Coronavirus: cómo el país más longevo del mundo lo enfrenta... y con éxito

Cientos de japoneses celebraron el Día de la Primavera en los parques de Tokio

Algunos analistas indicaron que el particular efecto devastador del brote de coronavirus en Italia -con una tasa de mortalidad del 9,5% hasta este martes- se debe, al menos en parte, a su alta proporción de población de edad avanzada. Pero, ¿cómo se explica entonces que el país más longevo del mundo contara hasta hoy con tan solo 1193 casos y una tasa de mortalidad del 3,7% ?

Japón , que recibe a más de ocho millones de turistas chinos por año y con alrededor de 1000 vuelos por semana que conectan sus ciudades con las chinas, registró su primer caso de coronavirus el 10 de enero: un hombre que había viajado a Wuhan, el lugar en donde se originó la epidemia.

A más de dos meses de su primer contagio, sin embargo, la nación asiática con una esperanza de vida de casi 84 años cuenta con tan solo 813 casos activos -285 se recuperaron- y 42 fallecimientos . El por qué permanece un misterio todavía aunque ya comenzaron a circular diversas teorías.

Más aún, Japón no ha tomado medidas tan extremas como otros países. De hecho, el fin de semana pasado miles de personas se reunieron en los parques de Tokio para celebrar el inicio de la primavera bajo los cerezos florecidos. Entre tanto, los templos, los bares y restaurantes estaban atestados de personas que desafiaron las súplicas de distanciamiento social del gobierno.

Como si fuera poco, justo al norte de la capital, un evento de artes marciales atrajo a unas 6500 personas al Saitama Super Arena el domingo y el sábado, más de 50.000 personas se reunieron en Sendai para ver la llama olímpica, recién llegada de Grecia, según informó The Washington Post . Tres días después, el comité olímpico informó que los juegos se postergaron para el 2021 .

Japón también reforzó sus controles fronterizos y cerró sus escuelas como medidas tempranas de contención, aunque pronto los niños de todo el país regresarán a clase. Las instituciones tienen previsto reabrir los primeros días de abril, luego del " spring break ", así lo confirmó ayer el ministerio de Educación, que aprovechó para comunicar unos lineamientos de cómo disminuir los riesgos de contagio en las aulas. Las pautas solicitan la ventilación de los salones, que los estudiantes y profesores eviten conversar unos cerca de otros, la verificación frecuente de la temperatura y el empleo de barbijo.

Pero los días al aire libre podrían quedar atrás, luego de que Tokio batiera su récord de nuevos contagios ayer por segundo día consecutivo con 17 nuevos casos . El lunes, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, dijo que un bloqueo en toda la ciudad podría convertirse en "la única opción que queda".

"Las ciudades de todo el mundo están cerradas", dijo Koike durante una conferencia de prensa. "En Tokio existe una seria preocupación de que grupos de individuos infectados conduzcan a un aumento explosivo en el número de casos en la ciudad. Si eso sucediera, es posible que no tengamos más remedio que imponer medidas estrictas de aislamiento, un llamado bloqueo, para evitar una mayor propagación".

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se postergaron para 2021, aunque conservarán su nombre original Fuente: Reuters

Una simple respuesta a las inexplicables cifras es que Japón no está conduciendo suficientes pruebas de Covid-19, por lo que los números representarían una subestimación colosal de la situación. Según el periódico The Japan Times , el país solo está utilizando una sexta parte de su capacidad para detectar el nuevo coronavirus, incluso a medida que esta aumenta, según muestran los datos del gobierno.

La capacidad nacional para la prueba de Covid-19 ha crecido a 7500 por día, en camino de alcanzar un objetivo de 8000 por día para fin de mes. Pero el número de pruebas realizadas ha sido en promedio de 1190 por día durante el último mes, para un total de 32.125 , según datos del ministerio de salud.

"El hecho de que tengamos capacidad no significa que necesitemos utilizar esa capacidad por completo", dijo ayer el funcionario del ministerio de salud, Yasuyuki Sahara, en una conferencia de prensa.

"No es necesario llevar a cabo pruebas en estas personas que simplemente están preocupadas", añadió.

A diferencia de Islandia o Corea del Sur , Japón no ha implementado un sistema de testeo masivo en su población general sino que direccionó las pruebas para los casos considerados necesarios. Pero incluso si Japón no está contando a todos los infectados, los hospitales no están desbordados y no ha habido un aumento en los casos de neumonía, dijeron las autoridades de salud.

Barbijos, aislamiento y reverencias

Pese al misterio, algunos factores culturales podrían explicar, en parte, el resultado: los japoneses tienen relativamente menos intimidad social que otros países (se inclinan para saludar en lugar de estrecharse la mano) y suelen utilizar barbijos cuando están enfermos desde mucho antes que existiese el nuevo coronavirus. Además, la nación asiática posee altas tasas de aislamiento entre los ancianos, y el poco distanciamiento social adicional que se ha practicado desde la llegada del virus ayuda a Japón a aplanar su curva de contagio sin un intento realmente proactivo de hacerlo.

En tanto, la higiene y el orden ocupan un rol esencial en la cultura nipona. La visión japonesa de la limpieza como una virtud se profundiza a una edad temprana. De hecho, uno de los programas de televisión más populares para niños menores de cinco años es Anpanman. El villano principal en el dibujo animado es Baikinman, o "hombre germen". El productor del programa de televisión Culture Japan Danny Choo, por su lado, ha señalado que desde que son bebés, los niños japoneses están expuestos a "batchii", una palabra para "sucio", y una visión de la vida que divide al mundo en elementos "batchii" y no "batchii".

Por otra parte, Japón tiene un excelente sistema de salud , catalogado entre los mejores del mundo en 2020 por World Population Review, lo que podría ofrecerle una ventaja en la lucha contra la pandemia.

De cualquier manera, las autoridades están preocupadas por la evolución de la pandemia en el país. Tokio fue descrita como una región "en riesgo significativo de nuevos brotes" durante una reunión del panel de expertos del gobierno la semana pasada. Según una estimación del ministerio de salud, Tokio podría ver más de 530 casos positivos para el 8 de abril.