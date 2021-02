El territorio, de 7,5 millones de habitantes, registra menos de 10.000 casos y unos 170 muertos Fuente: AP

HONG KONG (AFP).- El gobierno la llama "confinamiento inesperado" pero para otros el nombre que le cabe es "emboscada". La estrategia que lleva adelante Hong Kong para contener la propagación del coronavirus está envuelta en una polémica debido a los malos tratos denunciados.

Durante los últimos diez días, escuadrones de la Policía pusieron en marcha operativos que bloquean zonas residenciales enteras sin previo aviso y con dureza. Imágenes que se hicieron virales mostraron a docenas de oficiales corriendo por una calle, desplegando un rollo de cinta para acordonar un edificio y a sus ocupantes, mientras los transeúntes intentaban saltar por fuera del camino.

Todo para evitar que el brote siga en aumento. "Al estilo de una emboscada", aseguran ciertos habitantes de la región administrativa especial china que fueron encerrados en sus casas con llave, de acuerdo con lo publicado por el diario The Guardian.

Tras el confinamiento obligado los pasos a seguir son solo dos: hacerse una prueba de Covid-19 o a ser multados con 645 dólares.

Desde que la pandemia comenzó en marzo del año pasado, Hong Kong esquivó el aislamiento total y en cambio decretó restricciones sociales diversas para contener las infecciones. El brote que se registra hoy, el cuarto en nivel de importancia, muestra señales de reducción a medida que los cierres selectivos de edificios aumentan. De hecho el gobierno planea clausurar uno por día hasta el comienzo del año nuevo lunar la próxima semana.

¿Cómo sigue el operativo? Tras el acordonamiento del lugar y el testeo masivo, lo que puede durar un par de días, las personas son enviadas a sitios de prueba temporales. Las áreas en donde se registra la mayor cantidad de operativos son vecindarios densamente poblados y de edificios antiguos, donde a menudo las unidades son subdivididas.

Las críticas a la gestión y al lanzamiento de esta estrategia señalan por un lado que los modos en que se lleva a cabo son desastrosos y por otro que la medida no es necesaria en tanto los resultados tras ella muestran que son pocos los positivos que se contabilizan. La primera operación, el anterior fin de semana, encontró 13 infecciones en 7000 pruebas. El más reciente, que evaluó a más de 2000 personas, no halló ni una.

La defensa del gobierno

Ayer las autoridades locales insistieron en que podrían irrumpir en las casas de las personas y sacarlas por la fuerza si no se sometían a las pruebas. La jefa del gobierno hongkonés, Carrie Lam, afirmó que su estrategia de "confinamiento inesperado" en algunos barrios o inmuebles es la adecuada.

"No constituye un derroche de mano de obra o dinero sino que por el contrario vale mucho la pena. No podemos tomar el número de casos confirmados como el único criterio o el criterio determinante. La eficacia no abarca solo la tasa de curados, sino también la política de prevención de la enfermedad", dijo la funcionaria, en línea con su intención de llevar adelante una política más activa de detección, cercana a la que realiza China continental.

Asimismo también ayer desde el gobierno confirmaron que las autoridades podrían ingresar en las viviendas en caso de que las fuerzas del orden sospechen que hay personas que se ocultan en sus casas o se niegan a someterse al test obligatorio.

El vicejefe del ejecutivo Matthew Cheung indicó que recurrirán a confinamientos "más amplios y más frecuentes" ante la llegada del Año Nuevo chino la semana próxima. Hong Kong, con 7,5 millones de habitantes, registra hasta el momento oficialmente menos de 10.000 casos y unos 170 muertos.

