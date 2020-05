Un hombre desinfecta la iglesia Santuario della Madonna del Divino Amore del coronavirus en Italia el 13 de mayo Fuente: AFP

María del Pilar Castillo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de mayo de 2020 • 12:39

Con mochilas repletas de desinfectante y equipos de protección extensos, miles de personas en todo el mundo han rociado plazas, parques, escuelas, medios de transporte y cualquier superficie que pudiera haber estado expuesta al coronavirus en los últimos meses. Pero, ¿quiénes se esconden detrás de esos extravagantes trajes blancos?

A raíz de la pandemia, las empresas dedicadas a la limpieza de escenas del crimen han experimentado un boom en la demanda .

Aftermath Services LLC. es una compañía de Chicago que la gente suele llamar para limpiar una habitación después de un suicidio o una muerte accidental. Los empleados, que utilizan equipo de protección específico, tienen rutinas y productos químicos precisos para limpiar y luego desinfectar las superficies. Ahora esa experiencia es muy valiosa para limpiar tiendas minoristas, oficinas y cadenas de restaurantes expuestos al nuevo coronavirus .

La firma experimentó un repentino aumento en la demanda con alrededor de 500 trabajos relacionados con el coronavirus desde finales de febrero, dijo a The Wall Street Journal Doug Berto, el director ejecutivo.

Un empleado posa con un traje de protección mientras desinfecta el metro, el 7 de mayo de 2020, en Venissieux, cerca de Lyon en Francia Fuente: AFP

El Equipo de respuesta extrema de Servpro generalmente maneja llamadas relacionadas con reparaciones de daños por agua o fuego en California, Nevada y Arizona. Ahora recibe alrededor de 100 consultas por semana sobre limpiezas de coronavirus, informó Los Angeles Times .

La limpieza profunda se ha convertido rápidamente en un requisito para una variedad de compañías, gimnasios y otros establecimientos , lo que provoca un aumento en la demanda de empresas que brindan servicios de desinfección, así como los productos químicos y el equipo necesario para hacer el trabajo.

"El costo de dichos servicios puede variar de 1000 a cientos de miles de dólares, dependiendo del tamaño y la complejidad de un espacio", indicó Berto.

La desinfección requiere limpiar la suciedad y la grasa, luego usar productos químicos específicos en las superficies o rociarlos en el aire, lo que a menudo permite que se asienten durante un tiempo determinado para matar bacterias y virus, explican los expertos en limpieza.

Sin embargo, no existe un protocolo específico para este procedimiento de esterilización. "La limpieza profunda es realmente sólo un término que usan para hacer que el público se sienta cómodo y seguro" , dijo Erick McCallum al periódico Los Angeles Times , fundador de Cleaning Guys, con sede en Texas, que manejó la limpieza del ébola durante un brote de 2014 en Dallas.

Los expertos en salud dicen que es suficiente con limpiar con jabón, alcohol o productos a base de cloro con frecuencia . "No se necesita ningún procedimiento inusual o agentes de limpieza", explicó el Dr. Timothy Brewer, profesor de medicina y epidemiología en la UCLA, a ese mismo medio

Eso no ha detenido la avalancha de pedidos de limpieza profunda . "Más minoristas están pidiendo al personal que limpie durante el día cuando los compradores pueden presenciar el evento" para ayudar a los trabajadores y compradores a sentirse seguros al regresar a las tiendas, dijo a The Wall Street Journal Tom Buiocchi, director ejecutivo de ServiceChannel Inc., la compañía de tecnología que gestiona las tareas de mantenimiento y limpieza de empresas como CVS, Walmart y Chipotle.

En las últimas semanas, ServiceChannel agregó casi 50 nuevas empresas de limpieza y desinfección a su plataforma , ya que las solicitudes de servicio aumentan rápidamente.

Personal de la Fuerza de Tarea Especial (STF) desinfecta la Biblioteca de Colombo en Sri Lanka como medida preventiva contra el coronavirus Fuente: AFP

Spaulding Decon, una compañía norteamericana con sede en Tampa, Florida, ha alcanzado el estrellato en las redes sociales por mostrar su trabajo de limpieza después de horribles escenas de crimen . También responde a otras situaciones, como el acaparamiento y la limpieza de laboratorios de metanfetamina .

Pero el servicio de limpieza profunda durante la pandemia ha provocado un aumento exponencial de sus negocios.

"Es demencial. En un período normal de dos semanas, probablemente ganaríamos alrededor de 100.000 dólares. Desde el coronavirus hicimos 30 millones de dólares en ese mismo período de tiempo ", dijo a FOX Business Laura Spaulding, fundadora y CEO de Spaulding Decon Industries Inc.

Spaulding Decon ha respondido desde entonces a empresas y lugares de trabajo que van desde fábricas, centros de llamadas, departamentos de policía e incluso compañías que pertenecen a la lista de Fortune 500 .

"Estamos desinfectando los puntos de contacto 12 veces al día y luego de vuelta a la noche en algunos entornos", dijo a Business Insider Mark Minasian, director ejecutivo de Kellermeyer Bergensons Services (KBS), la empresa de limpieza y gestión que trabaja para Target, Marriott y Amazon, entre otros.

Desde marzo, KBS ha respondido a más de 120.000 llamados relacionados al coronavirus , incluida una solicitud de emergencia de un cliente para desinfectar después de un caso conocido o sospechoso en una instalación.

"La demanda de servicios de emergencia se está estabilizando, mientras que la demanda de desinfección preventiva está aumentando", explicó.

Para satisfacer la demanda, KBS alquiló sus propios camiones para trasladar productos químicos y equipo de protección personal directamente desde el fabricante a sus almacenes. También ha trasladado a miles de limpiadores sin trabajo en su negocio de hospitalidad, afectado por la desaceleración del turismo, a la limpieza preventiva de coronavirus.

Los sepultureros se preparan para dos entierros en el Cementerio Municipal número 13 en Tijuana, Estado de Baja California, México, el 12 de mayo de 2020, durante la pandemia de coronavirus Fuente: AFP

En Gran Bretaña, George Mensah, de 56 años, de Mossley Hill, dirige la empresa de limpieza de riesgos biológicos Biologikill, que se especializa en la limpieza de sustancias nocivas .

Con la propagación del virus y la amenaza de contaminación, Mensah dijo a Echo que se le ha pedido que realice limpiezas a nivel hospitalario en lugares como gimnasios y bancos.

"Realmente es el mismo tipo de operación que estamos acostumbrados a realizar con cualquier otra cosa que sea perjudicial para los humanos o el medio ambiente. Debo lidiar con el coronavirus de la mejor manera posible como con la mayoría de los otros gérmenes o bacterias, usando un traje de materiales peligrosos como lo haría al limpiar la contaminación o algo que se está descomponiendo", indicó el experto.