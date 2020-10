El presidente estadounidense está internado desde el viernes, enfermo de coronavirus Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2020 • 13:34

WASHINGTON.- En medio de las idas y vueltas respecto de su estado de salud, incluso entre versiones que aseguran lo contrario, hoy los médicos que atienden al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hospitalizado tras ser diagnosticado con coronavirus, indicaron que el mandatario evoluciona bien y que mañana podría recibir el alta.

"El paciente sigue mejorando. Se mantuvo sin fiebre desde el viernes por la mañana y sus signos vitales están estables", dijo el doctor Sean Dooley en el Centro Médico Militar Walter Reed, donde el mandatario está internado desde el viernes. Por su parte Brian Garibaldi explicó que se le suministró una segunda dosis del antiviral remdesivir ayer y que "hoy se siente bien". "Estuvo de pie y paseando. Nuestro plan para hoy es que coma y beba y esté fuera de la cama", explicó en rueda de prensa.

"Si sigue hoy con buen aspecto y sintiéndose bien esperamos que pueda recibir el alta mañana mismo y trasladarse a la Casa Blanca para seguir con su tratamiento", añadió.

El reporte médico llegó después de una serie de mensajes contradictorios de la Casa Blanca que causaron una gran confusión sobre el estado de salud del mandatario. Por un lado Trump difundió ayer un video de cuatro minutos en el que decía que la "verdadera prueba" sobre su estado de salud vendría en los próximos días. "Dentro de unos días supongo que será la verdadera prueba, así que veremos qué pasa en esos próximos días", dijo a cámara, con aspecto algo cansado, un saco y una camisa desabotonada en el cuello.

Pero por el otro lado el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dio una valoración menos optimista y aseguró: "Los signos vitales del presidente en las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas en términos de su cuidado. No nos encontramos todavía en un camino claro hacia una recuperación completa".

Meadows, cuyos comentarios iniciales fueron realizados a condición de que no fuera identificado, cambió su tono horas más tarde y afirmó que Trump lo estaba haciendo "muy bien" y que "los médicos están muy contentos con sus signos vitales". De todos modos no aclaró la discrepancia en sus comentarios. De hecho un asesor de Trump que habló bajo condición de anonimato dijo que el presidente no estaba contento al enterarse de los comentarios iniciales de Meadows.

Tratamiento

Frente a los reportes que aseguraron que al republicano se le debió proporcionar oxígeno, hoy los médicos que lo asisten hablaron sobre los remedios que le aplican. "Durante esta enfermedad el presidente sufrió dos episodios de caída pasajera de la saturación de oxígeno. Debatimos los motivos y si teníamos que intervenir y el equipo decidió basándose en el progreso del diagnóstico inicial el suministro de dexametasona", explicó el médico personal de Trump, Sean Conley.

El equipo de especialistas especificó además que el presidente sufrió "fiebre alta" y un nivel de oxígeno en la sangre inferior al 94% el viernes y luego el sábado también. El nivel actualmente está en 98%.

La dexametasona es un esteroide, un tipo de medicamento que demostró una relativa eficacia en pacientes de Covid-19. De hecho, según lo publicado por el diario The New York Times, el 2 de septiembre la Organización Mundial de la Salud emitió una serie de pautas en las que recomendó que el esteroide solo se administre a pacientes con "Covid-19 grave y crítico".

Con Trump fuera de la campaña indefinidamente, y a un mes de las presidenciales que lo enfrentarán al demócrata Joe Biden, según varias encuestas favorito para los comicios, su equipo anunció la "Operación MAGA", basada en su eslogan "Make America Great Again", que contará con aliados de alto perfil incluyendo al vicepresidente Mike Pence y a los hijos mayores de Trump, Donald Jr. y Eric, quienes tomarán el control de la campaña en persona esta semana.

Pence, que dio negativo al virus, debatirá con la candidata demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris el miércoles.

Conforme a los criterios de Más información