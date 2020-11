El Ministerio de Salud Pública de Uruguay anunció que aumentará su capacidad de testeo ante el rebrote de casos de coronavirus Fuente: AFP

MONTEVIDEO.- Los casos de coronavirus en Montevideo (435) y en Canelones (95) no dan tregua a las autoridades sanitarias de Uruguay que por estas horas preparan una batería de medidas para hacer frente a un aumento de los infectados.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció ayer que se aumentará la capacidad de testeos, se contratarán más rastreadores y que se trabajará coordinadamente con los intendentes electos y los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) del área metropolitana.

Diversas fuentes de la salud confirmaron a El País que ayer el MSP reunió a algunos laboratorios y mutualistas. Allí, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas y el subsecretario, José Luis Satdjian, pidieron a las instituciones triplicar la capacidad de los testeos.

En el mutualismo, aunque advierten que sí hay capacidad para aumentar la capacidad de testeo, creen que aún no están en condiciones de llevar adelante lo que piden las autoridades, puesto que todavía esperan por el cobro de los exámenes realizados en los últimos meses. Los test de coronavirus se financian a través del Fondo Covid, pero se han detectado demoras en los pagos. Entre los participantes, había autoridades del Casmu, Círculo Católico y de los laboratorios ATgen y Genia.

Días antes, el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, (GACH), Rafael Radi, señaló a El País que si los casos "siguen subiendo, se van a necesitar 6000, 7000 u 8000" test diarios. Esta capacidad de testeo está, según sostuvo científico, aunque añadió que, en caso de que se necesiten más análisis, sí se deberían "armar más laboratorios".

"Te lleva entre 60 y 90 días armar una nueva unidad. Las capacidades de testeo ahora están muy bien, y tenemos test en exceso para lo de hoy. Pero en la medida que entre gente del exterior. Por eso decimos que el ingreso del exterior debe ser planificado. Si un mismo día nos llegan 20 mil personas, no tenemos forma de testearlos: ahí hay un primer cuello de botella. Yo diría que la capacidad de hoy es razonable y sólida para la realidad actual", añadió Radi.

Encuentro en Torre Ejecutiva

Salinas y Satdjian se reunieron ayer por más de una hora y media con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la Torre Ejecutiva en donde detallaron los pasos a seguir ante un incremento de los infectados en Montevideo y Canelones.

Al término de la reunión, Salinas prefirió no dar las cifras sobre cuántos exámenes se esperan alcanzar con las nuevas disposiciones. "No quiero quedar rehén nuevamente de las garras del periodismo", expresó, en referencia a cuando al inicio de la pandemia anunció que en la primera semana de abril se alcanzarían los cerca de 1000 test diarios, lo que no sucedió.

Pero lo cierto es que la capacidad de testeo sí ha crecido mucho, llegado a realizar más de 4000 exámenes diarios.

Salinas dijo que se propusieron tres líneas de acción y que la primera consiste justamente en un "incremento significativo de la capacidad de testeo para estar un paso adelante en esta batalla". La segunda es la confirmación de un anuncio que realizó él mismo la semana pasada al señalar que se contratarían 30 rastreadores más y que se alcanzarían los 114 en total. La tercera medida consiste en la coordinación de las tareas con los Cecoed de Montevideo y Canelones, en los que participarán las autoridades y se llevarán adelante mañana y el jueves, respectivamente.

Panorama sanitario

Mientras tanto, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) confirmó ayer que se detectaron 74 nuevos casos, de los cuales 46 son de Montevideo, 13 de Canelones, siete de Rivera, cinco de Cerro Largo, uno de Maldonado, uno de Soriano y uno de Tacuarembó. Hubo un récord de casos activos (753) y se constató la muerte de dos personas, dos hombres de 82 y 89 años de Montevideo.

Hoy el presidente Lacalle Pou llegará a Melo para conocer las medidas dispuestas tras el brote de la semana pasada. El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, estuvo ayer en esa ciudad, y allí alertó sobre la gran cantidad de casos de Covid-19 en la capital. "Se va para arriba de una manera impresionante", dijo.

Cipriani, por otro lado, elogió la forma "rápida y profesional" con la que se actuó en el Hospital de Melo, y destacó que la atención no se vio restringida, a no ser por las actividades coordinadas. Contó, además, que ayer eran 31 los funcionarios el centro de salud que estaban en cuarentena, todos asintomáticos.

El Hospital de Melo, además, tiene desde ayer la capacidad de procesar 300 test de PCR diarios, gracias al equipamiento que recibieron

El País/GDA

