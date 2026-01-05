Borrasca “Francis”, en vivo: alerta por el temporal de nieve, lluvia y temperaturas gélidas que afecta a España

El comienzo de 2026 en España está atravesado por la llegada de la borrasca Francis, un sistema de bajas presiones que ya provoca lluvias, fuertes vientos, nieve y un marcado descenso de las temperaturas. El fenómeno afecta con especial intensidad a las islas Canarias, mientras que en la Península y Baleares predomina un escenario de mayor estabilidad, aunque con frío intenso y abundante nubosidad en varias zonas.

Transeúntes de la comunidad de Aragón, bajo la nieve

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió que Francis será la protagonista del tiempo durante los primeros días del año y que su evolución podría traer precipitaciones generalizadas, nevadas y heladas, con un impacto variable según la región y el avance del sistema. Ya rige el alerta meteorológico en trece comunidades. Las más afectadas serán la región de Cantabria y Girona.