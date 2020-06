Miles de personas coparon la playa de Bournemouth, en el sur de Gran Bretaña Fuente: AFP

BOURNEMOUTH, Reino Unido.- En el día más caluroso del año en Gran Bretaña , con más de 33 grados en Londres, la población se lanzó ayer masivamente a las playas, especialmente hacia el popular balneario de Bournemouth, al sur del país europeo más duramente golpeado por la pandemia de coronavirus .

" Estamos absolutamente consternados por las escenas presenciadas en nuestras playas, en particular en Bournemouth y Sandbanks, en las últimas 24-48 horas», dijo la alcaldesa del distrito de Bournemouth, Christchurch y Poole, Vikki Slade, en un comunicado.

Pese a la consigna de mantener las distancias para evitar la propagación del Covid-19, las multitudes llenaron las playas y el ayuntamiento de Bournemouth, ciudad costera del sur de Inglaterra, lo declaró como un "incidente grave".

En un comunicado, el ayuntamiento deploró la actitud "irresponsable" y "chocante" de los bañistas.

Las autoridades debieron incluso acudir a la policía para dispersar la población que había acudido a las playas en medio de una ola de calor que azota a toda Europa.

Además se emitieron más de 500 multas por estacionamiento ilegal y se enfrentaron a infracciones de la prohibición de acampar y a abusos verbales por parte del público .También se recogieron en las costas de la localidad más de 33 toneladas de basura.

"No estamos en condiciones de recibir tantos visitantes en este momento (...) por favor no vengan, no estamos listos para recibirlos ", suplicó la alcaldesa.

Las autoridades sanitarias británicas recomiendan actualmente mantener una distancia de dos metros entre personas para evitar la propagación del nuevo coronavirus, que causó más de 43.000 muertes en el Reino Unido .

La avalancha a las playas se produjo apenas tres días después de que el primer ministro' Boris Johnson proclamara "el fin de la hibernación nacional" y anunciara el siguiente paso en la desescalada con la reapertura de los hoteles, los restaurantes y los pubs el 4 de julio, bautizado ya como el "supersábado" y celebrada por los tabloides como el "día de la independencia".

Ese día la distancia aconsejada entre personas se reducirá a un metro para permitir un funcionamiento más normal de las actividades , pero sólo si los locales ponen en práctica medidas para reducir el riesgo, como equipos especiales de protección o ventilación.

"Seguimos en una crisis sanitaria y el gran número de personas que visitan nuestra zona aumenta la presión sobre nuestros servicios de rescate", dijo Sam de Reya, de la policía local.

