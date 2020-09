Coronavirus: los comentarios de la ministra de Salud de Perú 01:11

Pilar Mazzetti, quien lidera el ministerio de Salud de Perú, brindó una entrevista para un medio local, y sus respuestas se hicieron virales. "El asintomático contagia en un porcentaje muy pequeño y cuando toca o cuando respira. ¿Cómo se contagia el coronavirus? O porque lo respiro o porque lo toco", señaló.

La polémica se había generado luego de que, por iniciativa de la municipalidad de Miraflores, se descubrió que el 35% de un total de 60 repartidores dieron positivo al test de coronavirus. Según sostuvo la funcionaria: "Se hace prueba al que tiene síntomas [de coronavirus], el que no tiene síntomas no necesita pruebas porque el que está positivo sin síntomas no contagia".

"¿Asintomático no contagia?", preguntó entonces el periodista del medio local RPP, y ella ratificó: "No contagia. El protocolo de todo establecimiento de alimentos dice que si alguien tiene sintómas, esa persona sale; además, siguen un protocolo muy estricto de entrega de productos que evita todo contacto entre la persona y lo que está entregando".

El periodista insistió en la necesidad de hacer testeos, al menos por precaución, y confesó: "Usted nos está diciendo que un asintómatico no contagia, me ha dejado un poco perplejo". "A ver, ¿cuando se hace la lista de personas positivas se incluyen los asintomáticos? En ningún país del mundo", respondió ella, para sorpresa del conductor. "Tendríamos que hacerles análisis a los periodistas que se nos acercan, a todos los vigilantes, a todos los que caminan por la calle, a todos los que reparten algo, etc. Así no funciona la salud pública, la salud pública tiene criterios exactos".

Mazzetti asumió la cartera de Salud en plena pandemia del coronavirus, dado que su antecesor, Víctor Zamora, fue desplazado por las críticas constantes que recibió por su manejo de las cifras de víctimas del Covid-19, además de ser la cara visible de un sistema desbordado. Perú tiene más 670 mil casos y cerca de 29.500 muertes.