Una cartera usada por Carrie Bradshaw llegó a Japón y se volvió tendencia: tiene forma de paloma y diseño realista
El bolso con forma de ave, que se hizo viral tras aparecer en And Just Like That, ahora es furor en Japón por un rediseño del referente de la moda asiática umitukihituji
Una cartera con forma de paloma se convirtió en uno de los objetos más comentados del momento en Japón y ya comenzó a dar la vuelta al mundo. El accesorio llamó la atención no solo por su estética inusual, sino también por su conexión con una estrella de Hollywood. Una versión similar fue usada en el año 2023 por Carrie Bradshaw en la serie And Just Like That, el spin-off de Sex and the City.
El furor actual se desató a partir del lanzamiento de la versión 2025 del llamado “bolso del Sr. Dubato”, creado por el artista japonés umitukihituji. Se trata de una cartera de hombro que reproduce con gran precisión la forma de una paloma, desde el tamaño hasta los detalles anatómicos como el pico, las patas, las garras y los ojos. Según explicó su creador, ya había experimentado con diseños similares en el pasado, pero en esta oportunidad decidió repensar la estructura para lograr un formato más realista.
El accesorio se transformó rápidamente en una de las estrellas del mercado navideño de Umeda, uno de los distritos comerciales más importantes de Osaka. Muchos clientes la compraron apenas la vieron en vidriera, fascinados por su forma y el impacto que genera a primera vista.
Pero la paloma como bolso no es una idea completamente nueva. Durante la segunda temporada de And Just Like That, Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, sorprendió al lucir un curioso bolso con forma de paloma en uno de los episodios. El accesorio, firmado por la firma de lujo JW Anderson, se convirtió de inmediato en tema de conversación en el mundo de la moda.
Ese modelo, elaborado en resina mediante un proceso de impresión 3D realizado en China, reproduce con exactitud la figura del ave en tono gris. Con medidas aproximadas de 21 centímetros de ancho, 11 de profundidad y 2 de alto, el bolso se destaca por su nivel de detalle y por su ironía estética. Su precio ronda los 890 dólares, una cifra elevada, pero que dentro del mercado del lujo no se ubica entre los accesorios más costosos.
El fenómeno se amplificó en las últimas horas a través de TikTok, donde miles de usuarios de distintos países comenzaron a mostrar versiones similares adquiridas en internet. Marcas secundarias y fabricantes independientes replicaron el diseño, ofreciendo modelos más accesibles que mantienen la misma lógica visual.
En estas carteras, los cierres se encuentran disimulados en las alas de la paloma, que al abrirse permiten guardar objetos pequeños como el celular, joyas o la billetera. Algunos usuarios incluso aseguran que resulta más segura que un bolso tradicional, ya que su aspecto de objeto decorativo o juguete hace que pase inadvertida. Sin embargo, algunos otros usuarios se mostraron negados a utilizar este tipo de productos, ya que los consideran poco prácticos para utilizar todos los días.
En TikTok, algunas personas comentaron: “Ese bolso no te lo robarán nunca”; “Qué incómodo debe ser llevar eso”; “Me encanta” y “Si se me cae me quedo sin bolso y sin mis cosas”, fueron algunos de los mensajes más virales al respecto.
