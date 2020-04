Desde el gobierno hicieron hincapié en que no se puede ir a pasear ni a tomar sol Fuente: AFP

22 de abril de 2020

SÍDNEY (AFP).- Las piedras, las olas, el agua, el viento y la arena. El cielo celeste. Solo faltan las tablas. Los surfistas. Están por llegar. El gobierno de Australia anunció que la próxima semana la gente que practica podrá volver a la famosa playa Bondi de Sídney, cerrada casi por un mes y medio durante el pico de caso de coronavirus.

Sin embargo, el lugar permanecerá cerrado para quienes quieran ir a tomar sol, correr o disfrutar en familia para seguir con las estrictas reglas de distanciamiento social de Australia y no afrontar una segunda ola de contagios, lo que se teme en todo el mundo.

La alcaldesa de Waverley, en las afueras de Sídney y donde se encuentra Bondi, Paula Masselos, afirmó que se podrá volver a surfear y nadar a partir del 28 de abril pero únicamente desde dos puntos de acceso. "Lo que harán esos corredores es brindar un ingreso seguro a las aguas para los nadadores y surfistas solamente, es decir para hacer ejercicio en el agua", indicó Masselos.

"La arena sigue cerrada, lo que significa que no se puede correr, no puede haber reuniones y no pueden llevar a sus hijos a jugar a la arena", agregó.

Bondi y sus playas vecinas fueron cerradas a fines de marzo luego de que circularan fotos en las redes sociales que mostraban a jóvenes en la arena violando la prohibición de reuniones al aire libre. Tras ello el área fue designada "punto caliente" del brote, luego de que se detectasen más de 180 casos entre mochileros y residentes locales.

En Australia hasta hoy se registraron 6600 casos y 74 muertes por la pandemia. El país entró en cuarentena el 20 de marzo y desde hace unos días comienza a protagonizar una apertura de la economía de forma controlada.

