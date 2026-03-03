Bombarderos furtivos, drones kamikaze y misiles Tomahawk: el arsenal que desplegó EE.UU. en la “Operación Furia Épica” contra Irán

WASHINGTON.– El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) difundió una serie de videos que muestran el lanzamiento de misiles y el despegue de cazas en lo que describió como ataques destinados a “desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní”, en el marco de la ofensiva militar que Washington lleva adelante junto a Israel.

Estados Unidos alcanzó más de 1250 objetivos en las primeras 48 horas de la guerra contra Irán, informó este lunes el ejército estadounidense. Entre los lugares atacados se incluyeron centros de mando y control, bases de misiles balísticos, buques y submarinos de la armada iraní, y sitios de misiles antibuque, según una hoja de datos publicada por el Comando Central. En el primer día del conflicto, Estados Unidos golpeó más de 1000 blancos.

Las imágenes, publicadas por el mando militar estadounidense, también exhiben municiones impactando contra una variedad de objetivos que van desde drones hasta instalaciones edilicias, en lo que el Pentágono denominó oficialmente como “Operación Furia Épica”.

First 24 hours of Operation Epic Fury:



“The President ordered bold action, and our brave Soldiers, Sailors, Airmen, Marines, Guardians, and Coast Guardsmen are answering the call,” - Adm. Brad Cooper, CENTCOM Commander pic.twitter.com/McrC7xeM0A — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

La campaña militar fue precedida por un inédito despliegue de fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. En las semanas previas a los ataques, la administración del presidente Donald Trump concentró en la región su mayor capacidad de combate en décadas, incluyendo activos estratégicos y armamento de última generación.

El domingo, el Centcom publicó un detalle del armamento utilizado hasta el momento en los primeros días de la guerra, que incluye desde bombarderos furtivos de alcance intercontinental hasta sistemas de defensa antimisiles desplegados para interceptar las represalias iraníes.

Entre las plataformas más relevantes figuran los bombarderos furtivos B-2, considerados la aeronave de combate más potente de la Fuerza Aérea estadounidense. Con un costo superior a los mil millones de dólares por unidad, estos aparatos de ala volante pueden transportar tanto armamento convencional como nuclear y cuentan con capacidad de reabastecimiento en vuelo, lo que les permite realizar misiones intercontinentales.

Last night, U.S. B-2 stealth bombers, armed with 2,000 lb. bombs, struck Iran’s hardened ballistic missile facilities. No nation should ever doubt America's resolve. pic.twitter.com/6JpG73lHYW — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Operados por tripulaciones de dos personas, los B-2 suelen despegar desde la Base Aérea Whiteman, en el estado de Missouri. En esta ocasión, según el Centcom, fueron utilizados para lanzar bombas de unos 1000 kilos contra instalaciones de misiles balísticos iraníes.

Otra de las novedades del operativo fue el uso en combate, por primera vez por parte de Estados Unidos, de los drones unidireccionales Lucas, desplegados por la unidad Task Force Scorpion Strike. Se trata de sistemas de ataque no tripulados de bajo costo diseñados a partir del modelo de los drones Shahed-136 de fabricación iraní, empleados masivamente por Rusia en la guerra en Ucrania.

En el frente naval, dos portaaviones estadounidenses –el USS Abraham Lincoln, desplegado en el mar Arábigo, y el USS Gerald R. Ford, ubicado en el Mediterráneo oriental frente a Israel, participaron en las operaciones iniciales. Desde el Lincoln operaron cazas F/A-18 y F-35, mientras que destructores con misiles guiados dispararon misiles de crucero Tomahawk contra objetivos en territorio iraní.

USS Gerald R. Ford (CVN 78), the world’s largest aircraft carrier, is in the fight with U.S. forces supporting Operation Epic Fury – launching aircraft from the Eastern Mediterranean Sea. pic.twitter.com/olehL4htW4 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Varios destructores de la clase Arleigh Burke, presentes en la región, pueden transportar hasta 96 misiles Tomahawk cada uno y están equipados con el sistema de defensa antimisiles Aegis, que permite proteger tanto a los grupos de combate navales como a instalaciones terrestres frente a ataques balísticos.

En paralelo, baterías de defensa Patriot y sistemas THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) fueron desplegados para interceptar los drones y misiles lanzados por Irán en represalia. Si bien no se precisó el número de interceptores utilizados hasta el momento, analistas advierten que las reservas podrían verse comprometidas si Teherán mantiene sus ataques durante un período prolongado.

La operación también involucró una amplia gama de aeronaves de combate, incluyendo cazas F-16, F/A-18, F-22 y F-35, además de aviones de ataque A-10. A estos se sumaron plataformas especializadas como el EA-18G Growler, diseñado para guerra electrónica, capaz de interferir radares y sistemas de comunicación enemigos.

The Iranian regime was warned. CENTCOM is now delivering swift and decisive action as directed. pic.twitter.com/nNDoDexH6g — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Para la coordinación del campo de batalla, Estados Unidos desplegó aviones de alerta temprana y control aerotransportado (Awacs), como el E-3 Sentry de la Fuerza Aérea y el E-2 Hawkeye de la Armada, capaces de detectar aeronaves y buques enemigos a una distancia de hasta 400 kilómetros y transmitir información en tiempo real a centros de mando y unidades navales.

También fueron observados en la región aviones EA-11 BACN, conocidos como el “Wi-Fi en el cielo”, que permiten conectar comunicaciones tácticas entre fuerzas aéreas y terrestres, superando obstáculos geográficos o grandes distancias.

Las tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento estuvieron a cargo de aeronaves como el P-8A Poseidon y el RC-135, mientras que drones MQ-9 Reaper fueron empleados para atacar objetivos de alto valor mediante misiles Hellfire y bombas guiadas.

En tierra, sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad M-142 HIMARS participaron en ataques de precisión con capacidad de “disparar y desplazarse”, permitiendo cambiar rápidamente de posición tras lanzar municiones con un alcance superior a los 480 kilómetros.

The Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) killed more than 1,000 Americans over the past 47 years. Yesterday, a large-scale U.S. strike cut off the head of the snake. America has the most powerful military on earth, and the IRGC no longer has a headquarters. pic.twitter.com/WdpN7JBECr — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

El complejo operativo se sostuvo mediante una red logística que incluyó aviones cisterna KC-135 y KC-46 para reabastecimiento en vuelo, así como buques de suministro que permitieron mantener a los navíos de guerra en operación continua en alta mar.

Finalmente, aeronaves de transporte estratégico como los C-17 Globemaster y los C-130 Hercules trasladaron tropas y municiones hacia Medio Oriente en los días previos al inicio de los ataques, completando un despliegue militar que evidencia la magnitud de la ofensiva estadounidense en curso.

Agencias AP y AFP