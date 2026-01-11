Cinco cabezas humanas colgadas en una playa turística horrorizan a Ecuador en medio de la escalada narco

QUITO.– La violencia extrema volvió a exhibirse en Ecuador con un mensaje brutal. La policía encontró este domingo cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un panfleto intimidatorio en una playa turística de Puerto López, en la provincia costera de Manabí, una de las zonas más golpeadas por la expansión del crimen organizado.

El hallazgo, ocurrido a plena luz del día frente al mar y cerca de un hotel, profundizó la conmoción en un país inmerso en una ola de violencia armada sin precedentes.

El descubrimiento se produjo alrededor de las 8.40 del domingo, cuando un grupo de personas que caminaba por la playa del sector Álamos alertó a las autoridades tras encontrar restos humanos expuestos en la zona costera. Según un informe oficial de la Policía Nacional, personal de la Zona 4, Subzona Manabí 13, Distrito Jipijapa y Circuito Puerto López se trasladó de inmediato al lugar y confirmó “la verificación de cinco piezas anatómicas [cabezas] que se encontraban suspendidas con una cuerda, colocadas sobre dos cañas”.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran los restos atados a dos postes de madera, en plena arena y a la vista de turistas y bañistas que llegaron a la playa durante la mañana del domingo. En la escena también fue hallado un mensaje intimidatorio, escrito sobre una tabla de madera, que advertía: “El pueblo es de nosotros. Sigan saliendo a robar a los pescadores y a seguir pidiendo carnet de vacuna, que ya los tenemos identificados”. En Ecuador, el término “vacunas” alude a las extorsiones que imponen las bandas criminales a comerciantes y pobladores a cambio de supuesta protección.

La inscripción que se encontró debajo de las cabezas

Según detalló el medio ecuatoriano El Universo, familiares de personas reportadas como desaparecidas llegaron al sitio y lograron reconocer de manera preliminar a cuatro de las cinco víctimas: Pedro Ángel Mero Muñoz, de 34 años; Jorge Luis Quijije Quijije, de 22; Anthony Bartolo Anchundia Figueroa, de 20; y Bernardo Ramón Medranda Mendoza, de 24 años. Los tres primeros no registraban antecedentes penales, mientras que Medranda tenía antecedentes en 2025 por tenencia y porte de armas. Una quinta víctima aún no ha sido identificada oficialmente.

Al lugar acudieron unidades especializadas de Criminalística y de la Dinased, que realizaron un levantamiento minucioso de indicios y patrullajes por los alrededores con el objetivo de localizar los cuerpos restantes u otras evidencias. Sin embargo, los operativos no arrojaron resultados positivos. Las diligencias se extendieron durante varias horas, desde la mañana hasta el mediodía, bajo un fuerte resguardo policial. Tras concluir el trabajo en la escena, los restos fueron trasladados al Centro Forense de la ciudad de Manta para las pericias legales correspondientes.

Encontraron a orillas del mar en Puerto López, Ecuador, cinco cabezas humanas Fuente: Policía Nacional

El episodio se produce en un contexto de violencia reciente en Puerto López. Entre el 27 y el 28 de diciembre, el cantón fue escenario de una serie de ataques armados simultáneos que dejaron al menos nueve muertos, entre ellos una bebé. En el ataque más importante, dos sujetos a bordo de una camioneta y dos motocicletas abrieron fuego contra personas que vendían y compraban mariscos en el barrio San Pedro, una zona turística conocida por el avistamiento de ballenas. El suceso dejó seis personas asesinadas y tres heridas, entre ellas una niña de dos años. Tras los disparos, los agresores se dieron a la fuga, sin que hasta el momento se hayan informado detenciones.

De acuerdo con información policial, los hechos estuvieron vinculados a disputas internas del grupo criminal Los Choneros por el control territorial y de economías ilegales.

Las autoridades investigan ahora si la exhibición de los restos responde a una escalada en la pugna entre organizaciones criminales o a un mensaje disciplinador dirigido tanto a bandas rivales como a la población local. El presidente Daniel Noboa, que declaró al país en conflicto armado interno y promueve una política de mano dura contra el crimen organizado, enfrenta crecientes desafíos ante la persistencia de la violencia.

Ecuador cerró 2025 con una tasa récord de homicidios de alrededor de 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado. Su ubicación estratégica lo convirtió en un nodo clave del narcotráfico internacional, como puerta de salida de cocaína colombiana y peruana hacia Europa y Estados Unidos. En los últimos años, el país pasó a ser el corredor más codiciado del Pacífico, y escenas como la de Puerto López exponen el nivel de brutalidad con el que las bandas disputan ese control.

Agencia AFP