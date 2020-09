Coronavirus: advierte la OMS que lo peor todavía no pasó para Europa

Turistas en la Fontana di Trivi, en Roma, el 19 de agosto pasado Fuente: AFP

Elisabetta Piqué Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de septiembre de 2020 • 15:38

ROMA.- No, no es verdad que lo peor ya pasó. La pandemia de Covid-19 será "más dura en octubre y noviembre" , meses durante los cuales va a aumentar la mortalidad, advirtió hoy la OMS , en un mensaje de lo más alarmante.

"Va a ser más duro. En octubre, en noviembre, se verá una mortalidad más elevada", dijo el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el médico belga Hans Kluge, en una entrevista con la agencia francesa AFP. Sus palabras volvieron a encender todas las alertas en Europa, que sale de un verano atípico, en el cual quizás hubo demasiado movimiento interno y relajo después de los diversos confinamientos y registra en las últimas semanas un gran aumento de los contagios, aunque la mortalidad se mantiene por el momento estable.

Comienzo de clases en España Fuente: AFP

"Estamos en un momento en que los países no tienen ganas de escuchar este tipo de malas noticias y lo entiendo", afirmó Kluge, que explicó que el alza de la mortalidad cotidiana será la consecuencia del rebrote de la epidemia en el Viejo Continente.

"Escucho todo el tiempo: 'la vacuna va a ser el fin de la epidemia'. ¡Por supuesto que no!", aclaró también este experto, en vísperas de que la OMS de Europa reuniera este lunes y mañana martes al conjunto de los 55 Estados miembros para hablar de la respuesta a la pandemia y elaborar una estrategia quinquenal.

"Ni siquiera sabemos si la vacuna va a ser eficaz para todos los sectores de la población. Recibimos algunas señales de que será eficaz para algunos pero no para otros", agregó. "Y si debemos encargar vacunas diferentes será una pesadilla logística", sostuvo Kluge, intentando bajar las expectativas existentes en todo el mundo.

"El fin de esta pandemia será el momento en que, como comunidad, hayamos aprendido a vivir con ella. Y eso depende de nosotros. Es un mensaje muy positivo", dijo también.

Sus palabras tuvieron gran repercusión porque el número de casos diarios aumenta a gran velocidad desde hace varias semanas en Europa, especialmente en España y en Francia. El viernes, los 55 países de la OMS Europa registraron 51.000 nuevos casos, una cifra superior a la alcanzada durante los picos del mes de abril, según los datos de la organización.

Al mismo tiempo, el número diario de muertes debido a la pandemia se mantiene entre 400 y 500, como a principios de junio, según la misma fuente.

En este marco preocupante, Kluge defendió las idas y vueltas de las autoridades en estos últimos meses y advirtió contra una gestión demasiado politizada de la crisis sanitaria en un contexto en el que la duda se instaló en la gente.

El director para Europa de la OMS, el médico belga Hans Kluge Fuente: AFP

Es importante basar la respuesta al Covid-19 "en datos epidemiológicos y de salud pública", dijo. "La OMS fue criticada en varias oportunidades, pero comunicar sobre algo que no se conoce perfectamente es muy, muy difícil", sostuvo. "Para algunos, usted hace demasiado poco, para otros usted va demasiado lejos", graficó.

La investigación avanza de manera progresiva, los conocimientos siguen siendo imperfectos y por primera vez las decisión debe tomarse sobre la base de pruebas incompletas, resumió Kluge.

"En un cierto número de países vemos que la política se impone a los científicos. Y también en un cierto número de países, vemos que la gente duda de la ciencia. Es muy peligroso", opinó.

En Italia, el primer país de Occidente golpeado por el nuevo coronavirus y el primero en decretar una cuarentena total, en marzo pasado, pese al sostenido aumento de casos de las últimas semanas, hoy volvieron las clases presenciales, después de seis meses de parálisis. Pese al aumento de contagios actual, que los expertos relacionan con vacaciones y falta de respeto de las medidas de distanciamiento social, sobre todo entre los jóvenes, las autoridades insisten en que la situación está controlada y es totalmente distinta a la de marzo pasado, cuando comenzó la crisis sanitaria.

Según datos del ministerio de Salud italiano hasta ahora se registraron 35.624 muertos -14 en las últimas 24 horas- y 288.761 casos -1008 en las últimas 24 horas-. Los expertos del Comité Técnico-Científico (CTC) que asesoran al gobierno de Giuseppe Conte, si bien admiten que el retorno a la escuela implicará un seguro aumento del índice de contagio, esto no significa que volverá a decretarse una suspensión de las clases.

"Habrá un aumento de nuevos casos positivos, pero contenido y no tendremos que asustarnos. No estamos en la situación de marzo pasado, ahora estamos bien equipados y el cuadro epidemiológico es mejor", dijo al Corriere della Sera el médico Franco Locatelli, presidente del Consejo Superior de Sanidad y miembro del CTC. A diferencia de su colega de la OMS, Locatelli transmitió un mensaje tranquilizador.

"No hay presupuestos como para volver a cierres: seguimos siendo el país con la menor incidencia de casos, 27 por 100.000 habitantes", indicó. Admitió, no obstante, que no hay que subestimar el aumento de ingresados en terapia intensiva que hubo en las últimas semanas: mientras que en julio había apenas 50 pacientes, ahora hay casi 200. "Es evidente que el virus tiene la misma capacidad de inducir a problemas graves y fatales", dijo. "Pero la escuela, repito, está en condiciones de no contribuir a empeorar la situación".