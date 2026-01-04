La justicia venezolana declaró la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina

CARACAS.- Después de la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos en medio de un “ataque a gran escala” realizado durante la madrugada de este sábado, la justicia venezolana informó la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina. “Se declara competente”, aseguró la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Su toma del poder, en tanto, será de forma temporal, de acuerdo con la Constitución de Venezuela.

“Se ordena que la ciudadana Delcy Eolína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza, en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”, aseguró la orden.

El pronunciamiento del organismo fue leído por la magistrada Tania D’Amelio, quien añadió: ”A la luz de la situación excepcional generada por el secuestro" del presidente Maduro, “lo cual configura un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de sus funciones”.

Delcy Rodríguez, junto con Cilia Flores y Nicolás Maduro FEDERICO PARRA� - AFP�

Según establece la Constitución, en caso de “falta absoluta” del presidente después de que se juramentó y no hayan transcurrido los primeros cuatro años de su sexenio, el vicepresidente es quien debe encargarse de la presidencia. Maduro asumió como mandatario el 10 de enero de 2024 para una tercera gestión de seis años. El tribunal procedió de “oficio a interpretar los preceptos constitucionales aplicables con el fin de aclarar y disipar cualquier incertidumbre jurídica, con el objeto de establecer la hoja de ruta para la preservación del orden constitucional”.

La medida de protección busca “garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación, sin que ello implique decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial, temporal o absoluta”, añadió. En este sentido, la Constitución impone la realización de “una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes” a la falta absoluta.

De todos modos, la situación legal en Venezuela tras la abrupta salida de Maduro del poder como consecuencia de su captura aún genera dudas, ya que este contexto no figura expresamente en el texto constitucional, y el Tribunal Supremo, integrado por magistrados que en su mayoría son exfuncionarios oficialistas, dejó pendiente formalizar la “falta absoluta”.

Tampoco hay certeza de que la vicepresidenta efectivamente dirija el gobierno. “Vamos a gobernar ese país (Venezuela) hasta que podamos tener una transición segura, apropiada y legal”, afirmó el presidente estadounidense Donald Trump el sábado a medios de prensa, horas después del ataque.

En su discurso televisado, Rodríguez no se declaró presidenta interina ni mencionó una transición política. Un rótulo en la parte inferior de la pantalla la identificaba como la vicepresidenta. Tampoco dio señales de que cooperaría con Estados Unidos. El “único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro”, sostuvo rodeada de altos funcionarios civiles y jefes militares y sumó: “Los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. De eso no tenemos ninguna duda”.

Meses atrás, en octubre, el diario Miami Herald advirtió que Rodríguez estaba manteniendo conversaciones con Estados Unidos para tramar una salida de Maduro del poder. El medio publicó una investigación en la que señaló a la funcionaria y su hermano Jorge Rodríguez de haber iniciado charlas para apartar del poder al presidente chavista y asumir ellos, aunque la Casa Blanca rechazó las propuestas.

En tanto, la entonces vicepresidenta desmintió las versiones y aclaró: "FAKE!! Otro medio que se suma al basural de la guerra psicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña. La revolución bolivariana cuenta con un alto mando político militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo”. Luego compartió una foto junto al líder del régimen con la leyenda: “Juntos y unidos junto al presidente Maduro”.

Con información de AFP.