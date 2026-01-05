Borrasca “Francis”, en vivo: alerta por el temporal de nieve, lluvia y temperaturas gélidas que afecta a España
El fenómeno marca el inicio del año con condiciones adversas; rige el alerta en trece comunidades por tormentas, vientos intensos y temporal; en la región de Cantabria y Girona el riesgo es mayor; qué medidas de contención se tomaron
Las zonas de mayor riesgo
La Aemet publicó en sus redes sociales un mapa donde se visualiza las regiones de España más afectadas por la borrasca Francis.
Lluvias, nieve y fuertes ráfagas de viento
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene los alerta para este lunes en 13 comunidades por el avance de la borrasca Francis. Las nevadas más significativas se concentrarán en zonas del interior, la franja este de la península y la cordillera Cantábrica.
Hasta el momento, las zonas de el País Vasco, Extremadura, Navarra, La Rioja están fuera de peligro.
05/01 09:30 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: nevadas, vientos, temperaturas mínimas, costeros y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.— AEMET (@AEMET_Esp) January 5, 2026
Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/S9Z6qd384d
Qué es y dónde afecta la borrasca Francis en España
El comienzo de 2026 en España está atravesado por la llegada de la borrasca Francis, un sistema de bajas presiones que ya provoca lluvias, fuertes vientos, nieve y un marcado descenso de las temperaturas. El fenómeno afecta con especial intensidad a las islas Canarias, mientras que en la Península y Baleares predomina un escenario de mayor estabilidad, aunque con frío intenso y abundante nubosidad en varias zonas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió que Francis será la protagonista del tiempo durante los primeros días del año y que su evolución podría traer precipitaciones generalizadas, nevadas y heladas, con un impacto variable según la región y el avance del sistema. Ya rige el alerta meteorológico en trece comunidades. Las más afectadas serán la región de Cantabria y Girona.
