La desclasificación de archivos secretos en España abre un operativo clamor para que el exrey Juan Carlos vuelva del exilio

MADRID.– Los españoles esperaban ansiosos la desclasificación de documentos secretos del intento de golpe militar de 1981 para mirar con más certeza los turbulentos primeros pasos de su democracia.

Pero un día después de la liberación de esos 167 archivos, muchos españoles levantaron la vista de esos recuerdos para mirar hacia Emiratos Árabes Unidos, el lugar de residencia del rey emérito Juan Carlos, cuyo papel fue clave cuando los militares irrumpieron a punta de pistola en el Congreso español hace 45 años.

El libro de memorias del Rey Juan Carlos I Gentileza: Planeta

Después de los escándalos por corrupción, sus amoríos extramatrimoniales y otros excesos que quebraron la confianza de los españoles en la Casa Real, la difusión del material confidencial sobre el intento de golpe de Estado volvió a engrandecer su figura entre los españoles. El Partido Popular (PP) lideró este miércoles oficialmente un operativo clamor para que Juan Carlos Borbón, 88 años, deje su exilio en Abu Dhabi y regrese a España.

Los archivos desclasificados ayer por el gobierno español revelaron que los militares golpistas identificaron al entonces Rey como “un objetivo a batir y anular”, luego de no contar con su apoyo.

Rey Juan Carlos I junto a Nelson Mandela Gentileza: Planeta

En un documento de evaluación interna, los militares enumeraron algunos de lo que consideraban los motivos para el fracaso de su plan: “1er Fallo: Dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero”, dice el documento manuscrito y anónimo.

“Considere que el Rey seguirá adelante en su intento suicida de tener un gobierno con los soviéticos, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar”, agregaron.

El rey Juan Carlos de España junto a Francisco Franco, 1971 (Getty Images)

El teniente Antonio Tejero irrumpió el 23 de febrero de 1981 en el Congreso acompañado por unos 200 agentes de la Guardia Civil mientras se celebraba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de España.

Hubo disparos al aire, gritos y tensión durante las 18 horas que Tejero mantuvo secuestrados a las principales autoridades del gobierno. La falta de respaldo de Juan Carlos y las diferencias internas dentro de las fuerzas armadas sobre la posible conformación de un nuevo gobierno de facto, entre otros factores, hicieron fracasar el plan.

El Rey Felipe VI en su despacho del Palacio de la Zarzuela Casa de S.M. el Rey - Casa de S.M. el Rey

Tejero, uno de los cabecillas del plan y símbolo de aquel golpe, murió ayer minutos después de que el gobierno desclasificara los documentos secretos, otra noticia de alto impacto emocional para los españoles.

Los historiadores debatieron en las últimas décadas sobre la posibilidad que Juan Carlos haya seguido un doble juego: alentar el golpe y la formación del gobierno militar hasta que ese plan descarriló en la madrugada del 24 de febrero.

El Rey Juan Carlos durante la entrega de trofeos de la regata Turismo de Galicia Raúl Terrel - Europa Press� - Raúl Terrel - Europa Press�

Pero los nuevos documentos desclasificados revelan que no fue así. Minutos después de la llegada de Tejero al Congreso, el Rey le prohibió al máximo general del Ejército que se mostrara a su lado, como le había pedido.

Después, la Casa Real emitió en Radio y Televisión Española su famoso mensaje contra el golpe. Durante las horas posteriores, incluso, el Rey llamó a varios mandos militares para disuadirlos.

Tejero con la pistola en la mano en el Congreso Bettmann - Bettmann

Las nuevas revelaciones volcaron el tema a la agenda política, siempre atravesada por Juan Carlos como una figura que despierta tantos amores como rechazos.

“La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España”, escribió este miércoles Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, en su cuenta de la red social X.

El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero De Molina sube al podio con una pistola en la mano tras liderar la toma del Parlamento español Bettmann - Bettmann

“Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”, agregó el líder opositor.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se sumó al operativo clamor para el regreso del monarca. “Lo que ha dicho el señor Feijóo lo pensamos la inmensa mayoría de los españoles”, aseguró.

Desde La Moncloa aclararon que Pedro Sánchez no se opone al regreso del rey emérito, pero mantuvieron una postura más crítica de su figura, que incluye las cuentas que –consideran– todavía debe rendir por los escándalos que protagonizó durante su reinado.

“Una cosa no borra la otra. Puede actuar bien en unas cosas y mal en otras”, dijo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el Congreso. El funcionario destacó, además, la “regeneración y modernización de la monarquía” que está emprendiendo el rey Felipe VI.

Sus socios de la izquierda, en cambio, fueron más duros con el posible regreso. “Los delincuentes, mejor fuera que dentro”, dijo el diputado Gabriel Rufián de Esquerra Republicana de Catalunya.

Juan Carlos I junto a Fidel Castro Gentileza: Planeta

Juan Carlos Borbón dejó España en 2020, cuando lo azotaban los escándalos por corrupción. Se mudó a Abu Dhabi, donde había tejido una amplia red de contactos entre jeques árabes y millonarios, que también quedó bajo la lupa por el cobro de comisiones indebidas en contratos para la construcción de líneas de trenes de alta velocidad.

Fue invitado especialmente por el príncipe heredero Mohammed bin Zayed, que le aseguró tranquilidad y discreción en un momento caótico para la corona española.

Rey Juan Carlos I con Mario Vargas Llosa Gentileza: Planeta

El rey emérito, que abdicó a la corona en 2014, hizo pública su decisión a través de una carta publicada a mediados de 2020. Dijo que había sido “una meditada decisión” para no perjudicar a Felipe VI y permitir que ejerciera su función “desde la tranquilidad y el sosiego”. A pesar de que ya pasaron seis años desde que se instaló en una mansión en los Emiratos Árabes, su nombre está presente en el día a día de los españoles, ya sea por noticias sobre alguna de sus amantes o por recuerdos de un pasado glorioso, que ahora volvió a emerger.