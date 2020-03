El testeo masivo en la población general en Islandia evidenció que gran parte de los casos positivos de Covid-19 son asintomáticos Crédito: DPA

Como Corea del Sur, Islandia colocó en el corazón de su estrategia de lucha contra el nuevo coronavirus al testeo masivo . La isla, sin embargo, tiene una ventaja elemental frente a la nación asiática: su escueta población.

El pequeño país insular de aproximadamente 364.000 habitantes está llevando a cabo pruebas a gran escala entre su población general , un enfoque que podría tener un impacto mucho mayor en nuestra comprensión del comportamiento del virus.

Pero, crucialmente, las pruebas también incluyen a personas que no muestran síntomas de la enfermedad .

El gobierno de Islandia dijo que hasta ahora ha realizado el test en una mayor proporción de sus ciudadanos que en cualquier otro lugar del mundo.

Hasta el 21 de marzo, Islandia había evaluado a 9768 individuos, lo que se traduce en 26.762 por millón , en comparación con los 6343 [por millón] en Corea del Sur, 13.999 en Bahrein, 2478 en Italia y 764 en Reino Unido, según informó el gobierno en un comunicado.

El número de tests realizados se disparó después de que la genética deCode comenzara a ofrecer exámenes gratuitos entre la población general, no sintomática ni en cuarentena . Las pruebas de deCode Genetics se iniciaron el viernes 13 de marzo y los resultados de las primeras 5571 pruebas diagnosticadas arrojaron 48 muestras positivas.

El sistema de salud, por su parte, había diagnosticado un total de 4197 muestras, según los últimos datos publicados. Estas pruebas arrojaron 425 resultados que indicaban infección. Alrededor de un tercio (34%) de todos los casos se pudieron rastrear a viajes al extranjero, principalmente a áreas de alto riesgo identificadas en los Alpes europeos. Un 32,7% de los casos se atribuyó a la transmisión nacional. En el resto, no se ha encontrado de manera concluyente una fuente de transmisión.

Hoy, Islandia registra 588 casos de Covid-19 y un fallecimiento , según la herramienta de monitoreo de la Universidad John Hopkins.

"Los primeros resultados de deCode Genetics indican que una baja proporción de la población general ha contraído el virus y que aproximadamente la mitad de los que dieron positivo no son sintomáticos", dijo Thorolfur Guðnason, el jefe de epidemiología de Islandia, a Buzzfeed News . "La otra mitad muestra síntomas muy moderados similares al resfriado".

"Estos datos también pueden convertirse en un recurso valioso para los estudios científicos del virus en el futuro", agregó.

Es poco probable que las pruebas masivas en la escala adoptada en Islandia sean factibles en países más grandes. Sin embargo, hasta ahora ha resultado crucial en algunas de las otras áreas más afectadas por el nuevo coronavirus. Las pruebas han proporcionado evidencia que revela que una parte significativa de las personas que contraen la enfermedad lo hacen sin síntomas o con síntomas leves, y confirmaron múltiples investigaciones que han demostrado que las personas asintomáticas contribuyen a la transmisión de la enfermedad en grandes cantidades .

El caso de Vo

En la pequeña ciudad de Vo, en el norte de Italia, se evaluó a toda la población de 3300 personas: el 3% de los residentes dieron positivo, y de estos, la mayoría no tenía síntomas, dijeron los investigadores.

La población fue analizada nuevamente después de un cierre y aislamiento de dos semanas. Los investigadores descubrieron que la transmisión se redujo en un 90% y todos los que aún eran positivos no tenían síntomas y podían permanecer en cuarentena.

Luca Zaia, el gobernador de la región del Véneto, ahora quiere extender las pruebas masivas, que comenzaron como una medida de contingencia en Vo, a toda la región.

El gobernador dijo al periódico Corriere della Sera que la región tiene la capacidad de llevar a cabo entre 20 y 25.000 hisopados al día .

Modelos de predicción

Los datos iniciales de Islandia y Véneto parecen estar en línea con estudios autorizados que han intentado modelar el nuevo coronavirus.

Un estudio publicado el lunes en la revista Science descubrió que por cada caso confirmado del virus probablemente haya otras cinco a 10 personas con infecciones no detectadas en la comunidad. Los científicos, que basaron su modelo en datos de China, informaron que estos casos a menudo más leves y menos infecciosos están detrás de casi el 80% de los casos nuevos .

Otro informe publicado esta semana por el Equipo de Respuesta Covid-19 del Imperial College, un grupo de expertos que ha estado asesorando al gobierno británico y a otros gobiernos europeos sobre cómo podría propagarse la enfermedad, presentó un caso similar.

Afirmó: "Los análisis de datos de China, así como los datos de quienes regresan en vuelos de repatriación sugieren que 40-50% de las infecciones no fueron identificadas como casos ". El modelo también supone que la infecciosidad ocurre más rápidamente en personas sintomáticas que en las asintomáticas.

La capacidad de prueba finita disponible para los gobiernos se centra principalmente en examinar a las personas con síntomas y rastrear sus contactos, mientras que otras medidas para frenar el virus y no abrumar a los servicios de salud cubren a la población en general.

Pero el volumen de pruebas se ha convertido en un tema crítico ya que el virus se ha extendido a países de todo el mundo y los casos nuevos están creciendo exponencialmente en gran parte de Europa occidental.

La Organización Mundial de la Salud instó a los países a evaluar más casos sospechosos . "No se puede combatir el fuego con los ojos vendados, y no podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado", dijo el director general Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus la semana pasada. "Tenemos un mensaje simple para todos los países: prueba, prueba, prueba. Prueba todos los casos sospechosos".

Y los gobiernos que luchan contra el coronavirus dicen que las pruebas exhaustivas han dado resultados sustanciales y han salvado vidas.

Eficacia de las pruebas masivas

Corea del Sur , uno los primeros países más afectados por la epidemia, estableció rápidamente el régimen de pruebas más agresivo del mundo después de que un grupo de algunas docenas de casos a principios de febrero se disparó exponencialmente a casi 5000 casos a fines de febrero. El país ahora tiene la capacidad de evaluar a unas 20.000 personas por día . Un diagnóstico toma alrededor de cinco a seis horas y los pacientes generalmente obtienen resultados en un día. Unos 268.000 surcoreanos fueron sometidos a un test de coronavirus, aproximadamente uno de cada 200 ciudadanos, según el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyung-wha.

Después de superar los 8.000 casos, el número de casos nuevos ahora es más pequeño que el número de casos completamente curados. El canciller surcoreano le dijo a la BBC que las pruebas fueron clave . "Las pruebas son fundamentales porque eso lleva a la detección temprana, minimiza la propagación y trata rápidamente a los que se encuentran con el virus", dijo.

"Esa es la clave detrás de nuestra muy baja tasa de mortalidad también", añadió.