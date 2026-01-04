Por qué Trump aceptó a una leal a Maduro como nuevo líder de Venezuela y desechó a Machado

CARACAS.– Al presidente venezolano Nicolás Maduro se le trabaron los pies en medio del baile.

A finales de diciembre, según varios estadounidenses y venezolanos involucrados en las conversaciones de transición, Maduro rechazó el ultimátum de Donald Trump para que dejara el cargo y se exiliara en Turquía.

Y la semana pasada, restándole importancia a la última escalada norteamericana —el ataque a un muelle que según Estados Unidos se utilizaba para el narcotráfico— volvió al escenario bailando al ritmo de música electrónica por la televisión estatal, mientras su voz grabada repetía en inglés: “No crazy war” (“Nada de guerra loca”).

El baile de Maduro

Los asiduos bailes públicos de Maduro y sus otras muestras de indiferencia de las últimas semanas terminaron por convencer a algunos miembros del equipo de Trump de que el venezolano se estaba burlando de ellos y que creía que Estados Unidos estaba solo presumiendo poder, según dos de esos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar sobre esas conversaciones confidenciales.

Así que la Casa Blanca decidió cumplir con sus amenazas militares. El sábado, un comando militar de élite norteamericano irrumpió en Caracas y se llevó a Maduro y a su esposa volando a Nueva York donde está acusado de narcotráfico.

La aparente sucesora

Pero ya semanas antes la Casa Blanca había elegido a una candidata aceptable para reemplazar a Maduro, al menos temporalmente: la vicepresidenta Delcy Rodríguez, cuya gestión de la crucial industria petrolera venezolana había impresionado a los funcionarios de Trump.

Según las personas involucradas en las conversaciones, hubo intermediarios que convencieron a la Casa Blanca de que Rodríguez protegería y defendería las futuras inversiones energéticas de Estados Unidos en su país.

“Vengo observando su carrera desde hace mucho tiempo, así que tengo una idea de quién es y qué sabe hacer”, señala un alto funcionario estadounidense en referencia a Rodríguez. “No digo que sea la solución permanente a los problemas de Venezuela, pero sin duda es alguien con quien creemos poder trabajar a un nivel mucho más profesional que con Maduro”, agregó el funcionario.

La vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodrpiguez JUAN BARRETO� - AFP�

Las fuentes coinciden en que fue una decisión fácil: Trump nunca simpatizó con la líder opositora venezolana María Corina Machado. Desde su reelección, Machado se ha esforzado por complacerlo, llamándolo “defensor de la libertad”, replicando sus argumentos sobre el fraude electoral en Estados Unidos y hasta dedicándole su Premio Nobel de la Paz.

Nada alcanzó. El sábado, Trump afirmó que aceptaría a Rodríguez, alegando que Machado no concitaba el “respeto” necesario para gobernar Venezuela.

Trump on María Corina Machado: "I think it'd be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support or the respect within the country. She's a very nice woman but she doesn't have the respect." pic.twitter.com/jps4NBKLfp — Aaron Rupar (@atrupar) January 3, 2026

Los funcionarios norteamericanos dicen que su relación con el gobierno interino de Rodríguez dependerá de que cumpla sus reglas, se reservan el derecho a tomar medidas militares adicionales si la mandataria no respeta los intereses de Estados Unidos. A pesar de que Rodríguez condenó públicamente el ataque, un alto funcionario de la Casa Blanca dice que es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre cuál será su enfoque, y agregó que el gobierno es optimista sobre las posibilidades de colaborar con ella.

Con Rodríguez, el gobierno de Trump tendrá adelante a la exvicepresidenta de un gobierno al que ha calificado sistemáticamente de ilegítimo, mientras abandonaba a Machado, cuyo movimiento ganó las elecciones presidenciales de 2024, una victoria que Maduro le robó.

Y en lo inmediato no quedó claro si Rodríguez aceptaría. En su discurso televisado, acusó a Estados Unidos de realizar una invasión ilegal y afirmó que Maduro seguía siendo el legítimo líder de Venezuela.

Delcy Rodriguez rechazó un acuerdo secreto con Rubio y dijo que Maduro es el presidente pic.twitter.com/wWCX0DpmQC — Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) January 3, 2026

La cuestión del petróleo

En cuanto a las restricciones a las exportaciones petroleras venezolanas, los altos funcionarios norteamericanos aseguran que por ahora se mantendrán, para conservar capacidad de influencia.

Sin embargo, otros de los involucrados en las conversaciones manifiestan su esperanza de que la Casa Banca deje de frenar los petroleros venezolanos y emita más permisos para que las empresas estadounidenses operen en Venezuela con el fin de reactivar la economía y darle a Rodríguez una mínima oportunidad de éxito político.

Rodríguez, de 56 años, llega al cargo de líder interina de Venezuela con la credencial de ser una experta en la resolución de problemas económicos: fue quien orquestó la transición del país del socialismo corrupto a un capitalismo liberal igualmente corrupto.

Es hija de un guerrillero marxista que saltó a la fama por secuestrar a un empresario norteamericano, y cursó parte de su educación en Francia, donde se especializó en derecho laboral.

Ocupó cargos públicos de nivel medio en el gobierno de Hugo Chávez, antes de ascender a puestos más importantes con la ayuda de su hermano mayor, Jorge Rodríguez, quien finalmente se convertiría en el principal estratega político de Maduro.

