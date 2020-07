Coronavirus: preocupa en Uruguay un nuevo brote en la frontera con Brasil

Temor en Uruguay por un rebrote en la frontera con Brasil Fuente: Archivo

MONTEVIDEO.- Las autoridades sanitarias uruguayas informaron hoy que una reunión religiosa en la ciudad brasileña de Yaguarón sería el posible origen del nuevo foco de coronavirus detectado en la localidad fronteriza de Río Branco, en el noroeste del país, donde hay cuatro casos activos y unas 40 personas en cuarentena.

El anuncio se dio un día después del fallecimiento por Covid-19 de un hombre de 86 años oriundo de esa ciudad, cuya mujer, hijo, nuera y nieta también contrajeron la enfermedad.

Las autoridades de Salud del departamento confirmaron en conferencia de prensa esta mañana que la familia realizaba viajes frecuentes a Brasil por lo que el origen del contagio podría ser una celebración religiosa en Yaguarón.

El fallecido además padecía neumonía. Sus familiares en Río Branco están estables y ya fueron notificados todos los contactos de los pacientes.

"Esto nos tiene que movilizar y hacer reflexionar. Cada uno de nosotros somos responsables no solo de nosotros sino de los demás. Hay que tomar conciencia que las reuniones no deben ser más en ambientes cerrados si no se respetan las distancias, si no se ventilan los ambientes. Lo que habíamos ganado no lo queremos perder. El departamento y el país necesitan reactivar la economía porque de esto salimos todos juntos", dijo la directora departamental de Salud Mariela Anchen.

Sobre algunos cuestionamientos en la demora en confirmar que el hombre fallecido era positivo de Covd-19 agregó: "Haciendo un análisis cuando uno lo mira dice, habría que haberle pedido (el hisopado), pero cuando estás viendo al paciente quizás vos pensás no tiene contacto con nadie, no sale, tiene una patología previa. Con el diario del lunes es fácil ".

Tras el deceso, Williams Monteiro, familiar de la víctima, denunció que hubo "negligencia total" para tratar el foco, tanto de parte de la Administración de los Servicios de Salud del Estado como del prestador privado Camcel, reportó el diario La República .

Según el último reporte oficial, desde el inicio de la pandemia, Uruguay registró 985 contagios y 30 muertes por coronavirus, y es uno de los países menos afectados en la región.

El País/GDA