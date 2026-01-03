Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, le contestó a Trump y dijo que Maduro “es el único presidente”

Luego del ataque de Estados Unidos a Venezuela, la vicepresidenta de aquel país, Delcy Rodríguez, brindó una conferencia de prensa en la que ratificó el poder de Nicolás Maduro al calificarlo como “el único presidente”, luego que el Gobierno de Estados Unidos lo capturara junto a su pareja y primera dama, Celia Flores. Además, la funcionaria chavista respondió a la advertencia norteamericana de “más ataques” y reafirmó que desde su espacio “está listo para defender” el territorio.

“Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión bajo falsos excusas y pretextos y que las caretas se habían caído y que solo tenían un objetivo: el cambio de régimen en Venezuela para la captura de nuestros recursos naturales y energéticos”, acusó Rodríguez, en un mensaje trasmitido esta tarde por la televisión estatal.

Bajo esa misma línea, la número dos en la línea de sucesión del gobierno chavista, aseguró que convocó a un Consejo de Defensa de la Nación, del que participan los poderes públicos del Estado venezolano y exigió la inmediata liberación de Maduro, al que calificó como “el único presidente de Venezuela”.

La palabra de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, sobre todo en la Casa Blanca, después que Donald Trump afirmara que Rodríguez se había puesto “al orden” del gobierno estadounidense luego de un llamado con el secretario de Estado, Marco Rubio. Sin embargo, la vicepresidenta afirmó que “están listos para defender a Venezuela y sus recursos naturales”.

Entonces, Rodríguez llamó a la ciudadanía a mantener la calma a fines de “afrontar la unión nacional” y “defender la soberanía” de Venezuela tras insistir que el país “no volverá a ser colonia”. Y tras ello destacó: “Es realmente vergonzoso, lo dijo nuestro padre libertador en la carta de Jamaica: el velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Ya se han roto las cadenas, hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Este pueblo y país tiene muy claro que jamás volveremos a ser esclavos, jamás volveremos a ser colonia”.

Nicolás Maduro unto a Delcy Rodríguez. AFP

Rodríguez apuntó contra el accionar de Estados Unidos y acusó al gobierno de Donald Trump de haber perpetrado un“delito de lesa humanidad”en el país. Y tras ello insistió: “Venezuela jamás va a ser colonia nuevamente de nadie, ni de antiguos imperios, ni de nuevos imperios, ni imperios en decadencia. Estamos decididos a la libertad”, concluyó.

En alusión a la situación de Maduro y Flores, quienes todavía no habrían llegado a Nueva York, donde deberán afrontar un proceso judicial bajo los cargos de “conspiración narcoterrorista y para importar cocaína”, dijo que se desconoce el paradero del líder del régimen y su esposa, y exigió a Washington "una prueba de vida”.

En tanto, la vicepresidenta sostuvo que Maduro dejó firmado un decreto de estado de excepción y que lo hará cumplir. Con la entrada en vigor de aquella medida quedarían suspendidas las garantías constitucionales en Venezuela.