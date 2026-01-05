A qué hora declaran Nicolás Maduro y Cilia Flores ante el tribunal federal de Nueva York

Este lunes 5 de enero Nicolás Maduro declara junto a su esposa, Cilia Flores, ante un tribunal de Nueva York por cargos relacionados con narcoterrorismo. Esto ocurre dos días después de su captura en Caracas en una operación militar de Estados Unidos, que tiene en vilo al mundo desde entonces sobre el futuro de Venezuela. En ese sentido, varias personas se preguntan a qué hora comparecerán ante la justicia estadounidense.

El derrocado líder chavista será presentado este lunes ante un juez al mediodía de Nueva York (las 14 en la Argentina).

Hoy más temprano, alrededor de las 7.15 hora local (9.15 en la Argentina), una caravana que transportaba a Maduro salió de la cárcel donde se encuentra detenido, en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, rumbo a un campo deportivo cercano donde lo esperaba un helicóptero.

Trasladan a Maduro a un tribunal en Nueva York

En imágenes aéreas de televisión se puede ver a Maduro bajando de una camioneta y dirigiéndose lentamente hacia el helicóptero bajo la vigilancia de un guardia armado. Poco después, el derrocado líder venezolano llegó a Manhattan para comparecer en el juzgado federal del Bajo Manhattan.

Maduro está acusado de traficar cocaína a Estados Unidos, al igual que su esposa. La administración del presidente Donald Trump señaló al exmandatario venezolano como la figura central de una extensa red criminal, por lo cual lo imputaron a una serie de delitos federales, como conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Además, se les acusa de haberse aliado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como con carteles criminales, para hacer llegar toneladas de droga al país norteamericano.

Los fiscales federales sostienen que Maduro “está en la vanguardia de esa corrupción” y que se asoció con otros conspiradores “para utilizar su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corroyó con el fin de transportar miles de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos”. El Departamento de Justicia, al emitir una nueva acusación, pintó a su administración como un “gobierno corrupto e ilegítimo” alimentado por una operación de tráfico de drogas que inundó a Estados Unidos con cocaína.

Todavía no se conocen las penas exactas que la justicia estadounidense podría aplicar en caso de condena y sus agravantes. De todos modos, la naturaleza de los cargos de narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armamento suele acarrear sentencias que pueden ir desde décadas de prisión hasta cadena perpetua en el sistema judicial de Estados Unidos.

Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela por el ejercito nortemericano (Foto: X)

Tanto Maduro como Flores fueron sacados por la fuerza de Caracas durante intensos ataques militares estadounidenses el pasado sábado por la madrugada, que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval. Los trasladaron a Nueva York, a una cárcel en Brooklyn.

El ataque se produjo tras meses de creciente presión por parte del gobierno de Donald Trump, que fue acumulado fuerzas navales en las aguas frente a Sudamérica y desde principios de septiembre ha realizado ataques mortales contra barcos presuntamente dedicados al narcotráfico en el Pacífico oriental y el Caribe. A finales del mes pasado, la CIA ejecutó una ofensiva con drones en un área de atraque que supuestamente era utilizada por cárteles de drogas.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Venezuela?

El discurso de Donald Trump, en español

Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de tropas estadounidenses, el presidente Donald Trump dijo el sábado pasado que Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que pueda producirse una transición política. En ese sentido, añadió que las fuerzas estadounidenses están listas para llevar a cabo una segunda oleada de ataques, “mucho mayor”, si fuese necesario.

El mandatario detalló que esa transición será liderada por “un equipo” del que formarán parte el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, en colaboración con la oposición venezolana. De todos modos, no dio más detalles sobre lo que significaría el gobierno estadounidense en Venezuela ni especificó si ello implicaría más participación militar.

“De acuerdo a nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más”, aseguró Trump en rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

“Venezuela protegía a cada vez más adversarios extranjeros en nuestra región y adquiría armas ofensivas amenazantes que podían poner en riesgo los intereses y vidas de Estados Unidos” declaró el mandatario para justificar el ataque.