Kim Jong-un visita submarinos de propulsión nuclear mientras Putin elogia su “amistad inquebrantable”

SEÚL.- El líder norcoreano Kim Jong-un visitó una fábrica de submarinos de propulsión nuclear junto a su hija, Kim Ju-Ae y recibió un mensaje del presidente ruso, Vladimir Putin, en el que destacó la “amistad inquebrantable” entre ambos países, según informó este jueves la prensa estatal de Corea del Norte.

Corea del Norte y Rusia profundizaron sus vínculos desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, hace casi cuatro años. De acuerdo con agencias de inteligencia de Corea del Sur y de países occidentales, Pyongyang envió miles de soldados para combatir junto a las fuerzas rusas.

El líder norcoreano Kim Jong-un visitió una fábrica de submarinos de propulsión nuclear junto a su hija STR - KCNA VIA KNS

Analistas señalan que, a cambio, Moscú habría brindado a su aliado apoyo financiero, tecnología militar y suministros alimentarios y energéticos.

En el mensaje dirigido a Kim y recibido la semana pasada, Putin afirmó que los “heroicos” esfuerzos de los soldados norcoreanos en la región rusa de Kursk demostraron la “fraternidad militante” entre Moscú y Pyongyang, según consignó la agencia oficial KCNA. Estimaciones surcoreanas indican que alrededor de 2000 militares norcoreanos habrían muerto en ese conflicto y que miles más habrían resultado heridos.

La KCNA difundió el contenido de la carta el mismo día en que informó sobre una visita de Kim a una instalación de fabricación de submarinos de propulsión nuclear, sin precisar la fecha. Durante la recorrida, el líder norcoreano cuestionó el impulso de Corea del Sur para desarrollar sus propios submarinos junto con Estados Unidos y lo calificó como una “amenaza que debe contrarrestarse”.

El presidente estadounidense Donald Trump autorizó a Seúl a avanzar en ese proyecto durante una visita al país en octubre, decisión que fue rechazada por Corea del Norte, que cuenta con armamento nuclear.

Imágenes difundidas por los medios estatales muestran a Kim junto a un submarino de unas 8700 toneladas en una plataforma de montaje cubierta, acompañado por funcionarios y por su hija Kim Ju Ae, a quien analistas consideran una posible heredera.

Según la KCNA, Kim presentó además un plan de reorganización naval y se refirió a investigaciones sobre “nuevas armas submarinas”, sin brindar mayores precisiones.

Actualmente, solo un número reducido de países dispone de submarinos de propulsión nuclear, y Estados Unidos considera que esa tecnología se encuentra entre los secretos militares más sensibles.

En un informe separado, la agencia estatal indicó que Kim también supervisó el miércoles la prueba de “misiles antiaéreos de largo alcance” sobre el mar de Japón.

