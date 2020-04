El hecho ocurrió en la morgue de Bangkok, y fue registrado en una revista de Medicina Legal Fuente: AFP

Un médico forense tailandés que murió tras contraer coronavirus mientras practicaba una autopsia , sería el primer caso que se reporta en el mundo de un profesional de la medicina que contrajo la enfermedad a partir de un cadáver infectado.

El forense fallecido, del que no trascendió su identidad ni edad, se habría contagiado el virus mientras trabajaba en una morgue de Bangkok . Eso se deduce de una carta escrita que difundió hoy el medio RT que fue publicada el pasado fin de semana en la revista Jorunal of Forensic and Legal Medicine.

"Según nuestro conocimiento, este es el primer reporte sobre una infección por covid-19 y muerte entre el personal médico en una unidad de medicina forense", expresaron los autores de la misiva, Won Sriwijitalai , del Centro Médico RVT de Bangkok, y Viroj Wiwanitkit, de la Universidad DY Patil (India).

La idea de que el forense fallecido se haya contagiado durante un trabajo en la realización de una autopsia se infiere de lo que dicen los autores de la carta, fechada el 20 de marzo: "Hay pocas posibilidades de que los profesionales de la medicina forense entren en contacto con pacientes infectados, pero ellos pueden tener contacto con muestras biológicas y cadáveres".

Los profesionales que escribieron la carta, añadieron: "Actualmente no hay información sobre el número exacto de cadáveres contaminados con covid-19, ya que no es una práctica rutinaria someter los cuerpos a pruebas por covid-19 en Tailandia. Sin embargo, el control de infección y las precauciones universales son necesarias".

Señalaron también que al momento de escribir la misiva, Tailandia contabilizaba 272 casos confirmados de coronavirus, la mayoría de ellos importados del exterior, en momentos en que el nivel de contagios locales era insignificante.

En el caso de los profesionales de la salud, en ese momento los contagiados eran solo dos: una enfermera y este médico docente.

En la misma carta, Sriwijitalai y Wiwanitkit señalaron que en las morgues se deben utilizar los mismos elementos de protección y procedimientos de desinfección que se realizan en los quirófanos. "Los profesionales forenses tienen que usar traje protector, guantes, anteojos, gorra y barbijo", escribieron.

En Tailandia, al día de hoy, el coronavirus afectó a unas 2579 personas, de las cuales 40 murieron.