Israel lanzó un ataque sorpresa contra Irán: se reportan explosiones en Teherán

DUBAI.- Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron que lanzaron un ataque sorpresa contra Irán el sábado por la mañana, y los medios estatales iraníes informaron que se escucharon explosiones en Teherán.

El aparente ataque ocurrió cerca de las oficinas del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. No estaba claro si Jamenei, de 86 años, se encontraba en las dependencias en ese momento.

También, la información fue confirmada por la oficina del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado. Según señaló, el ataque buscaba “eliminar amenazas”, pero no ofreció más detalles.

En el momento del ataque, las FDI enviaron una advertencia nacional a todos los ciudadanos para que permanecieran cerca de espacios protegidos. “Esta es una alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de que se lancen misiles hacia el Estado de Israel”, dijeron las FDI.

Según testigos, una explosión resonó en la capital de Irán, y reportaron que una nube de humo se elevaba al cielo desde el centro de la ciudad. Después del anuncio de la ofensiva iraní, más explosiones golpearon Teherán. Por el momento no se han reportado víctimas.

El objetivo del operativo no estaba claro. Pero el ataque se produce en un momento en que Estados Unidos ha reunido una vasta flota de aviones de combate y buques de guerra en la región para tratar de presionar a Irán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear.

Esto sucede en un momento de alta tensión entre Irán y Estados Unidos por el programa nuclear. La región ha estado en vilo después de que el presidente Trump amenazara con ataques militares contra Irán si sus líderes no aceptaban sus demandas, incluida la de frenar su programa nuclear. Hasta el momento, no está claro si Estados Unidos estuvo involucrado en el ataque.

Irán cerró su espacio aéreo después de que Israel lanzó su ataque. La advertencia a los pilotos se emitió mientras las explosiones resonaban en todo Teherán.

El ejército de Estados Unidos declinó hacer comentarios sobre el operativo.

Agencia AP, AFP

Noticia en desarrollo