Coronavirus: el emotivo reencuentro de un matrimonio de ancianos en Lombardía

El reencuentro de Giorgio y Rosa en el hospital de Cremona

14 de abril de 2020

ROMA.- En medio de historias de soledad, encierro, luto y muerte en tiempos de Covid-19, hoy tuvo mucha repercusión en Italia una historia de amor, la de Giorgio y Rosa. Un matrimonio con 52 años de casados sobre sus espaldas, separado por culpa del coronavirus , que gracias a dos médicas del hospital de Cremona, donde ambos estaban internados, pudieron reencontrarse y fundirse en un abrazo conmovedor.

Giorgio había sido internado en el hospital de Cremona -ciudad de Lombardía, la región más afectada de Italia por la epidemia- , a mediados de marzo, debido a una pulmonía por Covid-19. "Él es una de esas personas con las que no podés no encariñarte , nunca una queja, siempre 'gracias' y en un momento nos confesó que estaba muy triste porque extrañaba a su compañera de toda una vida, Rosa ", contó Manuela Denti, coordinadora del departamento de Ginecología, en la página Facebook del hospital de Cremona .

Poco después, también Rosa quedó internada en el mismo hospital, pero en otro departamento, el de cirugía. Cuando sus condiciones, nunca graves, mejoraron y fue dada de alta, Denti, junto a otra colega, Carla Garello, no tuvo dudas en organizar un reencuentro de la pareja. Las dos médicas se pusieron de acuerdo para hacerles a Giorgio y Rosa una sorpresa . Con una excusa, los llevaron a una misma habitación , donde tuvo lugar un inesperado reencuentro que resultó de lo más emocionante.

"Fue uno de esos encuentros que no se olvidan. Nadie pudo contener las lágrimas. Un largo abrazo, palabras dulces, diez minutos de ternura y el deseo de reasegurar al otro de las respectivas condiciones de salud ", contó Denti. "La única pena fue que no les pudimos dar de alta juntos -agregó. Ojalá que Giorgio pueda alcanzar pronto a Rosa en su casa, también porque no ve la hora de hacerle mimitos a Willy, el perro que vive con ellos desde hace 17 años".

"El abrazo de Giorgio y Rosa nos dice que... La vida no tiene edad", titularon el post de Facebook, que se volvió viral gracias a unas imágenes de inmensa ternura, nunca tan necesaria como en tiempos de Covid-19.