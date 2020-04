Coronavirus: la vuelta al colegio en países europeos, ¿un "riesgo asumido"?

Los países europeos se preguntan qué pasará una vez que se reanuden los estudios Fuente: LA NACION

PARÍS.- En las próximas semanas la reapertura de los colegios marcará el principio del fin del confinamiento en varios países europeos . Pero como se está aún lejos de que remita la epidemia de coronavirus , ¿se trata de un riesgo asumido?

Los centros escolares abrirán progresivamente desde el 11 de mayo en Francia y Suiza, del 4 de mayo en Alemania, del 27 de abril en Noruega, y desde ahora en Dinamarca.

En España, donde a diferencia de otros países los chicos no pueden salir a la calle, las autoridades decretaron que los alumnos sigan estudiando desde casa durante el tercer trimestre, y no mencionaron ninguna posible fecha para que reabran las escuelas.

¿Cuales son los riesgos para alumnos y profesores? ¿Cuales son los riesgos de propagación del coronavirus en el seno de las escuelas? ¿La reanudación puede reactivar la epidemia en una nueva oleada?

¿Cuáles son los riesgos para los chicos?

La muerte de chicos por el coronavirus es una noticia que conmociona a la opinión pública. Pero estos casos son muy raros. En Francia se produjeron hasta ahora dos muertes de menores: una adolescente de 16 años y un chico de menos de 10 años. El número de casos graves registrados entre menores de 15 años apenas representa 0,6% del total en Francia.

"¿Por qué los chicos tienen síntomas leves con pocas hospitalizaciones? Confieso que de momento no tengo respuesta", dijo el epidemiólogo Antoine Flahault, director del Instituto de Salud Global de la Universidad de Ginebra.

Pero hay varias hipótesis, generalmente en torno a la respuesta inmunitaria de los c hicos. En todo caso, el riesgo de las poblaciones jóvenes de enfermar gravemente al volver a clase parece menor.

¿Cuáles son los riesgos de diseminación?

Otro interrogante es la capacidad de los chicos, incluso estando poco o nada enfermos, de transmitir el virus a su familia o a los profesores. Los datos son menos claros, porque es difícil estudiar el poder transmisor de sujetos que tienen pocos o ningún síntoma.

"La cantidad de virus en los chicos no es tan elevada, es menos elevada que en el adulto", dijo el profesor Jean-François Delfraissy, presidente del consejo científico Covid-19 que asesora al gobierno francés sobre la epidemia.

"Faltan datos" sobre la capacidad de transmisión del virus entre chicos y chicos, y entre chicos y su familia" agregó durante una audiencia parlamentaria.

"Contrariamente a lo que conocemos con la gripe, donde los chicos son los principales transmisores, parece que con el coronavirus segregan menos virus", dijo Odile Launay, especialista en enfermedades infecciosas del hospital Cochin de París.

Sin embargo, mantener las escuelas cerradas y dejar que los adultos vuelvan al trabajo carecería de sentido en términos de organización familiar y de salud pública, según Flahault.

"El riesgo es que los chicos sean cuidados por sus abuelos, y lo que no queremos precisamente es que los abuelos estén en contacto con sus nietos", subraya este especialista de salud pública.

Las pruebas de detección más importantes realizadas hasta ahora a nivel de país, en Islandia , tienden a confirmar que los chicos desempeñan un rol menor en la transmisión. En una campaña de test realizada en la isla ningún menor de 10 años dio positivo.

La reanudación de las clases puede estar acompañada por medidas de "distanciamiento social" y el uso de barbijos para los profesores y/o los alumnos, incluso el "derecho de retirada" para quienes se sintieran en posición de riesgo, estimó Flahault.

Paralelamente, el regreso a la escuela tendrá efectos beneficiosos "en materia de nutrición y de acceso a la enseñanza para los chicos de los medios más desfavorecidos", señaló.

¿Cuál es el riesgo de reactivar la epidemia?

Si se verifica que los chicos son débiles diseminadores de este virus, debe temerse menos a los patios de recreo que a las salidas de colegio , dijo el pediatra y virólogo Robert Cohen.

"Las llegadas y las salidas de colegios son momentos de encuentro entre adultos. Es lo que quizá influye más en la epidemia, más que los propios chicos", indicó.

"Hay que saber lo que queremos. Si no abrimos los colegios, no podemos dejar que la gente vuelva a trabajar. Desconfinar no quiere decir que tendremos cero casos en el verano (boreal). Vamos a permitir que la vida social y económica recupere algunos de sus derechos y esperar controlar la situación para que los hospitales no estén abarrotados", afirmó Flahault.

