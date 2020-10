Así lo reveló una encuesta, que otorgó una ventaja mayor a Joe Biden para las presidenciales del 3 de noviembre Fuente: AFP

NUEVA YORK (Reuters).- El viernes temprano la Casa Blanca anunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dado positivo de coronavirus y desde entonces la información sobre su salud es noticia mundial. Por la importancia política internacional y también por lo notorio del caso: desde que se conocieron los primeros contagios, el republicano minimizó la importancia del virus, desoyó recomendaciones sanitarias y se convirtió en uno de los mandatarios negacionistas de la crisis. Hoy, su comportamiento se refleja en la intención de voto: a un mes de las elecciones, que tendrán lugar el 3 de noviembre, varias encuestas refuerzan a su contrincante demócrata, Joe Biden, como el ganador.

El rival de Trump logró su ventaja más amplia en un mes en la carrera presidencial después del positivo del presidente en un contexto en que la mayoría de los estadounidenses cree que podría haber evitado la infección si hubiera tomado el virus más en serio.

Según una encuesta nacional de Reuters/Ipsos, realizada del 2 al 3 de octubre y publicada hoy, dio pocos indicios de un gran apoyo al presidente más allá de su grupo central de seguidores, algunos de los cuales se reunieron frente al Centro Médico Militar Walter Reed, donde está internado.

La mayoría de los estadounidenses continúan preocupados por el virus y la encuesta encontró que el 65%, incluidos 9 de cada 10 demócratas registrados y 5 de cada 10 republicanos registrados, está de acuerdo en que "si Trump se hubiera tomado el coronavirus más en serio, probablemente no se habría infectado". Solo el 34% dijo que piensa que Trump dijo la verdad sobre el coronavirus, mientras que el 55% asegura que no y el 11% señaló no estar seguro.

El 57% de los encuestados (1005 adultos estadounidenses) desaprobó la respuesta de Trump a la pandemia, aproximadamente 3 puntos porcentuales puntos más que un sondeo que se realizó a fines de la semana pasada.

En tanto, también parecen apoyar en gran medida la reducción de la carrera presidencial para garantizar la seguridad. El 67% quiere detener los mítines de campaña presenciales y el 59% cree que los debates deberían posponerse hasta que el mandatario se recupere.

Trump descartó repetidamente la gravedad de la pandemia y señaló que la enfermedad desaparecería por sí sola. Incluso, la semana pasada criticó a Biden por usar tapabocas pese a que el coronavirus dejó casi 210.000 muertos en Estados Unidos y obligó a cerrar negocios y escuelas.

Entre los adultos que se espera que voten el 3 de noviembre, la encuesta encontró que un 51% respalda a Biden, mientras que un 41% dijo que apoya a Trump. Un 4% eligió a un tercer candidato y el otro 4% dijo estar indeciso.

La diferencia de 10 puntos porcentuales de Biden sobre Trump es de 1 a 2 puntos más alta que la que alcanzó en las últimas semanas, aunque el alza aún se encuentra dentro del margen de error de la encuesta, de +/- 5 puntos porcentuales.

Apenas cuatro semanas

A un mes de las elecciones, Biden mantiene su ventaja para asegurarse el voto popular. Pero para ganar la presidencia, un candidato debe prevalecer en suficientes estados para imponerse en el Colegio Electoral y algunas encuestas muestran que Trump es casi tan popular como Biden en los estados importantes.

Trump, de 74 años, dijo ayer en un video desde la habitación del hospital en el que está internado que se siente "mucho mejor" y espera "volver pronto", tras un día de mensajes contradictorios desde la Casa Blanca sobre su condición.

Todavía no está claro cómo afectará el diagnóstico al próximo debate presidencial, programado para el 15 de octubre. El primer debate vicepresidencial entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Mike Pence está programado para el jueves.

