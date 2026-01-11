Cómo es la fragmentada oposición iraní que desafía al régimen de Irán

LONDRES.- El clero iraní está bajo una creciente presión debido a un nuevo brote de malestar por las privaciones económicas causadas por la inflación. La economía iraní se ha visto afectada por años de sanciones estadounidenses, pero ha estado en caída libre desde los ataques israelíes-estadounidenses del año pasado, dirigidos principalmente contra instalaciones nucleares, donde Occidente afirma que Teherán ha estado desarrollando armas nucleares. Irán lo niega.

Las protestas que empezaron hace dos semanas, son uno de los mayores desafíos para las autoridades teocráticas que gobiernan Irán desde la Revolución Islámica de 1979, y el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, acusó a Estados Unidos de alentarlas.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei Office of the Iranian Supreme Leader

Las principales ciudades iraníes fueron escenario de nuevas concentraciones masivas el fin de semana pese al corte de internet impuesto por las autoridades.

Estas protestas se han expandido rápidamente desde un foco económico a frustraciones más amplias, con algunos manifestantes coreando “Abajo la República Islámica” o “Muerte al dictador”, una referencia al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, que tiene la última palabra en todos los asuntos de estado.

A pesar de los repetidos brotes de protestas en todo el país que se remontan a décadas atrás, la oposición iraní ha permanecido fragmentada entre grupos rivales y facciones ideológicas con poca presencia organizada dentro de la República Islámica.

Monárquicos

El último sha de Irán, Mohammed Reza Pahlavi, huyó en 1979 al afianzarse la Revolución Islámica. Murió en Egipto en 1980.

Su hijo, Reza Pahlavi, era el heredero del Trono del Pavo Real cuando la dinastía fue derrocada. Lleva casi 50 años en el exilio. No obstante, intenta posicionarse como una figura clave en el futuro de su país.

Reza Pahlavi, hijo del derrocado sha de Irán Mohammad Reza Pahlavi Thomas Padilla - AP

El príncipe heredero de Irán ha pedido un cambio de régimen a través de la desobediencia civil no violenta, protestas continuas y un referéndum para un nuevo gobierno. Lo que se desconoce es cuánto apoyo tiene realmente en su país Pahlavi, de 65 años, quien vive exiliado en Estados Unidos.

La mayoría de los iraníes no tienen edad suficiente para recordar la vida antes de la revolución y el país parece muy diferente al aquel del que el padre de Pahlavi huyó hace 47 años.

Aunque muchos iraníes recuerdan con nostalgia aquella época prerrevolucionaria, muchos otros también recuerdan sus desigualdades y opresión. Mientras tanto, hay divisiones incluso entre los grupos promonárquicos.

En esta foto de archivo del 9 de octubre de 1978, manifestantes iraníes protestan contra el sha Mohammad Reza Pahlavi en Teherán AP

“Durante la última década, el movimiento de protesta y la comunidad disidente de Irán han adoptado un tono y un tenor cada vez más nacionalista”, dijo Behnam Ben Taleblu, experto en Irán de la Foundation for Defense of Democracies, un grupo de expertos con sede en Washington enfocado en investigaciones sobre seguridad nacional y política exterior estadounidenses, que enfrenta sanciones de Teherán.

“Cuanto más ha fracasado la República Islámica, más ha envalentonado a su antítesis”, agregó Taleblu. “El éxito del príncipe heredero y su equipo ha residido en establecer un contraste marcado entre la normalidad de lo que fue y la promesa de lo que podría ser, frente a la pesadilla y el predicamento actual, que es la realidad de tantos iraníes”.

El perfil de Pahlavi resurgió durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump. Aun así, Trump y otros mandatarios mundiales se han mostrado reticentes a apoyarlo, dadas las numerosas historias de advertencias en Medio Oriente y otros lugares sobre gobiernos occidentales que depositan su confianza en exiliados que llevan mucho tiempo distanciados de sus países de origen.

