Quién es Marta Campuzano, la abogada española que enamoró a Joaquín Furriel

Joaquín Furriel volvió a estar en el foco de atención de los medios tras la confirmación de su romance con la joven española Marta Campuzano. La pareja está en Punta del Este, Uruguay, para pasar sus vacaciones y mostraron parte de su intimidad en las redes sociales. De esta manera, se acabaron los rumores y se abrió un nuevo capítulo en la vida amorosa del reconocido actor, esta vez junto a una abogada de 37 años, que se caracteriza por un bajo perfil público.

La pareja fue fotografiada esta semana por los paparazzi tras pasar una tarde soleada en la playa de José Ignacio. Las imágenes los mostraron regresando a su vehículo, luciendo looks casuales y prendas veraniegas. A partir de esa filtración, la pareja empezó a compartir fotos juntos en Instagram. Marta (37) subió este domingo una foto suya tomada por Joaquín (51) con el mate el mano en la playa El Faro, lo que demuestra que ya adquirió las costumbres argentinas. El detalle particular es que se llega a ver el pie de su novio en la parte inferior de la imagen.

Con mate en la mano, la española disfrutó de las playas uruguayas (Foto: @tittsaa)

El sábado, la española, que denota un bajo perfil en redes sociales, ya que tiene poco más de 2 mil seguidores en su cuenta, reposteó una foto que subió la actriz Florencia Raggi, amiga de Joaquín y esposa de Nicolás Repetto. En la foto se los ve junto a otro amigo en una tarde nublada de la costa uruguaya, donde se aprecia que hacía frío. Están todos con buzos y mantas sobre sus hombros y sonríen ante la cámara. De ese modo, Joaquín, que luce una larga barba en su rostro, y Marta confirmaron su noviazgo con despreocupación y evidenciando la solidez de su vínculo, pese a los casi 15 años de diferencia de edad.

Joaquín y Marta con amigos en Punta del Este

La relación comenzó a estar en boca del periodismo en octubre del año pasado. En diálogo con Agarrate Catalina (La OnceDiez), el actor habló por primera vez y brindó precisiones sobre su vínculo sentimental con la española. La periodista Catalina Dlugi fue directa al consultarlo: “Si hasta lo pone la inteligencia artificial: a vos te relacionan con una abogada española que se llama Marta Campuzano ¿Hay algo de cierto en eso? ¿Es un invento?”, preguntó. Furriel respondió sin rodeos: “No, no es un invento. Estoy ya hace casi un año. Estamos juntos, como una relación a caballo. Cuando yo vengo acá a España estamos juntos y ella después va para allá. Nos vamos cruzando. Así que todo bien por ahí también”, aclaró el actor.

Marta lleva una vida de bajo perfil en Europa (Foto: @tittsaa)

Marta lo habría conocido a Furriel en España durante el tiempo que él estuvo grabando la serie El refugio atómico, del creador de La Casa de Papel (Netflix). Marta, abogada y ceramista, mantiene un perfil alejado de los medios de comunicación, por lo que sabe muy poco sobre su pasado. En octubre 2025, Furriel estuvo haciendo la obra Ricardo III en Madrid, por lo que seguramente habrán pasado días de amor en la capital española en aquel entonces.

La pareja disfruta de un gran momento y así lo muestran en las redes sociales

La trayectoria sentimental de Joaquín Furriel incluye relaciones previas con la actriz Paola Krum (2005-2011), madre de su hija Eloísa (2008); la modelo Naomi Preizler (2016); y la actriz Eva De Dominici (2016-2018). Hace un tiempo, se conoció que tuvo un romance con Guillermina Valdés, que no prosperó. Finalmente, en la actualidad Furriel se encuentra muy bien acompañado con Marta Campuzano en una relación a distancia que ya se muestra muy sólida para la audiencia.