Tras años de crisis, Rodríguez logró estabilizar la economía venezolana e incrementar lenta pero constantemente la producción de crudo del país en medio de un sostenido endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, una hazaña que hasta le valió el respeto a regañadientes de algunos altos funcionarios de la actual administración norteamericana.

Mientras consolidaba el control de la política económica de Venezuela y eliminaba rivales Rodríguez tendió puentes con las élites económicas venezolanas y los diplomáticos e inversores extranjeros, ante quienes se presentaba como una tecnócrata y voz afable, un marcado contraste con los corpulentos funcionarios de seguridad que conformaban gran parte del círculo íntimo de Maduro.

Y en los últimos meses esas alianzas fueron dando sus frutos, con poderosos defensores que la ayudaron a cimentar su ascenso. El sábado, su toma de posesión fue recibida con cauteloso optimismo por algunos de los dirigentes de la industria venezolana, quienes en privado aseguraron que si lograba convencer a Estados Unidos de que relaje su control sobre la economía venezolana, Rodríguez tiene la capacidad de generar crecimiento en el país.

Más allá de sus inclinaciones tecnocráticas, Rodríguez nunca denunció ni la brutal represión ni la corrupción que sustentaron al gobierno de Maduro, y en una ocasión calificó su decisión de unirse al gobierno como un acto de “venganza personal” por la muerte de su padre en prisión en 1976, tras ser interrogado por agentes de inteligencia de un gobierno pronorteamericano.

La capacidad de Rodríguez para negociar atravesando el abismo ideológico venezolano podría resultar útil para aliviar las tensiones. Juan Francisco García, exdiputado del partido gobernante y luego distanciado del gobierno, dice tener ciertas dudas sobre la capacidad de Rodríguez para gobernar, pero le concede el beneficio de la duda.

“La historia está llena de sectores y figuras vinculadas a dictadores que, en algún momento, sirvieron como puente para estabilizar el país y conducirlo hacia un escenario democrático”, dice García.

Las contradicciones y los desafíos

Las contradicciones que envuelven a Rodríguez quedaron en evidencia el sábado en su discurso a la nación.

Si bien Trump afirmó que Rodríguez había prestado juramento como nueva presidenta de Venezuela, quedó claro que los partidarios de Maduro —incluida Rodríguez, si se toman sus declaraciones al pie de la letra— lo siguen considerando presidente de Venezuela.

Y como evidencia de los posibles desafíos que se avecinan, hasta el zócalo de la televisión estatal venezolana la etiquetó como vicepresidenta. Personas cercanas al gobierno afirmen que esas muestras de lealtad son una estrategia de relaciones públicas necesaria para apaciguar a los leales el chavismo, incluyendo a miembros de las fuerzas armadas y grupos paramilitares, que deben recuperarse de la humillación militar que le infligió Estados Unidos a su país y de la destrucción y la muerte que dejó el ataque norteamericano, donde según un alto funcionario venezolano murieron al menos 40 venezolanos, entre civiles y soldados.

Las fuerzas de Estados Unidos lograron ingresar a la capital venezolana casi sin enfrentar resistencia, destruyeron al menos tres bases militares y capturaron al presidente del país de un recinto fuertemente custodiado, y todo sin ninguna pérdida de vidas norteamericanas.

Y después de eso, el gobierno de Trump optó por darle una oportunidad a la vicepresidenta de Maduro y relegar a Machado, ganadora del Premio Nobel y que contaba con varios aliados en el círculo cercano de Trump.

La líder opositora venezolana María Corina Machado VENTE VENEZUELA� - VENTE VENEZUELA�

Machado, exdiputada conservadora de la Asamblea Nacional y proveniente de una adinerada familia venezolana, presume desde hace décadas de tener vínculos con Washington. Se pasó el último año cortejando el apoyo de Trump y tratando de conseguir su ayuda para derrocar a Maduro. También apoyó abiertamente la campaña militar de Trump en el Caribe y se abstiene de comentar sobre su política hacia los migrantes venezolanos en Estados Unidos.

El sábado, después de que Trump anunciara que su ejército había capturado a Maduro, Machado emitió un comunicado en el que afirmaba estar lista para ponerse al frente del país. “Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, escribió la líder opositora en un mensaje publicado en la red social X.

Pero unas dos horas después Trump dijo que no habían hablado y que sería “muy difícil” para Machado tomar el control de su país, y en su discurso televisado agregó que era “una mujer muy amable”, pero que “no cuenta con suficiente apoyo en Venezuela” para liderar.

Ante la consulta periodística sobre los dichos de Trump, un vocero de Machado declinó hacer comentarios.

“A Trump no le preocupa la democracia: todo es dinero, poder y proteger a su patria de las drogas y la delincuencia”, dice Michael Shifter, investigador de Diálogo Interamericano, un instituto de investigación con sede en Washington.

En su discurso a la nación, Trump tampoco dijo una palabra de Edmundo González, el exdiplomático retirado que se convirtió en el reemplazo político de Machado cuando fue inhabilitada para presentarse como candidata. González, hoy autoexiliado en España, es considerado el legítimo ganador por amplio margen de las elecciones de 2024, aunque la justicia electoral venezolana le haya otorgado la victoria a Maduro.

Por Anatoly Kurmanaev, Tyler Pager, Simon Romero y Julie Turkewitz

Traducción de Jaime Arrambide