Borrasca “Francis”, en vivo: alerta por el temporal de nieve, lluvia y temperaturas gélidas que afecta a España

El fenómeno marca el inicio del año con condiciones adversas; rige el alerta en trece comunidades por tormentas, vientos intensos y temporal; en la región de Cantabria y Girona el riesgo es mayor; qué medidas de contención se tomaron

Un lugareño se prepara ante la inminente llegada del temporal
Las zonas de mayor riesgo

La Aemet publicó en sus redes sociales un mapa donde se visualiza las regiones de España más afectadas por la borrasca Francis.

Los distintos niveles de riesgo
Lluvias, nieve y fuertes ráfagas de viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene los alerta para este lunes en 13 comunidades por el avance de la borrasca Francis. Las nevadas más significativas se concentrarán en zonas del interior, la franja este de la península y la cordillera Cantábrica.

Hasta el momento, las zonas de el País Vasco, Extremadura, Navarra, La Rioja están fuera de peligro.

Qué es y dónde afecta la borrasca Francis en España

El comienzo de 2026 en España está atravesado por la llegada de la borrasca Francis, un sistema de bajas presiones que ya provoca lluvias, fuertes vientos, nieve y un marcado descenso de las temperaturas. El fenómeno afecta con especial intensidad a las islas Canarias, mientras que en la Península y Baleares predomina un escenario de mayor estabilidad, aunque con frío intenso y abundante nubosidad en varias zonas.

Transeúntes de la comunidad de Aragón, bajo la nieve
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió que Francis será la protagonista del tiempo durante los primeros días del año y que su evolución podría traer precipitaciones generalizadas, nevadas y heladas, con un impacto variable según la región y el avance del sistema. Ya rige el alerta meteorológico en trece comunidades. Las más afectadas serán la región de Cantabria y Girona.

