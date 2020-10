Muchos argentinos suelen veranear en la costa uruguaya en verano Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

MONTEVIDEO.- El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou , anunció hoy que el país no abrirá sus fronteras en la próxima temporada turística del verano debido al aumento de los casos de coronavirus .

El mandatario convocó a una conferencia de prensa para informar sobre la situación de los contagios en el país, que aumentaron significativamente. Actualmente el país acumula 2701 casos positivos, con un promedio de 45 contagios diarios en la última semana. Desde el inicio de la pandemia se produjeron 53 fallecimientos. "Estamos lejos de decir 'esto está fuera de control'", aclaró el mandatario.

"Tendremos un verano restringido, de fronteras cerradas", señaló Lacalle Pou. "Es una decisión difícil para nosotros. La estiramos todo lo posible", explicó el mandatario, quien añadió que este viernes habrá una reunión ministerial para analizar medidas que disminuyan el impacto del cierre de las fronteras sobre el sector turístico. Uruguay es uno de los países que mejor controló la pandemia en la región.

El presidente también dijo que los uruguayos y extranjeros residentes que ingresen al país y no respeten la cuarentena obligatoria "serán llevados a la Justicia".

Muchos argentinos y, en menor medida, brasileños suelen pasar sus vacaciones en algunos de los principales balnearios uruguayos, como Punta del Este .

"Estamos ante un impulso de la pandemia, batiendo récords mundialmente", dijo Lacalle Pou. "No es la primera vez que tenemos que dar marcha atrás", agregó, al recordar el caso de las restricciones en el departamento de Treinta y Tres por brotes de Covid-19. El presidente anunció además que se decidió suspender por dos semanas las clases presenciales en la ciudad de Rivera.

El presidente le habló también "a la barra más joven", y dijo que hacía "un llamado a la responsabilidad". "Entendemos la recreación, la vocación de sociabilizar, pero está claro que hay que evitar la circulación, las reuniones, las fiestas", señaló respecto a los jóvenes uruguayos.

"Nos decía la gente del GACH [Grupo Asesor Científico Honorario] que los contagios han decrecido en los mayores de 50 años y han crecido en los menores" de esa edad, añadió.

En relación a la frontera, Lacalle Pou que "si bien se están haciendo controles" la declaración jurada que firman quienes llegan hace referencia a dos artículos del Código Penal. Si se viola esa declaración jurada "van a ser llevados ante la Justicia", advirtió.

"La pérdida de ingresos va a ser importante", dijo, en relación a la próxima temporada de verano. "Vamos a forzar dentro de lo posible, de manera responsable, lo fiscal", agregó Lacalle Pou.

Dificultades con los argentinos

Una de las vías por las que ingresan argentinos a Uruguay es Fray Bentos (Río Negro). El director de Salud de ese departamento, Andrés Montaño, contó que tienen dificultades para contactar a los ciudadanos de la Argentina después de que entran al país.

Cuando ingresan al país deben dejar un teléfono de contacto. Sin embargo, hace dos días, "de 24 personas solo pudimos comunicarnos con una. O los números no son reales o la gente no contesta para no ser controlada", dijo Montaño en diálogo con Canal 10.

El dirigente contó que las personas "ingresan y cumplen la primera parte del protocolo, que es el (test) PCR previo a entrar". Sin embargo, después no pueden "comprobar si realmente" cumplen con la cuarentena y si se realizan el segundo test de Covid-19, que debe hacerse siete días después del ingreso.

Montaño también expresó: "Tenemos denuncias de que hay ciudadanos argentinos que ingresan al país y no cumplen con la segunda parte del decreto. Nos preocupa porque son un riesgo en caso de ser positivos".

Agencia AFP y diario El País/GDA