Manifestantes iraníes queman banderas de Israel y Estados Unidos en Teherán el 20 de junio del 2025 Vahid Salemi - AP

Pahlavi hizo un llamado retransmitido en farsi por canales de noticias por satélite y sitios web internacionales convocando a los iraníes a volver a las calles este fin de semana, lo cual hicieron, en una escalada masiva de las protestas que se extienden por Irán.

Los muyahidines

La Organización Mujahidín del Pueblo es una facción de la oposición con sede en el extranjero que se escindió tras la revolución islámica de 1979. También se conoce por su nombre persa, Organización Mujahideen-e Khalq, o por las siglas MEK o MKO.

Los muyahidines eran un poderoso grupo de izquierda que organizó campañas de bombardeo contra el gobierno del Sha y objetivos estadounidenses en la década de 1970, pero que finalmente se distanciaron de las otras facciones.

Muchos iraníes, incluidos enemigos acérrimos de la República Islámica, no pueden perdonarle que se pusiera del lado de Irak contra Irán durante la guerra de 1980-1988.

Los muyahidines de Ahmad Shah Massoud en los 90 PATRICK ROBERT/GETTY IMAGES

El grupo fue el primero en revelar públicamente en 2002 que Irán tenía un programa secreto de enriquecimiento de uranio, pero ha mostrado pocas señales de presencia activa dentro de Irán durante años.

En el exilio, su líder, Massoud Rajavi, no ha sido visto en más de 20 años y su esposa, Maryam Rajavi, ha tomado el control. Grupos de derechos humanos lo han criticado por lo que califican de comportamiento sectario y abusos contra sus seguidores, algo que el grupo niega.

El grupo es la fuerza principal detrás del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, liderado por Maryam Rajavi, que tiene una presencia activa en muchos países occidentales.

Grupos étnicos minoritarios

Las minorías kurdas y baluchis de Irán, mayoritariamente musulmanas sunitas, a menudo se han mostrado irritadas por el gobierno musulmán chiita y de habla persa de Teherán.

Varios grupos kurdos han organizado desde hace tiempo la oposición a la República Islámica en las zonas occidentales del país, donde constituyen la mayoría, y ha habido períodos de insurgencia activa contra las fuerzas gubernamentales.

En Baluchistán, a lo largo de la frontera oriental de Irán con Pakistán, la oposición a Teherán varía desde partidarios de clérigos sunitas que buscan conseguir más espacio para sus seguidores dentro de la República Islámica hasta yihadistas armados vinculados a Al Qaeda.

Abú Mohamed al Golani, el líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham MANDO MILITAR DE OPERACIONES - MANDO MILITAR DE OPERACIONES

Cuando grandes rondas de protestas se han extendido por Irán, a menudo han sido más feroces en las zonas kurdas y baluchis, pero en ninguna de las dos regiones hay un movimiento de oposición único y unificado que represente una amenaza clara al régimen de Teherán.

Movimiento de protestas

Durante décadas, cientos de miles de iraníes han salido a las calles en protestas masivas en sucesivos puntos.

Después de las elecciones presidenciales de 2009, los manifestantes llenaron Teherán y otras ciudades acusando a las autoridades de manipular la votación a favor del presidente en ejercicio Mahmoud Ahmadinejad contra el candidato rival Mir Hossein Mousavi.

Un vehículo es prendido fuego durante las protestas de este fin de semana en Teherán Social Media - ZUMA Press Wire

El "Movimiento Verde" de Mousavi fue aplastado y él fue puesto bajo arresto domiciliario, junto con su aliado político y ex presidente del Parlamento Mehdi Karoubi.

El movimiento, que buscaba una reforma democrática dentro del sistema existente de la República Islámica, es considerado hoy ampliamente como extinto.

En 2022, grandes protestas volvieron a azotar Irán, centradas en los derechos de las mujeres. Las manifestaciones de Mujer, Vida y Libertad continuaron durante meses, pero sin que se formara una organización ni un liderazgo, y muchas de las manifestantes fueron finalmente arrestadas y encarceladas.

Agencias Reuters, AFP y AP