de los cuales tenían entre 7 y 16 años (0,90 por cada 100.000). Cuatro de los niños tenían una enfermedad coexistente crónica subyacente. Ningún niño con Covid-19 murió.

Por otra parte, los datos de la Agencia de Salud Pública de Suecia mostraron que menos de 10 maestros de preescolar y 20 maestros de escuelas primarias y secundarias ingresaron a una UCI por Covid-19 hasta el 30 de junio de 2020 (19 por cada 100.000). En comparación con otras ocupaciones (excluidos los trabajadores de la salud), esto correspondió a riesgos relativos ajustados por sexo y edad de 1,10 entre los maestros de preescolar y 0,43 en el otro grupo.

El presente estudio tuvo algunas limitaciones. Los investigadores carecían de datos sobre la transmisión de Covid-19 en los hogares de los escolares y tampoco ofrecen un cuadro comparativo de la situación en otros países.

A pesar de que Suecia mantuvo abiertas las escuelas y los centros preescolares, los resultados arrojan una baja incidencia de Covid-19 grave entre los escolares y los niños en edad preescolar durante la pandemia del SARS-CoV-2. Entre los 1,95 millones de niños que tenían entre 1 y 16 años de edad, 15 niños tuvieron Covid-19, MIS-C o ambas afecciones y fueron admitidos en una UCI, lo que equivale a 0,77 niños de cada 100.000.

LA NACION