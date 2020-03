El presidente ruso Vladimir Putin se debate entre dos frentes: la pandemia y su plan de reforma constitucional para poder seguir en el poder hasta 2036 Fuente: Reuters

MOSCÚ.- Por la pandemia de coronavirus , el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este miércoles el aplazamiento del referéndum del 22 de abril sobre la reforma constitucional que le permitiría seguir en el poder hasta 2036.

En un discurso a la nación difundido en directo por la televisión estatal, el presidente ha dicho que la consulta queda suspendida hasta que el brote del nuevo coronavirus esté bajo control en Rusia.

El paquete de enmiendas constitucionales mantiene el límite de dos mandatos presidenciales pero excluyendo de su cumplimiento al actual presidente del país, lo que permitirá a Putin seguir como jefe de Estado hasta 2036.

El mandatario ruso ha dicho que el referéndum sobre la reforma constitucional, aprobada ya por el Parlamento y ratificada por el Tribunal Constitucional, queda suspendido de forma indefinida, según ha informado el diario 'The Moscow Times' .

Una semana sin trabajo y en casa

Además, en medio del crecimiento de la enfermedad , decretó asueto laboral por una semana , con la intención de contener la pandemia. En el comunicado aclaró que sería una semana festiva y remunerada para todos los trabajadores del país. E indicó que todos los ciudadanos tienen la obligación de permanecer en sus casas.

"La salud, vida y seguridad de las personas es una prioridad absoluta para nosotros", dijo Putin. Las autoridades rusas reportaron 163 casos más del virus, lo que colocó el total nacional en 658. Eso señaló un aumento significativo de casos en un día comparado con días previos, cuando el número de nuevas infecciones sólo aumentaba por varias decenas.

"No piensen que esto no les puede suceder a ustedes. Esto le puede pasar a cualquiera. Lo más importante es permanecer en casa", ha subrayado. El discurso del presidente Putin llega después de haberse reunido el martes con responsables de la gestión frente a la pandemia de coronavirus, liderada por el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, quien le advirtió que el país afronta una "grave situación" y de que las estadísticas no reflejan el número real de casos.

Las enmiendas a la Constitución de Rusia establecen los nuevos requisitos que deberá cumplir el presidente del país, los miembros del Gobierno y del Parlamento y los altos cargos relacionados con la soberanía y la seguridad nacional. Entre otras cuestiones, las reformas constitucionales modifican las funciones del Ejecutivo y del poder legislativo, prohíben expresamente la secesión de los territorios que integran Rusia y fijan el límite máximo de dos mandatos presidenciales de seis años, salvo para el actual mandatario.

Para que sean aprobadas, las reformas constitucionales deberán ser ratificadas por los ciudadanos rusos en referéndum. Putin, de 68 años, está completando su segundo y 'a priori' último mandato consecutivo, que termina en 2024, tras haber ejercido previamente el cargo entre 2000 y 2008, cuando pasó el testigo a Dimitri Medvedev y él se convirtió en primer ministro.

